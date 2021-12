Javier Corpa: «Se me caían las lágrimas el día que vi saliendo a las familias con las maletas por la puerta de su portal»

Francisco Javier Corpa es el actual alcalde de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, una ciudad de gente trabajadora, una ciudad en la que late el sector industrial, pero donde hay más de 15 calles donde las viviendas se están derrumbando por culpa de las consecuencias de las obras de la Línea 7B del Metro.

Tal y como hemos publicado en Diario16, la situación está pasando de grave a límite, puesto que ya han sido derruidas varias viviendas unifamiliares y próximamente podría ocurrir con un edificio entero del que tuvieron que ser desalojadas más de 20 familias.

En las última semanas, Javier Corpa está siendo actualidad por sus constantes reivindicaciones a la Comunidad de Madrid para que dé una solución definitiva a la crisis humana que se está viviendo en su localidad. Él es clase obrera, no en vano fue trabajador en IVECO-Pegaso, y sabe lo que es lograr los sueños a través del duro trabajo.

Sin embargo, a más de 200 familias de su ciudad los sueños se transformaron en la peor pesadilla.

El pasado martes se presentó una Proposición No de Ley de las tres formaciones de izquierda con mayor representación en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular va a tener que retratarse frente a los vecinos de San Fernando. ¿Qué postura cree que va a adoptar el PP?

No lo sé. Venimos de un trabajo previo, de varios meses, en que, como alcalde, he mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea para trasladarles la situación actual de gravedad en el que todos, el Grupo Socialista, el Popular, el de Vox, Más Madrid y Unidas Podemos, manifestaron en esas reuniones su preocupación por la situación. Lo que hacemos con la proposición no de ley es reflejar las necesidades que tiene esta ciudad. Estamos muy centrados en ello, y es lógico, porque la gravedad está muy concentrada ahora mismo en una zona, pero yo quiero recordar, que es importante y eso se recoge también la PNL, que hay más de 200 viviendas a lo largo de todo el recorrido del Metro que están afectadas. Por otro lado, tenemos muchas dotaciones públicas que han tenido que ser cerradas y trasladadas a otros espacios, incluso como la escuela de idiomas fuera de San Fernando Henares. Por tanto, nos parece una situación injusta. Son más de 10 años en los que los vecinos y vecinas están sufriendo las consecuencias de la mala construcción, en su día, del metro. Por tanto, entendemos que la Comunidad de Madrid tiene que tener una hoja de ruta, que es lo que pide la PNL. En definitiva, un plan integral que dé respuesta a todos los problemas que ha generado la infraestructura de Metro a su paso por San Fernando.

En las últimas semanas hemos visto imágenes verdaderamente estremecedoras del estado de las viviendas afectados o de las excavadoras derribando casas. Ahora mismo ¿cuál es la situación?

Es una situación grave porque está pendiente de demolición una vivienda unifamiliar. Ya se han derribado otras dos, pero es que ya se ha puesto sobre la mesa una nueva demolición y ya estamos hablando de un edificio de un edificio donde vivían 23 familias y donde había también negocios. Esto es preocupante porque de ese edificio hace tan solo dos meses el consejero David Pérez planteaba que los vecinos iban a estar dos meses fuera de su vivienda. Ya llevan casi cuatro. También dijo que ese edificio, cuando volvieran los vecinos, iba a ser el más seguro de España. Hoy lo que nos encontramos es que el propio consejero y la propia Consejería reconocen que ese edificio hay que derribarlo. Esto significa, que es lo que a mí me preocupa como alcalde, la falta de previsión la falta de planificación y que la Comunidad de Madrid no tiene una hoja de ruta sobre la mesa. Yo, sin ser técnico, sabía de la gravedad de ese edificio en el mes de julio porque se vino abajo una parte del techo del garaje que, afortunadamente, no cogió a ningún vecino dentro. Por tanto, son afecciones muy graves y lo que le decimos a la Comunidad Madrid es que hay que vivir en la piel de los vecinos. Ahora mismo, en los pares de la calle La Presa, justo enfrente de este edificio hay viviendas que tienen unas afecciones desorbitantes. A esos vecinos hay que sacarlos de ahí también. Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid para hacerlo cuanto antes pero sí que es verdad que a mí lo que más me preocupa en estos momentos es la falta de previsión y de planificación de la Comunidad. Están haciendo parches, como vienen haciendo a lo largo de los últimos 10 años y la situación ha ido empeorando según ha ido pasando el tiempo. Hay que tener un plan integral, que es lo que pedimos en esa proposición no de ley. Nos parece fundamental que va a ser la hoja de ruta que vaya marcando cuál debe ser el camino y cuáles son las actuaciones que se tienen que hacer para revertir los problemas que ha generado el metro y que tiene que ir acompañado de partidas presupuestarias en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.

