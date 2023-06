Isabel Rodríguez: “No puede ser que Feijóo no diga nada cuando Ayuso habló de pucherazo”

- Publicidad-

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo por tolerar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablase de pucherazo “apenas unas horas antes de las elecciones del 28-M”.

Exige la rectificación de Ayuso

Además, Isabel Rodríguez se pronuncia en contra del Partido Popular. Confirma que todavía está «esperando» a saber “cuál es el proyecto de país del PP además de derogar todos los avances que hemos logrado durante esta legislatura”. Porque, al contrario que las demás formaciones, comenta que “el PSOE es el único partido de este país que está ofreciendo un modelo de la España que queremos”.

Rodríguez también solicita a Feijóo que antes de iniciar esta nueva campaña electoral, “se dirija a la señora Ayuso para pedirle que rectifique las acusaciones de pucherazo electoral en un país democrático a unas horas de abrirse las urnas”. Y si ella no lo hace, aconseja que el líder popular hable en su nombre.

Cree que “este país es un país democrático”, por lo que califica de graves las declaraciones de Ayuso. “Creo que no es normal cómo en este país se tolera que la presidenta de la Comunidad de Madrid hable de pucherazo a unas horas de abrirse las urnas”, insiste.

Rodríguez acusa a Ayuso de mentir

Preguntada en ‘Más de uno’ en Onda Cero por la ola reaccionaria de la que el PSOE habla como una de las causas de la victoria del PP en las municipales y autonómicas, Rodríguez ha dicho que “no es normal cómo se tolera en España que la presidenta de una comunidad hable de pucherazo a horas de las elecciones y que el líder de su partido no diga nada”. Luego, como han ganado las elecciones, entonces no hay pucherazo”, se ha quejado.

Subida de las pensiones

También ha afirmado que al Gobierno “le duele” que los votantes no hayan valorado los logros conseguidos en la legislatura, como la subida de las pensiones, la del salario mínimo o la apuesta por la industria y por las energías renovables.

“Lo relevante de verdad es que haya campaña electoral o no, se hable con rigor”. Por ello, justifica sus palabras contra el Partido Popular desde el Ejecutivo, “no estábamos hablando de posiciones de partidos políticos, estábamos hablando de los plazos de empleo y cuando hay alguien que no dice la verdad y está acusando al Gobierno, el Gobierno se tiene que defender”.

Subida SMI

La portavoz del Ejecutivo defiende las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Sánchez durante esta última legislatura, entre las que se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional o la gestión de la pandemia, entre otras. Sin embargo, ante la pregunta de a qué medios de comunicación se refería el presidente con las empresas con medios de comunicación al servicio de la derecha, Rodríguez declara que «no hace falta profundizar sobre eso».

La ministra Rodríguez sostiene que lo importante es “cómo abordamos una campaña electoral sin contribuir al odio y al malestar” y haciendo hincapié directamente en las propuestas de los partidos.

Rodríguez define la buena gestión del Gobierno

En cuanto a los malos resultados del PSOE en las elecciones del 28 de mayo, Rodríguez sostiene que “no se ha tenido en cuenta la magnífica gestión que han hecho los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas socialistas”. Aun así, alega que “cuando uno tiene una derrota electoral, lo fácil es buscar culpables y el PSOE no ha buscado culpables”.