Jimenez Losantos e Isabel San Sebastián llamados a declarar por presunto delito de odio

El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha llamado a declarar a Federico Jimenez Losantos y a Isabel Sansebastian, que deberán comparecer el próximo 21 de diciembre en Sala para responder por un presunto delito de odio.

La denuncia parte de la asociación Liberum el pasado 6 de octubre y el objeto de los hechos que tendrán que investigarse son las declaraciones públicas de los dos comunicadores que habrían consistido, según la asociación en «afirmaciones e insultos que en su momento realizaron contra un sector de la población española que, en el ejercicio de sus derechos, libre, voluntaria y. de manera informada, ha decidido no dar su consentimiento para someterse a la terapia invasiva denominada «vacunas» Covid».

En la nota de prensa que la asociación publicó con motivo de la presentación de la denuncia, se detallaba textualmente lo dicho en Es Radio:

–Federico Jiménez Losantos:”Los bebelejía son organizaciones criminales y de estafadores”.

–Isabel San Sebastián:”y muy activas eh!”

–Federico Jiménez Losantos: “activísimas, porque cuentan con el respaldo de facebook”.

–Isabel San Sebastián:”yo bloqueo antivacunas a mansalva. Porque además es que se supone que oponerse activamente a la vacunación es un ejercicio de libertad, no hombre no, es un ejercicio de irresponsabilidad, eso no es libertad. Está usted incitando al suicidio y al asesinato………………allá tú!

–Federico Jiménez Losantos: ”Allá tú! allá tú! A mí después de lo de Abascal me llaman asesino de mi plantilla por decir que se tenían que vacunar. No hombre no, los asesinos sois vosotros! Beber lejía! Beber lejía!

-Isabel San Sebastián: Sois vosotros, claro, claro, sí!