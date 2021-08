Johnny Rotten exlíder de los Sex Pistols pierde un juicio contra el resto de la banda por el uso de sus canciones

- Publicidad-

Johnny Rotten, exlíder de los Sex Pistols, ha perdido un juicio contra el resto de la banda por el uso de sus canciones para una serie que prepara Disney sobre el mítico grupo. El director británico Danny Boyle, autor de Trainspotting o 28 días después, tendrá carta blanca para usar los temas de los Sex Pistols en la serie Pistols que verá la luz el próximo año.

Memorias punk

La justicia ha dado la razón a los excompañeros de Rotten, el guitarrista steve Jones y él batería Paul Cook, que habían denunciado a Rotten, cantante de la banda, por impedir el uso de las canciones de los Sex Pistols en la serie que prepara el director de Slumdog millonaire titulada Pistols y que está basada en las memorias del guitarrista de la banda, Steve Jones, publicadas en el año 2016 con el título Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol.

Ensuciar el legado

Los miembros de la mítica banda habían llegado al acuerdo de que todas las decisiones referidas a las licencias de las canciones se tomarían por mayoría. Rotten se negaba a respetar el acuerdo, argumentando que sus antiguos compañeros necesitaban su permiso, pero este lunes un juzgado de Londres ha dado la razón a Jones y Cook. La negativa del exlider de la banda venía motivada por el desagrado del proyecto de Boyle basado en las memorias del guitarrista de los Pistols que Rotten calificó de «la mierda más irrespetuosa con que me he encontrado«.

Corto reinado

Los Sex Pistols nacieron en Londres en 1975. Exponentes claves del movimiento punk, su reinado duró apenas dos años y medio y en él produjeron únicamente cuatro sencillos y un álbum de estudio: Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977). A pesar de que la banda regresó en 1996 el legado más importante fue el de su primera y corta etapa en la que les acompañaba el mítico bajista Sid Vicius muerto por una sobredosis de heroína en 1979.