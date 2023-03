Joaquín Lourido, un escritor polifacético

Hoy viajamos hasta la hermosa tierra de Galicia, al norte de España, donde he tenido la gran oportunidad y privilegio de poder realizar esta entrevista a Joaquín Lourido, nacido en Cee ( La Coruña), conocido en el mundo literario y artístico como Quino. Entre sus obras destacan “Danza poética”, “Compañeira da Alma” y “Un gran amor”; así como más de 700 poemas, prosas y centenares de crónicas escritas en revistas, tanto en periódicos locales como digitales internacionales.

En el arte, sus obras llevan el sello del cromatismo desde el punto de vista del observador, como lo pueda apreciar cualquier persona que vea sus obras a nivel más profundo.

Podemos visitar su página en Blogger “El trigo de la vida” donde Joaquín cada día nos hace llegar a través de sus maravillosos escritos toda su sensibilidad y amor hacia la poesía y la vida en sí.

Ha colaborado para diferentes grupos en diversas redes sociales.

Sin olvidar, todo el esfuerzo y dedicación que, con tanto cariño, Joaquín brinda a su canal de YouTube “Espiral Lírica” compartiendo con todos sus fieles seguidores, desde poesía hasta relatos, reflexiones, reseñas, entre otros muchos más.

Y por último destacar su actual participación en la majestuosa compilación poética universal “Canto Planetario” dirigida por nuestro admirado poeta, escritor y columnista internacional nicaragüense Carlos Javier Jarquín que pronto verá la luz, gracias al trabajo de la distinguida editora mexicana Ana Ayala, de Editorial Ayame (México).

– ¿Cómo y cuándo nace en ti, la poesía?

La poesía nace para mí en época adolescente, escribiendo cartas de corte romántico. Me encantaba de alguna manera llegar y aportar sorpresas a mis compañeras del colegio e incluso realizar algunas para otros amigos. Luego, una vez terminados mis estudios de Empresariales, Informática y Psicología del Consumo, me dediqué a trabajar y pasados 15 años, volví a escribir gracias a unos amigos que me impulsaron para participar en un concurso. A partir de ahí, con muy poco tiempo, fui creando mis obras tanto de poemas, prosa poética, relatos, historias o lo que me viniera a la cabeza en cualquier momento.

– ¿Cuántas obras has publicado?

Han sido publicadas tres: Compañeira da Alma, una obra en gallego, Danza Poética, un poemario en castellano en el 80% y el 20% en gallego y “Un gran Amor” una obra escrita en español al estilo shakespeariano como si fuera Romeo y Julieta del siglo XXI. Aunque en realidad me gusta crear cada día y apreciar que sigo siendo aprendiz de todo y maestro de nada.

– ¿Qué poema guardas en el corazón y qué sentimientos despierta en ti?

“Un canto a mi madre” es un poema que tuve la suerte de narrarlo en vida de ella, unas semanas antes de que se muriese (forma parte del libro de Danza Poética) y también lo tengo en el canal de YouTube que por aquel entonces está declamado por un amigo y poeta, Santiago Liberal. Estas letras son más que un sentimiento. Es un agradecimiento a mi madre por traerme al mundo y de ello cuando lo leo siempre me vienen las lágrimas. Ya que soy muy emotivo y eso también me ayuda a componer obras de esta índole.

– ¿Qué poetas o escritores han influido de alguna forma u otra a lo largo de tu vida?

Realmente no me ha marcado ningún autor, pero puedo decir que Bécquer, Shakespeare, García Lorca, o algunos autores rusos y americanos han incidido en mi forma de pensar. Siempre procuro (gracias a la filosofía de mis ancestros) realizar las cosas bajo ese punto de vista. Es decir; primero formarme y luego aplicar esa teoría a la práctica. Ya que en función de cómo soy es lo más recomendable para mí y para el entorno familiar. Así que puedo decir que gracias a ambos aprendizajes voy por libre porque aprecio que me identifico mejor con el lector e incluso con personas que escriben cualquier tipo de cosa sintener que ver con la literatura. Me gusta desarrollarme. No soy de memorizar, ni de buscar las cosas cortoplacistas. Todo lo contrario, me adapto, así la mayor parte de las personas me entienden. No sé si es bueno o no. A mí personalmente y profesionalmente me va bien así.

– ¿Qué opinas acerca de la autopublicación de los libros?

Bueno, que es una herramienta más. Pero que hay que saber llevarla y asesorarse bien. Todo lo que sea bueno para desarrollar la Cultura, bienvenido sea. A veces los adelantos tecnológicos rompen con esos valores de la comunicación verbal que considero que son vitales. Una cosa es saber que tienes esa herramienta para poder publicar y otra abusar en el buen sentido de la palabra de que todo se lleve por ese camino. Nunca los extremos son buenos. Siempre hay que buscar las tonalidades grises o los pH de equilibrio. Porque el llevar un libro físico forma parte de tu compañía en cada instante. Para mí es la diferencia. No obstante, es un gran adelanto, siempre estando bien asesorado y realizando las cosas con respeto.

