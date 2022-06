Isabel II nos da un día extra de fiesta en 2022…te guste o no

- Publicidad-

Este fin de semana en Reino Unido se está celebrando el 70 aniversario del reinado de la reina Elizabeth II en Reino Unido. Es imposible no enterarse de este evento después de todo el tiempo que llevan los medios de comunicación invirtiendo en explicarnos esta efeméride, y solo si vives en una cueva puedes tener excusa de no haberte enterado.

El jubileo de platino nos ha permitido en 2022 disfrutar de un día extra de vacaciones para todos los trabajadores en el país, seas monárquico o republicano.

El nivel de debate en el país sobre la monarquía es prácticamente inexistente a pesar de haber muchos ciudadanos que hacen saber su descontento, pero el nivel de aprobación en encuestas es de un 62% a favor de continuar con una monarquía.

Como en todos los países donde hay monarquía el apoyo es muy diferente según preguntes a votantes conservadores o a votantes de partidos de izquierda y en Reino Unido esta diferencia se extiende a 36 puntos porcentuales (84% frente a 48%) …pero cuando vamos a la población entre 18 y 24 años hay un empate técnico entre los que quieren que siga y los que no.

En los últimos 10 años el apoyo general ha bajado desde 2012 un 13%.

Pero aun con una tendencia de aprobación a la baja, no hay un Gabriel Rufián que abandere la causa republicana y entre los representantes en la Cámara de los Comunes no hay ningún político que empuje por esta causa.

Los datos pueden ser importantes para demostrar la evolución de una sociedad y en el caso de Reino Unido, para mí como ciudadano español, me da cierta envidia que se puedan elaborar encuestas sin vetos y sin que nadie cuestione la necesidad o no de conocer lo que la gente piensa sobre cómo se elige o no a su jefe de estado.

No pretendo hacer una lectura política o el análisis de las ventajas o desventajas de un sistema u otro, pero como ciudadano creo que es bueno conocer que es lo que piensa el país, y si en algún momento hay necesidad de cambiar el sistema, se haga con conocimiento y datos constatados.

En España ha habido encuestas varias sobre este tema en el pasado, pero siempre se desprestigian por unos u otros y solo con mirar el medio que elabora la encuesta ya sabes quién va a apoyarla y quien va a sostener que no es válida.

El status de una y otra monarquía no son los mismos, y a una que lleva siglos en funcionamiento sin ninguna amenaza reciente, la española se reinstauró por decisión de un dictador y sin ninguna opción o alternativa, y si los que apoyan a Isabel II repiten una y otra vez que la monarquía atrae turismo a Londres, como justificación a su existencia, los que apoyan en España a Felipe VI usan la actuación de su padre el 23 F o durante la transición como razón suficiente para no empujar por un sistema republicano.

En Reino Unido otra forma clara de ver el apoyo es ver donde se hacen fiestas en las calles y donde no, y dependiendo de las ciudades, zona del país, o incluso barrios en la misma ciudad, puedes conocer que zonas son más o menos monárquicas.

Pero en Reino Unido la verdad, si hay fiesta y hay aquello que ellos denominan “socialización” que no es mas que beber alcohol y pasarlo bien, muchos se olvidan de sus principios y son mas tolerantes con participar en una fiesta con los vecinos, olvidando la razón de la fiesta.

Los ciudadanos de a pie nos hemos visto sorprendido por un día extra de vacaciones, en un país donde no hay tantas festividades ni puentes como en España, y de los 14 días que disfrutáis en nuestro país, en Reino Unido las fiestas públicas son solo 8 días. Este puente que ha propiciado trabajar solo 3 días de una semana será recordado por todos los trabajadores.

Esta fiesta viene bien para ganar adeptos a la monarquía y las horas y horas de televisión, que todos pagamos, adulando y vendiendo la cara amable de la monarquía va a ayudar a reforzar los apoyos que ya tiene. De igual manera vuelve a salvar de portadas a Boris Johnson y todas las polémicas en las que sigue entrando a diario y los rumores acerca de la perdida de paciencia dentro de su partido con el primer ministro…pero no tienen otro candidato que quiera empujarle del barco en este momento.

El Brexit se sigue encontrando con noticias, pandemias y guerras que ayudan a redirigir las miradas de la población a otros problemas o eventos que copen más horas de televisión, radio y hojas de tabloides, y el jubileo de la Reina es “pan y circo” y música celestial para los oídos de Boris Johnson en el momento con más baja popularidad del primer ministro británico.

Las fiestas de la monarquía en realidad a los emigrantes ni nos afectan ni nos dejan de afectar y es una parte más de los muchos aspectos de nuestro país de acogida que debemos respetar. Si este tema de verdad nos afectara no nos queda otra que nacionalizarnos para poder participar en cualquier futuro cambio posible y poder de cierta manera dar nuestra opinión y que sea tenida en cuenta.

Veremos si puede llegar a superar a Luis XIV de Francia como la monarca más longeva de la historia y le quedan solo 2 años para lograrlo, pero con 96 años, y habiendo superado la edad de jubilación hace mas de 3 década, quizás no sea necesario seguir batiendo récords… quizás le pueda pasar la corona a su hijo Carlos, que por otro lado hace casi una década se debería haber jubilado.

Mientras tanto disfrutaremos del día extra de vacaciones y este domingo tendremos que sufrir o disfrutar las fiestas en la calle, y los contenidos monotemáticos en los medios.