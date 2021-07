José Ángel Mañas a todo ritmo

- Publicidad-

José Ángel Mañas, el escritor que ha dado nombre a toda una generación con su novela Historias del Kronen, ha publicado este año la novela que más me ha gustado de la temporada, hasta el punto de calificarla como LA GRAN NOVELA DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA.

Me refiero por supuesto a la magnífica UNA VIDA DE BAR EN BAR publicada por Algaida. Si alguien no la ha leído, por favor te dejé el internet y corre a buscarla.

Pero no contento con esa publicación en este momento se puede leer también a Mañas en directo, un capítulo a la semana, en la interesantísima plataforma de Zenda libros.

Siempre me han gustado los libros por entregas, me parece algo mágico tener al público enganchado semana tras semana, y aunque es algo que ahora se hace con gran frecuencia con las series en literatura ya no se vive, ni de muy lejos, el esplendor de hace ya más de 100 años:

recordemos a Dickens o Dumas, por citar a los más sonados.

La experiencia U feeling, es el título del policiaco de ciencia ficción que está escribiendo Mañas para Zelda y se puede seguir en vivo y en directo.

Dejo a continuación el enlace al primer capítulo para satisfacción de los lectores.

Pero evidentemente Mañas no sólo está en un gran momento, sino en un grandísimo momento, porque en septiembre saca su esperadísima novela

histórica: Pelayo, con la Esfera de los libros.

Un autor de referencia en su mejor momento. No le pierden de vista.

Somos afortunados al poder presenciar a Mañas en movimiento, a todo ritmo. Solo le faltan John Belushi y Dan Aykroyd bailando a su lado.