Jesús Vallejo: “Esto es algo único. El equipo está muy bien”

Jesús Vallejo, central del Real Madrid, y capitán de la Selección Española de Fútbol que representará a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokyo, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa telemática ante los medios de comunicación, desde Sapporo, donde se encuentra hospedado el conjunto nacional, y donde debutará mañana a las 9:30h (16:30 hora local) ante la selección de Egipto. Un día antes de la Ceremonia de Apertura que dará el pistoletazo de salida al mayor evento deportivo del planeta.

Al defensa aragonés se le nota pleno de optimismo ante el torneo que se viene: “Veo al equipo muy bien, muy cómodo y adaptado”. Destaca la importancia de encontrarse “Plenamente aclimatados” a la potente humedad y altas temperaturas de la capital nipona.

De Wembley a Sapporo

Vallejo también ha querido remarcar que los seis futbolistas que vienen de disputar la pasada Eurocopa (Dani Olmo, Oyarzabal, Unai Simón, Pedri, Pau Torres y Eric García) están “en plena forma” y con muchas ganas de empujar hacia a la obtención de una nueva medalla para el fútbol español.

Como no podía ser de otra manera, el capitán de la Selección Española se encuentra emocionado por disputar sus primeros Juegos Olímpicos: “Como futbolista, esto es lo máximo. Es algo único, se respira un ambiente especial”. Cabe destacar que los pupilos de Luis de la Fuente jugarán sus dos primeros encuentros en Sapporo, y no será hasta el tercero (28 de Julio), ante Argentina, que visitarán Tokyo y por ende, la Villa Olímpica.

Egipto, nada de cenicienta

El ex jugador del Granada no considera este primer partido un trámite, pese al evidente favoritismo de España: “Será un partido difícil. Si no estamos acertados tendremos problemas. Ellos trabajan muy bien con su línea de cinco atrás”.

Quien también ha querido pasarse por esta rueda de prensa es, ni más ni menos, que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El cual asegura que está convencido de que “España traerá el oro a casa y seguirá enamorando al mundo con su fútbol”.

Mañana da comienzo un torneo en el que España parte como la principal candidata a colgarse la medalla de oro. Vallejo y los suyos no dudan en que saldrán a por ello desde el minuto uno.