José Antonio Corrales Romeo: Versos otoñales

Acabo de regresar a España tras cinco años en Dakar ejerciendo como agregado comercial de la embajada española. Me he apuntado al club Canoe para seguir nadando todos los días. Y en la piscina hay un hombre que no habla con nadie y sufre hasta hacerle daño a quien lo mira. Me digo que debo hablar con él, darle algo de luz, por pequeña que sea. Y lo hago.

Aunque me cuesta. Lleva un bañador viejísimo. Está hundido en sí mismo.

Pero poco a poco logro ganarme su confianza, y hablo con él y me habla.

Y entonces sucede, un par de años después, que los dioses tienen a bien premiarme con el Nadal, invito a todo el mundo que conozco, también al hombre que sufre y lleva el bañador más viejo de la piscina.

No le reconozco cuando le veo entre el público que abarrota el salón de actos de la Casa de América el día de la presentación de Sonríe Delgado.

Entre mis invitados hay gente elegantísima, pero el más elegante y bien vestido es el hombre que sufría en la piscina. Tiene un aspecto deslumbrante. Se llama José Antonio Corrales. Entre otros muchos títulos y logros, consejero de grandes bancos, presidente de YMCA, lidera un pequeño grupo que acude a ver a la psicóloga Martha Noceti. Y es gracias a él y a ese pequeño grupo que consigo que el taller de escritura creativa -el barco-taller montado a raíz del Premio Nadal- comience a funcionar como un yate de lujo y maravilla.

Hace años que no lo veo, pero me ha llegado por correo su nuevo libro de

poemas: Versos otoñales.

Creo que ya no sufre como sufría, ojalá, pero que sí que sigue siendo un gran hombre como siempre lo fue.

Todos los versos del libro son de una sola palabra, ordenados en tres columnas paralelas. Y el efecto es fascinante: se puede leer saltando de una palabra a otra, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en diagonal, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.

Publicado por la editorial Deslinde voy a pegar a terminar este breve texto el enlace para quien quiera conocer a José Antonio Corrales: el hombre que no hablaba con nadie, que llevaba el bañador más viejo de la piscina. Ser humano maravilloso, amigo inolvidable.