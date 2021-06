Juana Rivas no cejará hasta recuperar a sus hijos de su progenitor condenado por violencia de género

- Publicidad-

No lo tendrá nada fácil legalmente, pero Juana Rivas no cejará hasta recuperar a sus dos hijos de su progenitor condenado por violencia de género. La mujer de Maracena (Granada) condenada a dos años y medio de prisión por no entregar a sus dos hijos menores a su progenitor condenado por violencia de género, ya está en casa después de pasar por la cárcel unos días para cumplir la condena que le impuso el pasado abril el Tribunal Supremo por sustracción de menores.

En su domicilio de Maracena seguirá cumpliendo la pena en régimen de tercer grado tras la decisión de Instituciones Penitenciarias mientras el Gobierno resuelve la solicitud de indulto. Ahora, Rivas asegura que seguirá “luchando” para recuperar a sus dos hijos “a la mayor brevedad”. Los menores viven en el domicilio paterno en la isla de Sicilia (Italia) con su progenitor mientras la justicia del país transalpino resuelve las denuncias interpuestas por la madre de los menores por presunta violencia familiar. En la actualidad, Juana Rivas también debe cumplir una condena de inhabilitación especial durante seis años para ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores.

Ejemplo para otras madres y sus hijos

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ha asegurado en un comunicado que su defendida “permanecerá en su domicilio, del que podrá salir para sus tareas habituales, estando supervisada mediante un brazalete de control telemático”. Esta víctima de violencia de género, cuyo caso se convirtió en emblemático para el movimiento feminista en general, ha publicado un mensaje de voz para agradecer todas las muestras de cariño recibidas tras la condena impuesta recientemente por el Tribunal Supremo. “Mi gran satisfacción es que esta lucha va a servir para otras madres y sus hijos”, ha asegurado Rivas, quien ha dado las gracias a todas aquellas personas que secundarán su lucha “hasta que consiga a mis niños”.

“Seguiremos luchando para que Juana recupere a sus hijos a la mayor brevedad. Para ello seguiremos impulsando la petición de indulto que formulamos el pasado 4 de mayo, y que aún está pendiente de resolución”, ha apuntado a este respecto el abogado de Rivas.