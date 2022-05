Isabel Rodríguez: «El rey emérito ha perdido la oportunidad de pedir perdón a los españoles»

- Publicidad-

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este lunes al rey emérito, Juan Carlos I, por la visita que ha realizado este fin de semana a Sanxenxo y ha señalado que ha perdido la oportunidad de pedir perdón a los españoles y dar cuenta de los hechos «nada éticos» ni «ejemplares».

En una entrevista en RNE, Rodríguez ha indicado que los españoles esperaban las disculpas de Juan Carlos I, que la sociedad y la democracia las merecen y que debería haber aprovechado esta visita para «dar cuenta» de las «acciones» que se han conocido durante este tiempo y que a su juicio no son compatibles con la «transparencia» y la «ejemplaridad» que le corresponden.

Para la ministra portavoz, la visita daña la imagen del emérito, dado que los españoles «creyeron en su trabajo» al frente de la Casa del Rey «en tiempos muy difíciles» de transición y democratización del país pero «se han visto defraudados» por estos actos que se han demostrado.

«Creo que ha perdido la oportunidad de dar la respuesta que esperan los españoles y merece la democracia» Ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez

Rodriguez ha defendido la labor del actual monarca, Felipe VI, que según la opinión del Gobierno «está haciendo todo lo que tiene que hacer» respecto a la ejemplaridad de la institución y añadió que «quien no lo está haciendo es su padre Juan Carlos I».

La ministra ha aprovechado la ocasión para recordar que el Gobierno aprobó hace una semanas un real decreto para que la Casa del Rey se someta al control del Tribunal de Cuentas.

Respecto al coste del avión privado en el que el Rey Emérito viajó desde Abu Dabi hasta Vigo, un gasto de 97.000 euros, Rodriguez ha asegurado que la Casa Real ha enmarcado la visita como «privada» y en esos términos tiene conocimiento el Gobierno.

En este sentido, la ministra ha seguido con los reproches al rey emérito y ha dicho que debería ser él mismo el que de estas explicaciones y considera que «podía haber sido mucho mas cuidadoso en esta primera visita a nuestro país».

Isabel Rodriguez no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner en evidencia al Partido Popular y en concreto al nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, por no haber reprobado estos hechos ni tampoco otros como el caso Kitchen y ha añadido: «he visto reacciones en el PP que no se corresponden con esa España que nos demanda más honradez».