Javier Corpa en un momento de la entrevista | Foto: Agustín Millán

En la rueda de prensa de la semana pasada usted denunció precisamente la falta de una partida presupuestaria concreta para este problema…

La partida no habla ni de las viviendas ni de los bienes públicos afectados ni de posibles indemnizaciones. Eso es lo que nos preocupa y entendemos que en el presupuesto general de la Comunidad de Madrid tiene que existir una partida destinada a arreglar el problema que ha generado. Hay que arreglar, insisto, más de 200 viviendas que tienen diferentes patologías a lo largo del trayecto del Metro a su paso por San Fernando.

¿No sería más sencillo e, incluso, más económico dar una solución habitacional a esos vecinos, aunque sea de manera temporal, derribarlo todo y volver a construir?

Me parece muy interesante la reflexión que haces porque, además, nosotros hemos estado valorando. No entendemos, y por eso la insistencia en reunirme con la presidenta. Además he dicho que si no se quiere reunir con el alcalde, lo que me parecería una falta de respeto institucional ante un problema como éste, que se reúna con los vecinos. Es importante la intervención de la presidenta porque entendemos que este problema va más allá de la propia Consejería de Infraestructuras. La Consejería de Política Territorial, que tiene las competencias, tiene que entrar porque hay un problema de vivienda, porque hay un problema de ordenación del territorio que se está llevando por delante viviendas unifamiliares que se han derribado. Se tiene que dar una salida también al resto de viviendas de ese entorno porque, por ejemplo, el edificio que fue desalojado hace dos años no tenían ni una afección ni una grieta y, de repente, se hacen unas inyecciones en el terreno por parte de la Comunidad de Madrid y empiezan a aparecer grietas de una manera brutal y a un ritmo desorbitante. Por tanto, hay un problema en el terreno que afecta a una zona concreta de la ciudad y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería, tiene que tiene que intervenir.

La acción de los vecinos y del Ayuntamiento de San Fernando está muy focalizada en la Comunidad de Madrid, sin embargo, ¿qué ocurre con Dragados, la constructora que hizo las obras?

Nosotros tenemos que exigir a la Administración que construye y, en este caso, es esa administración la que tiene que exigir a la constructora que hizo ese ese túnel. En la época de Cristina Cifuentes se inició algún tipo de reclamación a la empresa constructora pero aquello quedó en nada. Se llegó a iniciar de oficio. De hecho, yo he leído alguna documentación al respecto pero se quedó en agua de borrajas.

La semana pasada David Pérez le acusó de querer sacar rédito político…

Un político que hace esas declaraciones, efectivamente, es algo que va contra natura. Cuando uno está en una administración las decisiones que se toman son decisiones políticas y traer el Metro a San Fernando fue una decisión política. Por eso hay que tomar decisiones políticas para responder a los problemas que se le vienen encima aunque él no sea la persona que estaba al frente cuando eso sucedió. A mí, como alcalde de San Fernando, me toca aliviar cuestiones que vienen del pasado pero en estos momentos el que está de alcalde es el que tiene que dar respuesta a sus problemas Eso es lo que le pido a David Pérez. Me llama mucho la atención cuando se habla en el pleno con los compañeros y compañeras, muchas veces de diferentes partidos, que tal o cual asunto está utilizado políticamente. Si el alcalde se manifiesta con la plataforma en defensa de la sanidad pública es política. El alcalde está a favor de defender los servicios públicos, de defender una sanidad pública de calidad, el alcalde está con sus vecinos y vecinas afectadas por el Metro que se han sentido abandonados durante muchos años. Es política. Una de las cuestiones que yo planteé en el discurso de investidura al inicio del mandato fue que nos íbamos a poner manos a la obra con este problema de Metro y no es casualidad que hoy este tema está en los medios, está muy de actualidad, y eso no es gracias al alcalde sino a que hay un equipo de gobierno que se ha comprometido con sus vecinos y vecinas afectados. Yo entiendo que cuando uno está al frente de una administración tiene que estar defendiendo los intereses de sus vecinos y vecinas. Yo soy miembro del Partido Socialista. A mí me sobrevuelan los aviones cuando se saltan las rutas aéreas y eso depende de AENA y este alcalde se reunió con el Ministerio de Transportes para decir «oigan yo quiero que se cumplan las rutas aéreas». Como alcalde protestaré frente a la administración que sea, aunque sean de mi partido, en defensa del interés general de mis vecinos y vecinas. cuando uno está en una administración tiene que dar respuestas a los problemas y a mí me sorprenden mucho estas declaraciones de David Pérez, de una persona que es político, que fue alcalde. Con el mismo argumento, yo puedo entender que cada decisión que toma David Pérez es una utilización política, cada vez que sale David Pérez con una asociación pues que está utilizando esta asociación políticamente. No pienso eso. David Pérez está haciendo su trabajo de consejero y en este caso tiene que dar una solución como consejero a los problemas que genera la infraestructura de Metro en San Fernando de Henares.

