Javier Tebas contra el Imperio del mal

Que a Javier Tebas le gusta un charco con barro más que a un gorrino no empece para que el último en el que se ha metido no sea una batalla titánica. Nada más y nada menos que enfrentarse al Imperio del mal: el nacionalmadridismo con su Lord Floren al control. Una batalla que viene de lejos pero que en la última semana se ha recrudecido porque, a la orden del emperador de las torres –también conocido en otros ambientes como padrino, su florentineza, el que puso celoso a Vargas Llosa o tito Floren–, los ataques han sido directos.

El problema es que no ha elegido al mejor aprendiz de sith entre los que tiene. Al tener al jefe de los Teleñecos de la noche liado con el caso Negreira e intentando hacer el caldo de cultivo para echar a Carlo Ancelotti –eso de no gastar perras en fichajes hay que taparlo, como se tapa la duplicación del coste de la reforma del estadio–, el premio gordo ha caído en uno de los menos capaces de sus chicos jóvenes: Jorge Calabrés. Un tipo al que le quitan del cerebro las 14 Champions y tendría complicado defender algo de forma racional. Imaginen que llego a ser jefe de comunicación de UPYD (¿hasta hacerla desaparecer?).

Creo que debes trabajar poco @JorgeCalabres , citar de una día para otro es no tener agenda, no respetas ni a tus compañeros de profesión,que si acuden a las ruedas de prensa, portaCOZ es una dato objetivo solo viendo quien te paga, y faltar al respeto es faltar a la VERDAD. 🤥 https://t.co/WISN7kZ9iA — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 5, 2023

El nacionalmadridismo está acostumbrado a inventarse las noticias. Si ustedes se tomasen la molestia de seguir diariamente las noticias sobre fichajes futuros, verían que les salen unos cien por cada año. Cualquier jugador que mete un par de goles en Champions acaba en la sección de fichajes del Real Madrid –entre esto, las mil noticias sobre el equipo blanco y los turritas lo-que-sea llenan cualquier periódico–. Esconden, eso sí, la carencia de fichajes de los que hablan los aficionados racionales (para distinguir de los engullidores de Sanders), los gastos y fastos, los dineros en paraísos fiscales, etc. El problema es cuando te inventas noticias para hacer daño, señalando a una persona en concreto… igual hasta te llevas un guantazo (mediático) de vuelta.

Calabrés, como buen perrillo florentino (igual lo de perrillo estando TR cerca… Buen déjenlo), ha salido a atacar a Tebas justo en el punto donde lo había dejado Eduardo Inda (una especie de iniciado en las cosas del mal tras dejar de ser “Edu, el de los cafés” de la redacción de El mundo). El director del periódico de Florentino Pérez en la sombra, intentó salvar a Luis Rubiales cuando salieron aquellas conversaciones, ahora Calabrés lo coge para enlazar con los verdaderos puntos estratégicos: el acuerdo con CVC, con DAZN y los gastos de promoción de La Liga.

"Publireportaje" hoy en el @elespanolcom, casualmente unos días después de TU "noticia fake y copiada"@JorgeCalabres.

Si averiguais quien es el propietario de @Clece_ , concluireis por qué @JorgeCalabres es un PORTACOZ.👇👇

Si, es el que pensais, "un ser muy superior" pic.twitter.com/exjxFuYDsd — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 7, 2023

Respecto a lo segundo, igual, porque nunca se sabe, ha sido cosa del director de su periódico El Español para ver si saca un dinerillo de La Liga en publicidad. Estrategia que realizan numerosos directores de periódico cuando las cuentas flaquean (¿a que han visto ataques a políticos a los que luego hacen la pelota hasta la babosería? Búsqueda de dinero, nada más). Pero lo de CVC y DAZN es estratégico para FloPer. Los artículos de Calabrés, a quien se lo habrá filtrado José Ángel Sánchez o parecido, no son por una preocupación sobre los derechos de televisión, ni sobre el acuerdo del fondo de inversión que arruine a los equipos, no. Los artículos vienen porque su florentineza está empeñado con la Superliga y esos dos grupos empresariales le molestan.

Otra FAKENEWS @JorgeCalabres , te vas a llevar el título de PortaCOZ del año, @DAZN_ES cumple con la forma de pago del tender, y con CVC todo previsto y tranquilos. En ese organo de TV, manifesté preocupación por otro operador de TV, estás mal informadohttps://t.co/IeOAhQLo0F — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 8, 2023

CVC era uno de los fondos de inversión que el padrino del fútbol tenía en mente para financiar la Superliga, junto a otros. Al ver que no estaba nada clara la inversión decidió hacer negocios con el Calcio y La Liga. Un inversor menos y un enemigo para Pérez. Con DAZN sucede algo parecido. Se trata de eliminar competidores para las empresas con las que ha contactado el ser superior para hacer un pool financiero por los derechos de competición de la Superliga.

Ante las falsedades escritas por Calabrés, Tebas ha respondido con socarronería y dureza. De momento, sin esconder la realidad, ha calificado al periodista de PortaCoz. Porque portavoz del padrino es. Tanto en Gol, como en RMTV como en cualquier medio en el que aparece. Y lo de coz pues ya saben, no hay que ser muy listo para descubrir la “asnaridad”. Tampoco se ha cortado al señalar –como ha denunciado este escritor en Diario 16 (¿leerá los artículos que publicamos?) – la fórmula mediante la cual Florentino financia al nacionalmadridismo en los periódicos no deportivos, con su empresa Clece. Busquen donde hay anuncios de Clece (El Español, El Debate, Ok Diario…) y comprobarán que las noticias de fútbol huelen a florentinismo que apesta (y mucho anti-Atlético).

Nueva FAKENEWS COPIADA del PortaCoz, @jorgecalabres, El Brandent Content @laliga es un proyecto de visisilidad y tecnología , de un importe 4M en muchos medios. Yo no he presionado y cortado cabezas a compañeros tuyos de medios, como hace vuestro "financiador". Lee este libro👇 pic.twitter.com/vHmlHEltEW — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 9, 2023

Y para rematarlo, se lanza a señalar que su florentineza se ha cargado a uno, dos y más periodistas que no le han bailado el agua y han tratado de hacer periodismo deportivo. Otros presidentes también tienen sus cadáveres en el armario (¿a que sí Miguel Ángel?), pero ni por asomo el control tan brutal del poder mediático. Cualquier día le aparece una cabeza de caballo en la cama o le da un telele (como a los sospechosos de corrupción vinculados al PP), pero verdades como puños está diciendo.