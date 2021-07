Jim Morrison sigue vivo 50 años después de su muerte

- Publicidad-

Hoy es 3 de julio, el día en que, a los 27 años, murió en París hace 50 años Jim Morrison. Músico, poeta, uno de los referentes malditos del rock y el mito perfecto, la leyenda.

Morrison murióen un piso del entonces barrio bohemio del Marais, en París, adonde se había trasladado para intentar dejar atrás su alcoholismo e insuflarse del espíritu artístico de la ciudad.

Morrison es uno de los grandes en la historia del rock, por el volumen y por la calidad de su obra, junto a su grupo, The Doors.

El Rey Lagarto

Con sólo seis álbumes en solo cinco años, The Doors se convirtieron en una banda de primera línea, conjugando canciones pop perfectas, como «Light my Fire», o mucho más oscuras, como «The End» o la violenta «Riders on the Storm».

Morrison era el letrista, cantante y líder del grupo y llevó al extremo esos temas con interpretaciones dramáticas sobre el escenario.

Familiarizado con las teorías del teatro de la crueldad del francés Antonin Artaud, su personaje del «Rey Lagarto» lanzaba largas peroratas y provocaciones al público y a la policía que con frecuencia vigilaba sus conciertos y que, en varias ocasiones, detuvo a Morrison.

Jim Morrison, el precursor de la figura del sex symbol

Morrison, con sus apariciones salvajes y dramáticas en el escenario, vestido de cuero negro y a veces con el torso desnudo, se convirtió en un auténtico sex symbol tanto para las mujeres como para los hombres.

Musicalmente, The Doors hacían rock, pop y mucho blues-rock incisivo, pero con otras influencias. Es inolvidable su canción «Roadhouse blues». El teclista Ray Manzarek venía del jazz y el guitarrista Robby Krieger era muy aficionado a la guitarra clásica española.

Tras unos años de éxito y desenfreno, Morrison llegó a París en marzo de 1971 y apenas cuatro meses después fue encontrado muerto en el apartamento que tenía alquilado. El médico que acudió certificó una muerte por un fallo cardíaco y no se le realizó una autopsia.

Según varios conocidos y testigos, la causa más probable fue una sobredosis de heroína, pero jamás se investigó.

Morrison descansa entre los más grandes

Fue enterrado en el cercano cementerio de Père Lachaise. Y aquí se cierra el círculo del mito perfecto. Una gran estrella estadounidense, adorada por sus fans, un sex symbol, que muere joven en París y termina en el cementerio más famoso rodeado de leyendas de la literatura, la música y el arte.

Su tumba es una de las más visitadas en el cementerio más célebre del mundo. Allí reposan los restos de personas tan inmortales como Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Yves Montand, Edith Piaf, Marcel Proust, Miguel Ángel Asturias o Georges Bizet