– ¿Cuál es el motivo o emoción que predomina en tu poesía?

Mi poesía lleva el sentimiento del romanticismo, el sello de la libre expresión, la profundidad y la filosofía de mis ancestros y la mía, en busca de que el lector entienda de una manera sencilla mis obras. No necesito buscar un lenguaje rebuscado, me gusta la sencillez y sobre todo que mis obras sean de corte libre, sin necesidad de rima. Creo que esas cuestiones hacen de uno lo que en realidad quiere mostrar sin necesidad de buscar tantas hipérboles (aunque también me gustan las metáforas).

Diría que procuro que el lector sepa lo que digo, siempre he apreciado que explicando las cosas de varias maneras para llegar al mismo camino es en pro de la cultura y saber empatizar con los demás.

– Dedicas gran parte de tu tiempo a pintar. ¿Cómo te llegó esa pasión por el arte y a qué edad comenzaste a pintar?

Desde muy pequeño me gustaba dibujar en una pizarra pequeña que mis padres me habían regalado, luego hacía bocetos en láminas y cuando estuve en el Instituto aprendí dibujo lineal en toda su amplitud durante siete años. Eso me influyó bastante para ver el por qué de estas cosas. Por aquel entonces nunca pensaba en nada, solo realizaba las cosas en función de lo que nos pedía el profesor o en casa lo que me venía a la mente. Al igual que en la escritura lo dejé a un lado porque la vida y sus circunstancias me llevaron por otro camino que tenía que ver más con los números que con las letras. De ahí que siempre baso mis cosas en el desarrollo conceptual. No me gustan las cosas memorizadas. Así que un día tras dar un paseo y apreciar cómo volaban los pájaros, cómo chocaban las olas en la costa, los montes, etc. Aprendí que en función de la Naturaleza estaba todo y es por ello que mis creaciones mezclan las emociones con lo que la Naturaleza nos aporta cada día, a pesar de tratarla muy mal. Ya que al poder viajar a muchos países del mundo me permitió valorar sobre todo esa cuestión. Las ciudades muy grandes no me gustan. Prefiero moverme en ese espacio natural donde cada día el aroma es distinto y eso lo reflejo en mis obras.

– Háblanos un poco de tus pinturas y de lo que deseas transmitir en cada una de ellas.

La mayoría de mis obras son abstractas o cromáticas y casi siempre trato de mezclar el concepto de las emociones en función de los colores y de la lógica, en función de leyes físicas y químicas, y de la naturaleza, etc. Siempre partiendo de una base conceptual por ese concepto. Por ejemplo:

En la obra “Entresijos de barro” trato de hacer ver a las personas el equilibrio de nuestras emociones que no necesariamente tienen porque ser simétricas, sino como se aprecia, asimétricas y cuanto mayor es el grado de no controlarlas, mayor éxtasis se logra cuando se conjuga el verbo «amar». Está basado en la teoría de los vasos comunicantes y un poco de historia sagrada, nos dice que todos hemos sido nacidos del barro. El agua forma parte del sustento de la sed, el árbol, la naturaleza que por mucho que se atraviese y se manipule, al final siempre brota y emerge como ave fénix. Nacemos como pureza del agua cristalina y en ese caminar la Naturaleza nos abriga y nos mantiene siempre que sea tratada con cuidado y esmero. Una obra para todas aquellas personas que ven más allá de las apariencias físicas y contribuir a otras profundidades o dejar volar la imaginación como explicación de lo que cada persona cree.

– Joaquín, ¿qué opinas de las redes sociales? Cuéntanos un poco de tus experiencias.

Las redes sociales tienen sus pros y sus contras. En la actualidad hay muy pocas que puedas promocionar algo con positividad. Hay muchas personas que bajo un anonimato envidian lo que uno realiza, en vez de preguntarte como haces para llegar a un status determinado. Cuando empiezas en las mismas, tienes ilusión. Pero luego se apaga, porque en realidad a aquellos que movemos cultura no les interesa mucho. Se prefiere ver fotos de chicas o 10 segundos de un vídeo bailando de manera sensual, que a los que tratamos la diversidad del pensamiento humano. Es un problema de cultura y de educación a nivel mundial. A favor solo he encontrado que vale para promocionar alguna

cosa u obra determinada a ciertas personas de calidad, ya que la cantidad ni aprecia lo que escribes o lo que dices en un vídeo. Menos mal que soy positivo y actúo como si nada hubiera pasado.

Generalmente, no se utilizan bien las redes y es que las mismas redes también prefieren involucrar a uno en ciertas orientaciones con sellos muy negativos.

A los jóvenes les diría: que antes de expresarse o exponerse en plan egocéntrico que hagan lo que crean oportuno por ellos mismos, no por lo que piensan o ven los demás de ti. Ya que serán siempre prisioneros y jamás conocerán lo que significan las palabras respeto y libertad.

