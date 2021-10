- Publicidad-

La Radio de Euskadi entrevistó en las últimas horas al líder socialista, del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, persona de referencia para el proceso de paz y el fin de ETA hace diez años que esta semana se celebra.

Dedicatoria de Jesús Eguiguren a Manuel Domínguez Moreno:

Durante la entrevista, se ha preguntado al líder socialista por su opinión respecto a los GAL. Su respuesta ha sido contundente: «El PSOE tiene que pedir perdón por los GAL.

En su intervención ha subrayado que no tiene la más mínima duda sobre la sinceridad de las palabras de Otegi, y de la importancia de las mismas: «Hoy los socialistas no vemos a la izquierda abertzale de la misma forma que la veíamos antes de dar ese paso.»

Al preguntarle sobre los GAL: «Pedir perdón es lo que tiene que hacer. Que nunca debieron existir los GAL. Digo esto aunque no me sienta responsable de los GAL. El que los montó, fueron determinados sectores del Estado y los militantes o afiliados del PSOE lógicamente no tienen ni idea de lo que estaba pasando. Por tanto, en la medida en que nos alcanza la responsabilidad de haber sido los apoyos de aquel Gobierno, sin duda alguna en su día lo hicimos: yo era Secretario General y todos los días mandábamos una carta a la Ejecutiva diciendo: «pero ¿qué va a ser esto del GAL?»

Jesús Eguiguren (PSE): "El PSOE tiene que pedir perdón por los GAL y decir que nunca debieron existir". pic.twitter.com/DTUAykQKXi — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) October 21, 2021