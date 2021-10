Jorge Verstrynge: «La izquierda en Europa ha abandonado a la clase obrera, que se ha ido, lógicamente, a la extrema derecha»

- Publicidad-

Agudo y conspicuo analista político, Jorge Vestrynge es, a sus 73 años, uno de los pocos políticos españoles que pasó de la política activa a la Universidad, de donde procedía y había realizado todos sus estudios, incluyendo su doctorado con cum laude. En un país donde abundan las puertas giratorias y abusivos comportamientos de nuestros políticos, Vestrynge, todo un caballero, es un ejemplo de rectitud y honestidad poco vistos al día de hoy en nuestro país.

¿Qué piensas de la Transición democrática tan denostada ahora como líder en primera línea en aquellos momentos?

Tampoco era una primera línea tan determinante en ese proceso en aquellos tiempos, más bien un protagonista menor. No, no, los poderosos, los que detentaban realmente el poder en España, acertaron totalmente, en el sentido de que dieron la impresión de que iban a cambiar las cosas, incluso llegaron a creérselo, y después, de fondo, en los esencial, no había nada realmente. No cambió nada de nada y las cosas siguieron como siempre.

Los problemas de fondo seguían igual que antes de la Transición. Teníamos sin resolver los contenciosos vasco y catalán todavía no resueltos; la corrupción, ya entonces, era un problema central en la nueva democracia; el poder económico de la democracia a la dictadura no cambió de manos; el poder político seguía en manos de los de siempre; el poder militar permaneció inalterable; el poder judicial hasta ahora no se ha visto renovado de una forma efectiva y, entonces, con ese resumen que hago queda claro lo que significó la Transición democrática, un cierto fiasco, en definitiva.

Sin embargo, al menos la Transición sirvió a los españoles para darnos la ilusión de que algo se podía hacer, aunque ahora, visto con la perspectiva y los años, ves que los resultados de la misma fueron muy pobres. Eramos unas marionetas intentando cambiar las cosas en manos de los más poderosos, de los que realmente ejercían el poder e hicieron todo lo posible para que nada cambiar realmente.

La relación con Podemos

Luego, con el paso de casi tres décadas, te acercaste a Podemos, ¿no crees que muchos de estos partidos, con el paso del tiempo, el sistema más que cambiarlo, como prometían en sus orígenes, les cambio a ellos, a sus líderes?

Eso pasa en todos los países. Mira a los verdes en Alemania, qué gran ejemplo. Hasta Nixon intentó cambiar el sistema, pero es que el sistema es muy poderoso y esa sería buena pregunta para Pablo Iglesias tras su paso por el poder…Habría que hacérsela a él y no a mí.

¿Cómo ves la salud de la izquierda, sigue en crisis permanente?

España, desde luego, no es un país muy relevante. La salud de la izquierda, hablando de Europa, es pésima. La izquierda europea está destrozada. La candidata socialista en Francia está por debajo del 5%, no tiene nada que hacer, es un desastre. Por seguir en Francia, en la mitad del país ya no existe el Partido Socialista; las sedes cerradas, nadie milita, la organización ni siquiera funciona…La historia le está pasando a la izquierda europea la factura de cobro por sus errores. El primer error, y el más grave, haber jugado las cartas de la mundialización, con una política migratoria absurda y que permitió la entrada de miles de obreros de fuera que hundieron en la miseria a la clase obrera francesa. Si los partidos socialistas y los partidos comunistas hubieran defendido a la clase obrera expuesta a esas amenazas, nunca se habrían hundido. El Partido Socialista en Francia, y aquí también, se dedica a las minorías, como los homosexuales, emigrantes y otros colectivos, mientras que la clase obrera francesa queda fuera de su radar, se queda sin que nadie defienda sus derechos. El proceso que sigue es que ese voto obrero acaba en manos de la extrema derecha, en el Frente Nacional de Le Pen, que es, todo hay que decirlo, el primer partido obrero de Francia. La izquierda está cosechando lo que sembró fruto de sus incongruencias.

¿Crees que ese abandono de la izquierda a su electorado de toda la vida explica el éxito de VOX?

Claro que sí, el fenómeno tiene las mismas causas que en Francia. Además, están utilizando una buena estrategia mediática. Pero el problema de fondo de España es la cuestión nacional, es decir, resolver la vertebración y articulación del Estado sobre una base federal, que es lo que tendría que estar defendiendo ahora la izquierda. La izquierda debe defender una nueva concepción federal para España y eso rebajaría muchos las tensiones y contribuiría a la creación de un marco más factible de convivencia. Pero no lo hace y los resultados a la vista están, como está pasando en Cataluña.

Finalmente, ¿piensas que España puede acabar como Checoslovaquia, desapareciendo?

No, no lo creo realmente, y lo digo por razones geoestratégicas. El poder angloamericano se opondría a la disgregación de España porque es una parte fundamental en su concepción defensiva y estratégica en el continente. España es, como el Reino Unido, casi una isla y somos un pilar fundamental en la visión geoestratégica del imperio angloamericano.