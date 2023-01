Juan José Cortés: «No queremos que paguen inocentes, pero quien la pague que sea con cadena perpetua»

- Publicidad-

Las pruebas de ADN han determinado que los restos encontrados en el vertedero Ecoparque de Toledo corresponden al pequeño Ángel Fernández Silva de 11 años, primo de Fernando Fernández García, cuyo cuerpo sin vida también fue hallado en una zona muy cercana hace unos días.

La noticia llega el mismo día que Lucía, la ex-novia de Fernando, ha negado en una intervención televisiva su implicación en la muerte de los dos menores. Lo ha hecho después de que su madre Trini y su padrastro Cristian aparecieran exculpándose en otro programa de televisión la pasada semana. Asimismo, ha afirmado que, a pesar de haber transcurrido un mes, desde el descubrimiento del primer cadáver, «desconocía» el fallecimiento de Ángel.

Aunque la hipótesis principal de los investigadores gira en torno a la posibilidad de que los menores se refugiaran en un contenedor, hay abiertas otras líneas de investigación, a raíz de la aparición de varios testigos, incluso presenciales, que estarían dispuestos a hablar o una serie de audios en poder de la policía que darían un vuelco a la primera hipótesis y apuntarían a delitos «como el secuestro y las torturas», según aseguró el abogado García-Montes . Para ello, el letrado ha enviado un escrito al juzgado solicitando que sean testigos protegidos.

El forense Francisco Etxeberria se incorpora al equipo que trabaja con las familias

El equipo de profesionales que en estos momentos trabaja con las familias de Ángel y Fernando está compuesto por el abogado Marcos García-Montes, el detective privado Carlos García y, la última incorporación dada a conocer por el portavoz de la familia, Sinai Giménez, el doctor en Medicina y reputado forense Francisco Etxeberria, quien resolviera el caso Bretón.

Mientras, TikTok se ha convertido en el ágora de los directos, donde se cuenta la última hora del caso, donde se cruzan verdades y bulos o, incluso, como ha sucedido estos días, amenazas y peticiones de venganza.

Llamamiento a la calma

Ante esta situación, en su último directo, Juan José Cortés, hacía un llamamiento a la familia de la ex-novia de Fernando. «Si la familia puede dar información de lo que sucedió a los niños será un alivio para todos. Es importante que se ponga en contacto con la policía».

A pesar del intento de Trini, madre de Lucía, por intervenir, fue emplazada a «acudir a la Justicia, igual que van a hacer las familias. No vamos a entrar en esto», zanjó Cortés.

Al tiempo, afirmó que «no queremos que paguen inocentes, pero quien la pague que se con cadena perpetua».

Respecto al uso de la ley del «ojo por ojo, diente por diente», Antonio Fernández, tío de Ángel, mantiene que «si hubiésemos querido venganza, el primer día la hubiera habido. Pero no. Lo que queremos es justicia».

Y en este sentido se expresa Agustín Vázquez, presidente de la Plataforma por los Derechos Gitanos. «Lo que quieren estas familias es justicia. Lo que no vamos a hacer es imputarle a nadie un un delito que no ha cometido. No va a haber venganza. Eso sí, pedimos que los testigos protegidos declaren lo antes posible».

Por su parte, Amadeu Valenti, asesor político de la Plataforma por los Derechos Gitanos, es tajante en sus palabras. «Los gitanos tenemos muchas carencias. Pero la de ser tontos y engañados, no. Hasta ahí no llegamos. Vamos a pedir responsabilidades al Ministerio del Interior y que la policía obre en justo y recto proceder, que es la que nos asegura un Estado de pleno Derecho y democrático, defienda nuestro derechos, entre ellos el derecho a la vida y la solicitud de justicia. Y eso es lo que yo pido: justicia, que se aclare y se depuren responsabilidades».