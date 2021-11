Javier Corpa, alcalde de San Fernando, a Ayuso: «Es más importante atender a quienes van a derribar sus casas que irse de cañas a Torrejón»

Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y las más de 200 familias víctimas de las irregularidades en la construcción de la Línea 7B del Metro no encuentran una solución por parte de la Comunidad de Madrid, la principal responsable de este hecho.

En la mañana de hoy, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha convocado una rueda de prensa en la que han participado Francisco Javier Corpa, alcalde de la localidad, Federico Herraiz y Eloy Rodríguez, representantes de la Plataforma de Afectados por la Línea 7 de Metro, y Eva María Medina, una de las vecinas desalojadas y que desde hace dos meses está viviendo en un aparthotel turístico.

El alcalde ha sido muy duro al denunciar que en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid no se ha destinado ninguna partida para solucionar el problema que tienen las más de 200 familias afectadas. «No se habla del problema de la vivienda, no se habla de reparaciones en viviendas. En todo momento se habla de las actuaciones de mantenimiento en el Metro y de mejoras en la Línea 7B. Por tanto, estamos indignados porque hace un mes y medio mantuvimos a nivel institucional reuniones con los diferentes grupos parlamentarios donde todos nos dieron su apoyo a la reivindicación de los vecinos y vecinas, incluido el Grupo Popular, y lo que nos encontramos es que esta propuesta de presupuestos del gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues nos deja descolocados porque deja fuera un problema que depende insisto solo y exclusivamente del gobierno regional».

Por otro lado, Corpa ha sido muy duro al afirmar que «entiendo que ante un problema de esta magnitud es más importante atender a vecinos que están que les van a derribar sus viviendas, a vecinos que tienen sus viviendas con muchos problemas, pues es más importante que la presidenta de la Comunidad de Madrid se vaya de cañas a Torrejón de Ardoz. Quiero que la presidenta de la Comunidad de Madrid venga aquí, que no tenga miedo. Yo la voy a acompañar a ver esas viviendas si ella tiene a bien que el alcalde la acompañe y si no se quiere reunir ni hablar con el alcalde aquí están los señores y señoras de la plataforma y están los vecinos y vecinas afectadas. Que se reúna y que dé la cara de una vez. Ya han pasado Esperanza Aguirre, que es la que inició en este asunto, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isabel Díaz Ayuso. Seis presidentes de la Comunidad de Madrid que han mirado para otro lado. ¡Ya está bien, ya está bien!».

El alcalde de San Fernando, además, ha dado datos escalofriantes de lo que está suponiendo y han supuesto ya las gravísimas consecuencias de la construcción de la Línea 7B de Metro. En la localidad del Henares hay tres viviendas pendientes de derribo, 27 familias desalojadas, varios negocios afectados, más de 200 viviendas en todo el municipio afectadas, 15 calles con afecciones, que podrían ser muchas más puesto que están empezando a aparecer grandes grietas en construcciones, por ejemplo, de la calle Pontevedra, una escuela de idiomas trasladada a Coslada, además de una escuela de adultos o una infantil. Ha sido necesario cerrar una casa de la mujer, un centro juvenil o una sala exposiciones. A todo esto, hay que añadir los daños que han sufrido bienes públicos, parques o mobiliario urbano. A pesar de todo esto, como ha señalado Corpa, «en este presupuesto la cantidad destinada a estos problemas es cero».

La voz de las víctimas de la Línea 7B de Metro

Las víctimas han sido también muy duras en la comparecencia. Federico Herraiz, de la Asociación Vecinal Jarama, ha acusado al Partido Popular de ser «el culpable directo de lo que está pasando y no quiere que se solucione. Nada más que ponen parches para que no tengan culpabilidad, para que no se demuestre que fue una mala gestión de los gobiernos de Esperanza Aguirre hasta ahora. No quieren reconocerlo y, por lo tanto, lo único que hacen es dar soluciones pequeñas, contratos de emergencia dados a dedo principalmente a empresas amigas de ellos. Es lo de siempre ya sabemos que es un partido que es una organización preparada para delinquir y así siguen».

Por su parte, Eloy Rodríguez, de la Asociación Vecinal Parque Henares, ha hecho un llamamiento directo «al partido político que los viernes coloca un tenderete en el mercadillo y que le informa a los vecinos y las vecinas que se va a solucionar todo y les dicen a los que les preguntan que no se preocupen. Que dejen de engañar a la gente, no van a solucionar nada. Doce años llevamos sin soluciones y vamos a continuar desgraciadamente la situación de la que nos encontramos».

Por su parte, Eva María Medina, ha dado el testimonio más humano porque ella ha participado en la rueda de prensa como persona afectada, sin representar ni a asociaciones ni a ningún partido político. Medina forma parte de una de las 27 familias a las que se tuvo que desalojar de su casa porque el edificio se caía y se las realojó en aparthotel turístico a 12 kilómetros de San Fernando. «Lo más importante es que somos personas y pienso que con lo que se está jugando es con nuestras vidas, con nuestros sentimientos. Yo estoy desalojada. Hace dos meses que estoy fuera de mi casa. Pido y aprovecho esta ocasión que tengo que, por favor, no se olvide de tratarnos como personas porque ya se están riendo de nosotros. Nos han echado de mi casa sin ser un problema mío, un problema que me la ha originado un Metro que me dicen que, encima, tengo que dar gracias porque han traído el Metro a San Fernando pero que a mí me ha fastidiado la vida junto a mis vecinos. Únicamente quiero que se lo tomen en serio porque que el problema se está haciendo cada vez más grande. Pido que se solucione ya el problema y nos dejemos ya de tonterías, de política y de historias».