– ¿Y si hablamos un poco de Ego terapia?

Hablar de la terapia del yo, es bastante complicado por lo amplio que es. Pero voy a dar unas breves pinceladas. Toda mi vida he buscado mejorar las pautas en función de los demás y por supuesto las mías. Y de ahí nace. Después de muchos años de actividad logré consolidar esto para que cada persona, bien sea como desea tener un trabajo, o aportar resultados positivos de cómo ayudar a la ansiedad, estrés y bulimia a nivel medicinal. He logrado de alguna manera conjuntar todas estas cosas para que no siempre le dieran pastillas a una persona si en realidad tiene que pasar por psiquiatría. Y dado que los estudios realizados sobre ello funcionan, lo mantengo como ayuda personal y que cada cual vea cómo es; si no se conoce lo suficiente a través de un buen diálogo y empatía, se pueden aportar soluciones muy válidas. Ya que, en este terreno hay demasiadas cosas que pulir. Y esto es un comienzo de saber cuál puede ser la raíz de un problema ayudando con otras variables antes de medicar ansiolíticos o sedantes.

Lo recomendable es que de esto se pueda realizar una entrevista completa para opinar y ver su funcionamiento.

– ¿Cuáles son tus proyectos para este nuevo año?

En este año tengo proyectado realizar ciertas recopilaciones de personas mayores y basándonos en ellas, publicar un libro bajo la sabiduría de los mismos, y aplicarlo de cara a la educación y enseñanza, mezclándolo con la tecnología avanzada de hoy día.

Y en pintura aprecio que con mis cuadros uno puede dormir mejor, fijar la mirada en los mismos, tener positividad, escribir lo que ven sin temor y preguntar las dudas oportunas en su momento, etc. Es algo que me va a llevar mínimo dos o tres años.

– Dime Joaquín, ¿qué ha sido para ti representar a tu lengua materna en esta obra tan magnífica y única cómo es Canto Planetario? ¿Y en qué género literario participaste?

Para mí es un honor y una alegría sin límites. Pues que el gallego sea significativo en este tema, es superlativo. En su momento Rosalía de Castro con sus obras nostálgicas ya nos poetizaba mucho de la Naturaleza.

El mero hecho de colaborar en este proyecto significa ya de por sí un logro, en reclamo de que tratemos bien nuestro planeta y de hecho es una de mis prioridades acentuar lo que sea necesario por la vida ya no solo por nosotros sino por las generaciones que

vienen detrás. Ojalá esta compilación sea mostrada en diferentes países no solo por su lectura, sino también para que los estudiantes, alumnos de primaria o universitarios puedan ver que al menos hay una gran cantidad de personas que luchamos por concienciar y fomentar la higiene de nuestro planeta.

En mi caso he participado en un relato de casi 800 palabras tanto en mi lengua materna que es el gallego como en la traducción al español.

–Y para finalizar Joaquín, cuando miras hacia atrás y ves todo el camino recorrido, con tus logros, tus esfuerzos y total dedicación para lograr tus más ansiados propósitos ¿Cambiarías algo de lo vivido o hecho?

Sinceramente no cambiaría nada. Si cambiara algo, dejaría de ser quien soy. Con mis defectos y virtudes prefiero seguir cómo soy. Dado que las experiencias y vicisitudes de la vida no las tendría si eligiera otro camino. Así que soy de los que prefiero: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. En la vida tenemos que aprender a saber estar tanto a las verdes como a las maduras y eso se consigue con un simple ejemplo:

Si un rosal cuando lo plantas para que tengas rosas y aprecies sus pétalos suaves, se puede ver que la propia planta brota a pesar de las bajas temperaturas, haya nieve o surja sol como si estuviera en un desierto a 50º, llueva, truene o lo que sea… Ella se hace más fuerte y de la misma brotan hojas y espinas hasta que lleguemos a los pétalos de la misma. Pues es un gran indicador de que en la vida hay que caminar por caminos llenos de espinas y de pétalos para saber que nuestro Norte es el adecuado.

Muchísimas gracias Joaquín por concederme esta entrevista, ha sido un gran placer llevarla a cabo. Gracias por abrirnos la puerta de tu corazón y dejarnos entrar por ella.

Y ahora me gustaría compartir con todos ustedes, algunos de los versos extraídos de ese poema tan emotivo y amado por Joaquín “Canto a mi madre”.

“Allí no había palabra qué decir, ninguna voz se oía en el silencio. Ninguna mirada que entregar ni un oído para percibir, ni lengua alguna para hablar. Sin párpados ni ojos para ver y solo atado a un extraño cordón que no podía templar”.

Además, en este enlace Joaquín Lourido nos muestra muchas de sus magníficas obras, donde podemos apreciar y valorar más su arte y su dedicación a la pintura.

Arte y diseño / Art and Design / Quino