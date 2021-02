Iba a titular: Jesús Aguado, poeta y delicioso, pero he abierto las notas que tomé en el teléfono durante su pequeño show en Ámbito Cultural del Corte Inglés en Callao, y ha aparecido lo del alma, para que no se evapore, y para que no se evaporase he preferido ponerlo arriba del todo. Aunque el alma de Jesús Aguado no se evaporará nunca, porque él es indestructible, lo dijo así cuando ya salíamos con premura forzada a causa del toque de queda de la ceremonia de las cañas. Scarpa o Pita le preguntaron sobre cómo llevaba «la situación» y él respondió, tras pensarlo un instante, mirar en su interior:

-Bien, es que yo soy indestructible.

No conocía a Jesús Aguado, y gracias a mi ignorancia pude descubrirlo desde cero en Los Lunes de Lírica. Delicioso; piensa tan bien.

Me gustaron los poemas que leyó y las frases que decía, independientemente de que fueran suyas o las hubiese escrito o dicho primero otro y luego él las hubiese hecho suyas.

«Esa palabra

que vas a tirar

dámela a mí

yo sabré coserla

al corazón

de las palomas»

Dijo Jesús Aguado… rectifico, dice Jesús Aguado que lo importante en los talleres que imparte, y de los que vive, no es enseñar a quienes acuden a escribir, sino a leer; a leer el mundo. A saber leerse a uno mismo.

Cómo no le conocía por supuesto tampoco he estado nunca en ninguno de sus talleres, aunque mi amiga Pita Sopena sí, pero sin haber estado puedo recomendárselos a cualquier persona con la seguridad absoluta de que los disfrutarán, porque Aguado es como una piedra filosofal capaz de transformar cualquier cosa en algo bello, positivo e interesante.

En suma: poeta y delicioso, como había sido mi primera intención escribir en el título.

(Mecanografía: MDFM)