Javier Corpa en una de las viviendas más afectadas | Foto: Agustín Millán

¿Y qué le pareció que David Pérez intentara trasladar la responsabilidad de lo que ocurre hoy a las administraciones anteriores del Partido Popular?

Me da la sensación que el consejero está empezando a defenderse utilizando fuego amigo. Yo he oído a David Pérez en dos ocasiones, y me ha llamado mucho la atención, decir que esto es un problema que viene de atrás. Pero es que quien estaba gobernando era el Partido Popular. Además, si viene de atrás lo que tiene que hacer David Pérez es depurar responsabilidades de los anteriores consejeros y eso es lo que le voy a pedir. Lo que no puede ser es que se diga que se utiliza políticamente todo en la vida política y aquí el Metro vino por una decisión política. Es cierto que era un reclamo de los vecinos y vecinas. Lo que pasa es que queríamos una línea con todas las garantías de que no fuera a crear estos problemas. Queríamos un Metro de calidad y lo que tenemos es una chapuza desde la estación de San Fernando a la estación de Hospital del Henares.

Sin embargo, esa chapuza, como la ha definido, ha creado un verdadero problema humano

Cuando se presentó la PNL dije que esto es una cuestión que traspasa a muchas cuestiones porque estamos hablando de una cuestión de humanidad. Ahora vienen semanas de Navidad donde muchos vecinos de mi ciudad van a tener que estar a 12 kilómetros de sus viviendas, vecinos que no saben cuál es su futuro más inmediato, no saben qué va a pasar con ellos cuando finalice el contrato de emergencia. Como es una cuestión de humanidad yo desde luego acudiré a donde tenga que ir y, seguramente, después de estas fechas voy a pedir amparo al Defensor del Pueblo porque ante este problema la administración competente no está dando una solución definitiva y sólo está, insisto, poniendo parches. Todo lo que podamos mover, lo vamos a hacer.

Esta pregunta, tal vez, resulte frívola, pero, tristemente parece que es una realidad. Para que venga Isabel Díaz Ayuso a San Fernando, ¿no sería más efectivo invitarla a tomar un par de cañas?

A mí no me pareció bien que la presidenta viniera hace unas semanas a Torrejón de Ardoz a tomar cañas. Por eso estamos reclamando a la presidenta que, por favor, venga. No sé ya la cantidad de cartas que le hemos enviado que, por cierto, nunca contesta ella. Hemos recibido alguna de su jefe de gabinete de Miguel Ángel Rodríguez. A mí me gustaría que la presidenta venga, que no se reúna conmigo si no quiere, de verdad lo digo. Estamos hablando de una cuestión de humanidad, de sentarse con los vecinos, de entender el problema que tienen y de poner soluciones sobre la mesa. A mí me duele mucho porque a la presidenta yo la tengo respeto, la han elegido los madrileños y madrileñas y a nivel institucional yo le tengo un gran respeto, de verdad. No coincido ideológicamente con ella ni con muchas acciones o decisiones que toma, pero es que esto es un problema de humanidad, de gente que a mí se me caían las lágrimas, como alcalde, el día que las vi saliendo con las maletas por la puerta de su portal, de gente que va a pasar unas navidades fuera de sus viviendas, de gente que son gente trabajadora porque somos un municipio de trabajadores y trabajadoras. No somos municipios del norte de Madrid, no somos Pozuelo ni Las Rozas. Somos trabajadores y trabajadoras que se han ganado con su esfuerzo el poder comprarse una vivienda y que la compraron con mucha ilusión para formarse un proyecto de vida y que ese proyecto de vida se ha visto desbaratado. Yo no echo las culpas de esto a Isabel Díaz Ayuso, pero ella es la presidenta ahora y tiene que dar respuestas. Pero si le echo la culpa a Isabel Díaz Ayuso de que no tenga un poco de humanidad, de diligencia, de que venga y se reúna con los vecinos, que no pasa nada. Yo la acompañaré y si no quiere que la acompañe el alcalde que lo haga su portavoz del PP de San Fernando o quien ella quiera. Los vecinos necesitan que se les escuche y necesitan certidumbres necesitan saber qué va a pasar con ellos.