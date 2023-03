Jesús Santos: “Si no logro ofrecer alquileres asequibles, dejo la política y me vuelvo al camión de la basura”

Jesús Santos, candidato a alcalde por Ganar Alcorcón está trabajando un plan para ofrecer alquileres asequibles durante la próxima legislatura, en un auditorio del Margarita Burón, desbordado durante la presentación del Proyecto de Ciudad de la formación municipalista.

Jesús Santos promete alquileres asequibles

“Al igual que en su momento dije que iba a dar una solución al problema de la basura, me encargaré personalmente de dar una solución a la cuestión del alquiler. Mi compromiso: en Alcorcón ofreceremos alquileres asequibles ¡Si durante la próxima legislatura no logro ofrecer alquileres asequibles, dejo la política y me vuelvo al camión de la basura!” anunció el candidato a Alcalde por Ganar Alcorcón.

Santos remarcó que este es un tema que preocupa especialmente a los municipalistas y que, por eso, asume personalmente el compromiso de que en Alcorcón se ofrezcan alquileres a precios asequibles.

Un urbanismo para la gente

Frente al auditorio, ha adelantado que quieren presentar el plan “con todas las garantías” porque “cuando se habla de urbanismo, hay que ser lo más claro y riguroso posible”.

“¿Cómo vamos a gestionar el suelo?, ¿cómo vamos a garantizar que los precios sean asequibles?, ¿cuántas viviendas podemos ofrecer realmente?, ¿cuántas estarán durante la primera legislatura?, ¿y durante la segunda?”, reflexionó Santos frente al auditorio.

Santos aprovechó para lanzar una reflexión sobre el modelo de vivienda pública practicado en España durante las últimas décadas que “buscaba hacer a todo el mundo propietario pero no ha sido capaz de frenar los precios” algo que ha tenido como consecuencia que, en la actualidad, “generaciones enteran sufren para poder acceder a un piso”.

Jesús Santos: Ayuso en alquileres “mira para otro lado”

También denunció que “la Comunidad de Madrid, que es la competente en esta materia, mira para otro lado ¡No va con ellos!, ¡les da igual!”

El actual teniente de alcalde de Alcorcón hizo un repasó los avances en esta área durante la legislatura, destacando que “evitaron que casi un centenar de mayores perdieran los hogares del plan permuta y que se han creado dos oficinas en este ámbito: uno para mediar por el derecho a la vivienda y otra para asesorar sobre rehabilitación”.

Sin embargo, Santos destacó que, debido a la gravedad del problema, es urgente darle otro enfoque a la respuesta pública en áreas relativas al urbanismo y la vivienda: “¡Debemos de reaccionar!, ¡debemos ganarle la batalla a la burocracia!, ¡debemos darle otro enfoque al urbanismo, a la gestión del suelo y a nuestro modelo de vivienda!, ¡hay que cambiar!”

Alcorcón ha mejorado en recogida de basura

En 2019, Santos llegó al Gobierno municipal prometiendo resolver el problema de la basura y hoy, 4 años después, tanto los avances, como los indicadores de las encuestas de satisfacción y los reconocimientos nacionales e internacionales demuestran, sobradamente, que ha cumplido. Una experiencia, destacan desde Ganar Alcorcón, que demuestra su capacidad eficaz y resolutiva para poder lograr este cometido.

Fuentes de la formación municipalista subrayan que, además, durante estos 4 años han aprovechado para conocer perfectamente el funcionamiento del Ayuntamiento y que eso revalida aún más su potencialidad gestora y su capacidad para poder ofrecer alquileres a precios asequibles durante la próxima legislatura.

“Hemos venido aquí a trabajar por Alcorcón, a dar soluciones a los problemas de la gente. Lo hicimos, lo estamos haciendo y lo volveremos a hacer. Y otra cosa no, pero yo siempre cumplo” sentenció Santos.

Los municipalistas ponen el acento en esta tarea, fundamental en su proyecto de ciudad y en sus planes de Gobierno para la próxima legislatura.

Consideran que la especulación se ha convertido en la norma del sector, tanto en la compra como en el alquiler, y que, aunque la capacidad de intervención de los Ayuntamientos es limitada, existe la posibilidad de poder ofrecer alquileres a precios asequibles.

“No es de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia. A pesar de que la cuestión de la vivienda desborda el ámbito municipal, eso no significa que no podamos hacer nada” aclaran desde Ganar Alcorcón que aprovechan para pedir al resto de administraciones que asuman su responsabilidad en esta tarea.