Juan Lobato, candidato a las Primarias del PSM: «Esto es un proyecto para ganar Madrid, no para seguir las directrices de nadie»

A sus 36 años, Juan Lobato, candidato a las Primarias del PSOE en Madrid y líder de la candidatura que, en principio, parece que tiene más opciones de ganar, habla con Diario16 en un momento vital en su vida. Está a punto de ser padre por tercera vez y lanza un órdago por la independencia del PSM ante años de injerencias de Ferraz, incluso de Moncloa en ocasiones, con falsos líderes paracaidistas que han llevado al partido en la comunidad madrileña al borde del abismo. Por perder perdió hasta el liderazgo de la oposición frente a Más Madrid. Calmado, pero firme, contundente, pero sereno, Lobato sabe que es ahora o nunca. Por eso, insiste en su mensaje: «Esto es un proyecto para ganar Madrid, no para seguir las directrices de nadie». Parece que, por primera vez, aunque nunca se sabe, llega el mensaje de la ejecutiva nacional de «oído cocina». Veremos.

P. ¿Qué puede aportar Juan Lobato al PSM (Partido Socialista de Madrid) si gana las Primarias para que algo cambie en esta comunidad?

R. En este momento, todo nuestro equipo, que va creciendo cada semana con compañeros y compañeras que se suman al proyecto, lo que puedo aportar es primero ilusión y ganas de ganar. Echarnos el partido a la espalda y ser capaces de levantar la cabeza y de afrontar este reto gigante que es reactivar el partido y ponerlo en condiciones de volver a competir en Madrid . Tenemos que trasladar esas ilusiones que tenemos a la mayoría social progresista que hay en Madrid.

P. Pero hoy esa sociedad madrileña ha apoyado mayoritariamente en el 4M a Isabel Díaz Ayuso…

R. Yo tengo claro que en Madrid existe en una sociedad que mayoritariamente tiene gente de progreso, gente que quiere mejorar en la vida, que aspira, si no tiene trabajo, a encontrarlo, que quiere acceder a una vivienda digna. Y el PSM tiene que devolver la ilusión a esas personas. Tenemos que ser un PSOE capaz de enlazar con el dinamismo que tiene Madrid, que se mueve muy rápido, y ser un partido dinámico y que esté en ese movimiento permanente.

Compromisos de Juan Lobato

P. ¿No va a haber paracaidistas en las candidaturas si gana estas Primarias? Porque tras este reto llegará el de ser el candidato frente a Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 20 meses…

R. No los habrá. Porque las líneas estratégicas de liderazgo tendrán que ver con la capacidad para trabajar en equipo, y de la respuesta de nuestra militancia. Lo que necesitamos es iniciativa propia. Si el partido Madrid tiene clara su estrategia, tiene clara su iniciativa política y tiene equipos implicados funcionando con ilusión y con ganas, no hay nadie que venga a decirte ni cómo hacer una campaña, ni qué candidatos hay que elegir, porque ya los tienes en marcha. Este el reto y es responsabilidad nuestra del PSOE de Madrid, no de otros.

P. ¿A usted le ha pedido Pedro Sánchez o alguien desde Moncloa o Ferraz que se presente a estas Primarias?

R. Ni me pidieron que me presentara ni yo pedí permiso a nadie para presentarme. Hay que tener claro, y yo lo tengo y mi equipo también, que «esto es un proyecto para ganar Madrid, no para seguir las directrices de nadie».

P. Igual no le gusta la siguiente pregunta…

R. A mí me gustan todas las preguntas, igual que los planteamientos de los militantes y de las cosas que nos dice la gente progresista que hay en Madrid.

P. Pues ahí va: le apoyan muchas «viejas glorias» del PSOE de Madrid y hasta de Ferraz, que igual restan en vez de sumar…

Juan Lobato, desde el parlamento madrileño. Foto Agustín Millán

Viejas glorias

R. No sé quienes son esas «viejas glorias», pero yo lo que veo en redes sociales desde hace semanas es el apoyo de cientos y cientos de militantes de todos los territorios. Es verdad, como dices, que nos apoya más del 80% de los alcaldes que han ganado elecciones en Madrid. Alcaldes que se juegan mucho en los próximos dos años, y que apuestan por un proyecto ganador, un proyecto de mayoría, un proyecto que haga al PSOE más grande.

Además, veo a ex secretarios generales, como Tomás Gómez, que apoyan a mi principal rival. Lo mismo hace la alcaldesa de Getafe. Me parece muy bien que les apoyen los referentes de las últimas etapas del PSOE de Madrid.

P. Habla mucho a la militancia del PSM de paridad, de un partido feminista y también de una renovación generacional. Supongo que es consciente que Madrid, como España, es una comunidad envejecida y que somos el país más longevo del mundo por detrás de Japón. ¿Se va a prescindir con un equipo joven de esa parte senior de la población?

R. Por supuesto que contaremos con un equipo intergeneracional, con personas referentes y con experiencia que nos están apoyando, además. Paquita Sauquillo, por ejemplo, y Javier Solana, con quien tuve el otro día la oportunidad de mantener una interesante conversación.

Referentes políticos

P. ¿Cuáles son sus tres referentes en política?

R. El primero, mi padre. Que ya estuvo en el equipo de Tierno Galván y que siguió con su compromiso con el PSOE a través de los años. También Javier Solana, una persona con la que he tenido una excelente relación en los últimos años. La tercera te diría que quizá Cristina Narbona.

P. Hace unos días Ángel Gabilondo decía en una excelente entrevista de Luz Mellado que él también sabe ser malo, pero que no ha querido serlo. En dos años, usted tiene que enfrentarse a Ayuso en unas elecciones. ¿Hará una oposición agresiva?

R. Las elecciones son dentro de 20 meses y en este congreso tenemos que tomar la decisión de qué oposición queremos hacer a Ayuso. A mi juicio, la oposición hay que hacerla aquí, en el Parlamento, mirando a los ojos a Ayuso. Una oposición de contundencia constructiva, es decir, fiscalización hasta el último milímetro de lo que hace mal este gobierno, de los retos que deja de afrontar. Pero siempre al minuto siguiente aquí, en el Parlamento, haciendo posición socialista sólida, siempre crítica y con posición alternativa.

P. Lo del trabajo desde el Parlamento está muy bien. Pero al final la comunicación juega un papel fundamental. Por cierto, una asignatura, la de la comunicación, que el PSOE todavía no ha aprobado, no solo en la comunidad de Madrid incluso en España. ¿También van a trabajar en este sentido?

R. Por supuestos que la comunicación será importante. Vamos a aprovechar de forma muy organizada y muy profesional todos los espacios que tenemos. El primero es el Parlamento, que es un espacio fundamental, por eso hay que estar en el Parlamento para hacer política en el Parlamento porque tiene un eco mediático que además hay que aprovechar. El partido tiene que funcionar como una locomotora que tenga la capacidad de generar esos espacios abiertos para que participe la mayoría progresista. Y ese trabajo es dinamismo progresista, como decía Pedro Zerolo. Pero la comunicación no existe si no hay iniciativa política detrás.

P. Bueno, a veces sí. MAR es un claro ejemplo con Ayuso…

R. Puede funcionarte en el corto plazo un tweet que te vaya muy bien. Pero o tienes un modelo de región claro, que es lo que tenemos que decidir, y una iniciativa política contundente detrás, o no hay nada que comunicar. A partir de ahí hay que hacerlo bien.

Imagen de la entrevista que Juan Lobato ha concedido a Diario16 desde la Asamblea de Madrid.