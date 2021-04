El que fuera vicepresidente del Parlamento de Cataluña durante la pasada legislatura, que acaba de ser procesado por admitir a trámite un debate parlamentario en el que se presentó una resolución que reprobaba al rey (después de que el TC se hubiera ya pronunciado por una anterior en el mismo sentido), ha presentado una denuncia ante Naciones Unidas por la vulneración que considera se está haciendo de los derechos de la Mesa del Parlamento catalán.

La denuncia ha sido presentada ante el Comité de Derechos Fundamentales de las Naciones Unidas. Ha explicado Costa en una entrevista para Cataluña Radio esta mañana que ha denunciado a España ante la ONU «para que se determine si se han vulnerado los derechos fundamentales de los miembros de la Mesa del Parlamento».

La intención es que, si la ONU respalda la demanda de Josep Costa, pueda crearse así jurisprudencia a nivel internacional que pueda abrir la puerta a un camino de intenso recorrido en España.

Costa ha explicado que «en cualquier lugar del mundo, si les cuentas que se juzga a un diputado o a un miembro de la mesa de un Parlamento por las decisiones de aquel Parlamento, no lo entienden. No conozco ningún precedente similar en ninguna democracia», ha señalado. Ha anunciado que acudirá a todas las instancias internacionales, ya que se niega a aceptar la potestad de un tribunal para juzgar la actividad parlamentaria. «Un tribunal del orden penal no tiene ninguna competencia para discutir lo que se ha hecho en un Parlamento, esto tiene que ver con la separación de poderes».

Precisamente el fin de semana pasado pudimos entrevistar a Costa en Diario16.com y pudimos hablar a fondo sobre el papel y las funciones de la Mesa del Parlamento. Pudimos analizar, junto a otros expertos, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su injerencia en la actividad parlamentaria y las consecuencias que esto tiene sobre la separación de poderes en un Estado Democrático y de Derecho.

