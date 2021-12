Juan Marín da 48 horas para optar a las primarias que eligen al candidato a la Junta sin saber cuántos militantes tiene Ciudadanos

- Publicidad-

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha convocado un proceso de primarias para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta en pleno puente festivo de la Constitución y sin saber cuántos militantes tiene en la actualidad la formación en la comunidad autónoma. El que hasta este verano fuera portavoz adjunto de la formación en el Parlamento de Andalucía, Fran Carrillo, ha calificado de “cacicada” el proceso de primarias “exprés” anunciado por Marín y ha decidido presentarse como candidato. El plazo de presentación de candidaturas se inició por sorpresa el pasado martes 8 de diciembre, y concluye a las 21,00 horas de este jueves 9 de diciembre. La votación telemática se celebrará entre las 8 horas del lunes 13 y las 20 horas del martes 14.

El propio Marín ha confirmado en una entrevista radiofónica en Canal Sur que por la “ley de protección de datos” desconoce cuántos militantes tiene Ciudadanos en Andalucía en estos momentos. Pese a ello, ha convocado este pasado puente de la Constitución Española un proceso “exprés” para que la militancia elija al candidato a las próximas elecciones andaluzas de 2022. Todas las encuestas, hasta las más benévolas como la publicada este jueves por el diario El Español, otorgan a Ciudadanos Andalucía un contundente batacazo electoral que imposibilitaría la reedición del pacto actual de Gobierno PP-Ciudadanos en la Junta. Según este sondeo, Ciudadanos pasaría de sus 21 diputados actuales a solo tres en las próximas elecciones autonómicas de 2022.

La dirección nacional del PP ha cerrado completamente las puertas a la posibilidad de que ambas formaciones concurrieran unidas a la próxima cita con las urnas en Andalucía, como propuso el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, una idea a la que también se sumó de forma velada la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Polémico audio

La división interna en Ciudadanos Andalucía se ha hecho más evidente que nunca después del audio filtrado presuntamente por un diputado autonómico de la formación naranja a mediados de noviembre, en el que Marín reconocía en una reunión de su grupo parlamentario que era “estúpido” aprobar los Presupuestos “récord” de la recuperación para Andalucía en 2022 en pleno año electoral, un mensaje diametralmente opuesto al que venía reiterando en público para que PSOE o Vox se unieran a la aprobación de las cuentas presentadas por el ejecutivo de Moreno Bonilla. Finalmente todos los partidos de la oposición tumbaron los Presupuestos para Andalucía de 2022, que sumaban un montante total de casi 44.000 millones de euros.

El diputado de Ciudadanos y candidato a las primarias Fran Carrillo ha sido el más beligerante con el proceso “exprés” de primarias anunciado por la dirección naranja. “Convocar unas primarias en pleno puente y con un fin de semana de por medio no es serio. Se está hurtando al afiliado su derecho a escuchar alternativas e ideas diferentes. Sólo tres días de campaña para ocho provincias. ¿En serio? La militancia no se merece esa falta de respeto”, ha asegurado en la red social Twitter.

Marín, que opta también a estas primarias, ha asegurado que desconoce el número de afiliados que concurren a este proceso interno. “Yo no estoy en esos temas, tengo que dirigir un gobierno, yo me dedico a trabajar”, ha asegurado. El censo de militantes lo debe conocer exclusivamente el secretario de Organización del partido, según según el vicepresidente andaluz y líder autonómico de la formación, porque no puede tener “información privilegiada” del número y nombre de los militantes que actualmente dirige.

Además de Marín y Carrillo, ha anunciado su candidatura a las primarias de Ciudadanos la representante de la corriente Renovadores C’s, Carmen Almagro, elegida el pasado 8 de noviembre en una consulta interna. La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, y el consejero de Educación, Javier Imbroda, han mostrado su apoyo público a Marín.