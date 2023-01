Jorge Molinero Huguet, nominado al Premi Nollegiu 2022 con su novela ‘Nómadas’ 

- Publicidad-

Como es costumbre en la organización del premio Nollegiu, la lista de candidatos se ha elaborado con las propuestas de libros publicados entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022. Los organizadores dicen estar “convencidos” de que hay muchos más libros que merecen figurar en la lista. “Pero es lo que tienen las listas. Que hay que cerrarlas en algún momento”, añaden. Ousman Umar señala que “Nómadas es una historia preciosa, especial y sincera. Ojalá empaticemos con todos los Mohas, todos los Mamadús, todas las Jadiyas”.

Moha nació en un campamento de refugiados y Otman se coló durante un asalto a la verja. Mamadú se gastó los ahorros de su familia para poder subir a una patera y Jadiya vive con su madre en un piso de protección oficial. Moha está enamorado de Jadiya pero no se atreve a dar el primer paso. También está preocupado porque sospecha que Otman anda involucrado en asuntos de drogas, pero alegre porque Mamadú ha conseguido un trabajo. Moha y sus amigos tienen 17 años y grandes planes para el futuro.

La novela, traducida al turco, ha sido publicada en España por Trampa Ediciones y goza de la buena acogida de crítica y lectores

Jorge Molinero, escritor canario radicado en Barcelona, expresa su emoción al saberse nominado en la categoría de no ficción: “Supongo que es fácil imaginar lo que significa para mí que Nómadas, la última novela que he publicado (Trampa Ediciones), haya sido seleccionada como candidata al premio Nollegiu. Me siento pletórico, desbordante de felicidad, cuando paso por la librería y veo mi novela adornada con la ya legendaria pegatina de los candidatos al premio; esa misma pegatina que tantas veces en años anteriores me he llevado a casa en la cubierta de otros libros que tan buenas lecturas me han proporcionado”.

Los lectores pueden votar hasta el viernes 27 de enero y los resultados se harán públicos el domingo 29 de enero a las 12 horas en la fiesta de celebración del séptimo aniversario del traslado de la Nollegiu de la calle Amistad a la Juanita.