Jazz a la luz de las velas en la SALA MAYCO

No para de hacer cosas maravillosas y, en mi opinión, casi increíbles, la infatigable y siempre llena de ilusión May Fernández en su pequeña sala situada en la calle General Palanca número 7 de Mad Madrid.

Lo último son conciertos de jazz a la luz de las velas.

El siguiente será el día 18 de noviembre, este viernes, a las veinte treinta.

Candlelight Mayko Concerts; así ha bautizado May la nueva maravilla que ofrece en su teatro inolvidable.

En esta ocasión sobre el escenario estará un dúo formado por Nathalie Braux, clarinetista/saxofonista y Stéphane Genay, violoncelista, que interpretarán temas de Jazz y música popular, música antigua sefardí y composiciones originales.

Y será la luz de las velas. La verdad es que con eso a mí ya me tienen ganado y metido en el bolsillo: a la luz de las velas!!!

He ido muchas veces ya a la sala Mayco, y siempre me lo he pasado muy bien, he tenido experiencias inolvidables que no podía ni imaginar en un teatro, hay algo mágico e indescriptible allí.

Yo, palabra de Javier Puebla, haré lo posible y lo imposible para ser uno de los privilegiados que este viernes estén allí.

https://www.atrapalo.com/entradas/candlelight-mayko-jazz-y-musica-sefardi-a-la-luz-de-las-velas_e4877767/

(Mecanografía: MDMF)