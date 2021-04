El guitarrista y compositor, José Luis Montón, presentó en streaming, desde los estudios Infinity de Madrid, su nuevo álbum Flamenco & Classica de la mano del periodista y componente de Gomaespuma, Juan Luis Cano. La presentación se completó con un evento musical protagonizado por el maestro Montón y algunos artistas participantes en el disco. Sandra Carrasco y Roko cantaron en directo los temas Respírame y Prepárate pa cambiar. El tema instrumental Tocata flamenca, interpretado en conjunto por Montón, el flautista, Juan Carlos Aracil, y el percusionista, Odei Lizado, animaron también esta atractiva presentación.

Al streaming también se unieron Pitingo y las artistas, Sheila Blanco y Rosario ‘La Tremendita‘ y María Toledo para describir la mágica experiencia que ha supuesto su colaboración en este disco. Tampoco faltaron los testimonios de dos grandes voces que forman parte de Flamenco & Classica: Miguel Poveda y Rocío Márquez. Como muestra de apoyo y admiración a José Luis Montón, importantes figuras del flamenco que han formado parte de su espectacular trayectoria aportaron comentarios y opiniones sobre el disco a través de sus vídeo-mensajes: Carmen Linares, Ara Malikian, Antonio Najarro, Víctor Monge ‘Serranito’, Javier Ruibal y los críticos de flamenco, José Manuel Gamboa y José María Velázquez-Gaztelu.

El proyecto conjuga con gran sensibilidad el flamenco y la música clásica. Y Montón ha confesado que, como todas las cosas buenas que le han pasado en la vida, «ha sido fruto de la casualidad o de la causalidad, ya que en pleno confinamiento un alumno me pidió un arreglo del Ave María, de Schubert, en un trémolo, lo cual me lo tomé como un reto. Mientras lo terminaba me imaginé una voz y directamente me vino a la mente la de Miguel Poveda, lo llamé, me dijo que sí y fue de esta forma cómo todo empezó a crecer hasta que me di cuenta de que tenía un disco».

Aquel Ave María, transformado en el delicioso tema titulado Me refugio en tu luz, se convirtió en el punto de partida de un disco comprometido y valiente, que rinde un personal tributo flamenco a compositores clásicos. Si Poveda da voz a la obra de Shubert en el tema inaugural del disco, Pitingo desborda a Chopin con su energía logrando convertir, con su personalidad fuera de horma, un precioso Ya no hay tristeza en un canto a la emoción más pura. Sheila Blanco derrama en Borra to lo malo torrentes de personalidad interpretando el arreglo para una danza húngara de Brahms con excelencia exquisita, al tiempo que María Toledo regala frescura, naturalidad y flamencura a la Sonata Patética de Beethoven, logrando convertir Mi canto de Libertad en un tesoro. Mientras, Rocío Márquez, sobrevuela por el Adagio de Albinoni con su voz flamenca, a la vez que hace gala de un sonido joven y actual en Tiempo de abrazarse.

Sandra Carrasco logra que parezca fácil lo difícil, afinando perfecto, sin presumir, con ese alma que rezuma cantando la pieza titulada Respírame, inspirada en el Air de Bach. Rosario La Tremendita representa la fuerza de la renovación,destila sabor a revolución, a mujer rompedora que, al mismo tiempo, lleva dentro la tradición flamenca convirtiendo Sevilla, de Albéniz, en un himno plenamente actual. Roko cierra este hermoso viaje clásico y flamenco con una Oda a la alegría a partir de la sinfonía de Beethoven; especial, risueña, con la potencia de un tsunami entona un Prepárate pa cambiar, que nos invita al trepidante reto de un cambio.

Completan este plantel de altura el flautista Juan Carlos Aracil interpretando la pieza instrumental Bulebach, el percusionista Odei Lizaso, el cuarteto de cuerda formado por Humberto Armas, Blanca López Rubal, David Moreira y Marta Roca, y los arreglistas Miguel Rodrigáñez y Alberto Torres.