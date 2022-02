Isabel Rodríguez: “El gobierno no tiene nada que ver con la guerra interna del PP”

- Publicidad-

Para Isabel Rodríguez, no es costumbre en la sala de prensa de la Moncloa hablar en nombre de otros partidos, en referencia a la guerra interna dentro del PP. “Que en un momento tan importante se encuentren en una situación así, no es bueno para nuestra democracia”.

“Si el Gobierno hubiera tenido cualquier indicio de irregularidad lo habría puesto en manos de la Justicia. Que no nos usen como coartada de sus líos. El Gobierno no tiene nada que ver en esto”, ha dicho muy tajante y con signos de enfado.

Isabel Rodríguez pide al PP aclarar si hubo delito

«El argumento de autoridad que usan ambas partes es la Moncloa. No tenemos nada que ver, que no nos metan en su lío, que no nos usen como coartada. Tienen que aclarar si ha existido algún hecho susceptible de delito y que lo llevan a la Justicia”, ha sentenciado una Isabel Rodríguez muy enfadada.

Y ha concluido afirmando: “Es curioso que las dos partes miren a Moncloa, es parte del espectáculo que están ofreciendo”

“Lo puedo explicar de distintas formas, pero estoy siendo muy clara, el Gobierno no tiene nada que ver. Es curioso que las dos partes miren a la Moncloa, es parte del espectáculo que están ofreciendo a todo el país”.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales ha afirmado, por su parte, que “cualquier sospecha de corrupción es de una gravedad absoluta para nuestra democracia”.

Yolanda Díaz: “Estamos viendo lo peor de la historia del PP. No están capacitados para gobernar”

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ha afirmado sobre la guerra interna del PP, por las acusaciones de espionaje y corrupción entre el líder del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “daña las instituciones democráticas, y en definitiva, a la democracia”.

Luchas intestinas, corrupción, espionaje

“Estamos viendo lo peor de la política y lo peor de la historia del PP. Luchas intestinas, presuntos supuestos de corrupción, espionajes también. En definitiva, lo que aleja a la ciudadanía de la política”, ha espetado la vicepresidenta segunda.

“Da la sensación de que el PP no dedica ni un minuto de su vida a trabajar y a defender los intereses de la gente en plena pandemia, en plena crisis económica y social”,ha reprochado Díaz.

Están realmente incapacitados para gobernar

“Por tanto, preocupación. Lo peor de la política, es la afectación a la democracia, a las instituciones, a la desafección de la ciudadanía con la política y, desde luego, no están capacitados para gobernar en nuestro país” ha dicho en declaraciones a La Sexta.