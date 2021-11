Javier Lambán, la nula empatía con las víctimas del franquismo

- Publicidad-

La memoria histórica y el presidente de Aragón, Javier Lambán, parecen no ser compatibles. La semana pasada el aragonés pedía al PSOE «prevención» frente a los que quieren acabar con la ley de Amnistía, la Transición y la Constitución confundiendo así, puerros con cebollas.

Además, Lambán también añadía que no entiende ahora cómo «los nietos de los combatientes de la Guerra Civil, de los que quisieron abrazarse y dejar atrás conflictos y abrir una convivencia pacífica y de reconciliación, «se replantean esta cuestión».

Además de otras «perlitas» y zafios argumentos, el presidente de Aragón, sorprendentemente del PSOE, recibió una lluvia de críticas desde sus propias filas y de Asociaciones memorialistas que no alcanzan comprender la postura del presidente Lambán.

Lambán no rectificó, incluso se puede decir que insistió y emplazó, a través de twitter, a leer un artículo que publica El Mundo sobre la figura de J. Antonio Primo de Rivera y recomienda especialmente su lectura a “esos belicosos nietos de quienes combatieron en la guerra».

Una lectura muy recomendable para los belicosos nietos de los combatientes de la guerra, que quisieron desde el principio paz, piedad, perdón y reconciliación @elmundoes pic.twitter.com/QbGddPUvCd — Javier Lambán (@JLambanM) November 20, 2021

Hace unos días las Asociaciones Memorialistas que se organizan en PAMA (Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón), hacían públicamente dos denuncias.

La primera, y fundamental, que en Aragón la desidia del gobierno que preside Javier Lambán, está dejando sin efecto la vigente Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón que, lejos de fijarse en falangistas, obliga a tratar a las víctimas del franquismo y a sus familiares con dignidad, que obliga a incorporar la Memoria Democrática al currículo escolar, que obliga a limpiar los espacios públicos de vestigios del franquismo, que obliga a tener un órgano de participación, que obliga a resolver la problemática del banco de ADN, que obliga a facilitar trámites y documentación, que garantiza un lugar de encuentro y trabajo para las Asociaciones Memorialistas, y que obliga a trabajar por la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Dignidad.

Desde PAMA explican a Diario16 que «a los 3 años de su entrada en vigor, nos anuncian algunos avances en el tema del banco de Adn y en la creación del órgano de participación. Pero la Ley no puede salir adelante, por mucho esfuerzo y trabajo que hagan quienes trabajan en la dirección General de Patrimonio, si la ralentizan, cuando no paralizan, por no dotarla de medios humanos y económicos suficientes, quienes son responsables de su funcionamiento».

La segunda, importante por el valor democrático y moral que tiene, los memorialistas de Aragón denunciaban ese revisionismo que aplica el Presidente a la historia reciente. Una desviación, explican, interesada de la historia que le lleva a ser un impertérrito blanqueador del franquismo.

También argumentan que Lambán, además de recomendar la lectura de un artículo de El Mundo, que destaca la figura de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange y, por consiguiente, «el mandamás de esos pistoleros falangistas que sembraron de muertos los pueblos y ciudades de Aragón y de todo el país, se permite banalizar la cosa con quienes él llama los «belicosos nietos de los combatientes de la guerra».

Lambán, no es la primera vez que lo demuestra, aseguran, «es uno de esos barones del socialismo que abandonó la socialdemocracia hace ya tiempo, y que se dedica a difundir ese «discurso histórico» que oculta una parte de nuestra historia, que odia a anarquistas y comunistas, y que blanquea al franquismo, con el fin de salvaguardar la transición y el actual sistema constitucional y monárquico. Ese sistema que permite que populistas disfrazados de socialistas gobiernen».

Ese revisionismo, por captar un par de votos, le lleva a la provocación y al insulto. Más le valdría a Lambán leer bien, cumplir y hacer cumplir la vigente Ley de Memoria democrática de Aragón que obliga a trabajar por la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Dignidad de «esos belicosos nietos de quienes combatieron en la guerra«, pero que son también nietos y nietas de quienes fueron asesinados/as lejos de los frentes de batalla, afirman desde PAMA.

«Es imposible ser demócrata sin ser antifascista«

Los memorialistas le recuerdan, con gran acierto, a Lambán que «es imposible ser demócrata sin ser antifascista y que es tiempo de recordar que quien así se expresa traslada la posición de un Gobierno que forman PSOE, PODEMOS, PAR y CHA«.

Por eso es, también, «tiempo de exigir a sus socios de Gobierno que se posicionen frente a estos despropósitos, frente a este blanqueo continuo del franquismo, frente al incumplimiento manifiesto de la ley de Memoria Democrática y frente a este insulto continuado a quienes fueron víctimas de un régimen genocida».