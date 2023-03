Isabel Díaz Ayuso se abraza al Tito Berni

- Publicidad-

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha arrancado este jueves con una sesión de control previa a un encuentro con Aznar. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ha querido que durase poco para para marchar, rápidamente, al Círculo de Bellas Artes, donde participará en un acto junto al expresidente del Gobierno del PP, José María Aznar.

Ayuso considera una “moda” que existan personas trans

Ayuso ha cedido ante el partido de extrema derecha Vox y ha confirmado que van a modificar la Ley Trans por el “perjuicio que supone la hormonación y el cambio de género en la región”.

Otra vez haciendo oposición a Sánchez

Como es habitual, ha habido encontronazos en directo entre la populista conservadora, Díaz Ayuso con el resto de la oposición. Poco ha hablado de Madrid, si exceptuamos que ha presentado un plan electoralista para reducir las ratios en alumnos de secundaria el próximo curso. Pero en su estilo trasnochado y propio de la derecha más burguesa, ha vuelto a apostar por las notas alfanuméricas y exámenes orales desde Primaria. Pobres alumnos a los que les pongan un cero. ¿Por qué no podemos calificar alfanuméricamente la desastrosa gestión de la presidenta todos los años al finalizar el curso?

Podemos: “Su gobierno (Ayuso) no es el de la gente de bien”

La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto reprendido a Ayuso que se ha ido a Londres para no dar la cara por el aniversario de la marcha de Casado-

“Usted se ha ido estos días a Londres a hacer negocios con Blackstone. Déjese de historias y diga la verdad. Se ha ido a Londres para no dar la cara por la marcha de Pablo Casado”, rescatando Jacinto las comisiones que se llevó su hermano por un contrato en lo peor de la pandemia.

Durante la sesión de control al Gobierno, Jacinto ha vuelto a poner sobre la mesa el contrato para la compra de material sanitario por 260.000 euros a una empresa de la que el hermano de Ayuso percibió unos 50.000 euros. “Es indecente”, ha calificado “un contrato que se cerró cuando moría gente”.

Su gobierno no es el de la gente de bien “Su gobierno no es el de la gente de bien, es el de la indigencia. Nos hablará de ‘Tito Berni’, pero no están para dar lecciones. Si quiere le recuerdo ‘Kitchen’”, ha contado sobre los empresarios que más dinero han recibido en los últimos años.

“Van a celebrar el 8M con un grave perjuicio para la mujer”

“Van a festejar este 8 de marzo con un grave perjuicio contra la mujer”, ha contestado a Jacinto la presidenta Díaz Ayuso. “Le invito a ver la última de Pan de hoy. Sean coherentes e inviten a este 8 de marzo a las mujeres iraníes a las que dan la espalda”, comentaba.

“Me preguntan por la imagen de la Comunidad de Madrid, pero no peor que la de su Gobierno”, comentaba asegurando que insultan a empresas como el Real Madrid o Ferrovial.

Los rostros de los amigos del Gobierno indecente de Ayuso:



🥇 Florentino Pérez

🥈Villar Mir

🥉Rafael del Pino (Presidente de Ferrovial y patriota de Holanda)

👫Méritos: Tomás Díaz Ayuso pic.twitter.com/tGYoLTZayp — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 2, 2023

Monasterio pide a Ayuso que derogue la Ley Trans y Ayuso asegura que lo hará la próxima legislatura

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha cargado contra la Ley Trans de la Comunidad de Madrid y pregunta a Ayuso sobre los datos de hormonación en menores en la región.

“La hormonación se realiza desde hace 16 años”, señaló Ayuso. “En la Comunidad de Madrid no se ha aplicado ninguna operación», comentaba. Sin inmutarse, incluso con una sonrisa de desprecio al colectivo LGTBI.

Monasterio aseguró que la Ley Trans “impone la ideología minoritaria en perjuicio del resto de los ciudadanos”. Por ello, ha pedido a Ayuso que este jueves vote a favor de derogar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid.

Ayuso tacha de “moda” que existan las personas trans

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cedido ante Vox y ha confirmado que van a modificar la Ley Trans por el “perjuicio que supone la hormonación y el cambio de género en la región”.

Qué profundo desprecio al colectivo LGTBI, que clase de LGTBIfobia. Estas palabras, ¿no son delitos de odio en sede parlamentaria?

Esta tarde noche la Cámara regional votará la toma en consideración de la derogación de esta norma que se aprobó bajo el mandato de Cristina Cifuentes, al prosperar la iniciativa del PSOE, Podemos y Ciudadanos pese a la abstención del PP.

“Siempre he defendido que esta ley se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma”, ha contestado la presidenta populista madrileña.

En este punto, ha avanzado que aceptan abrir el debate sobre la ley, pero que “tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata”.

Lobato pide a Ayuso que deje «sus frases» y se centre en Madrid

“Estoy en contra de todo tipo de corrupción y otras cosas indeseables”, ha comenzado diciendo el líder de los socialistas pidiendo a Ayuso que hable de Madrid y no de ‘Mediador’. “Su trabajo no es entretenernos con sus frases y sus eslóganes”, le ha recordado.

La foto que busca Ayuso subida a un 🏎️Ferrari en un nuevo circuito de Fórmula 1 #F1 sería muy curiosa.



Nosotros preferimos que lo que sea de "fórmula 1" en #Madrid sean sus centros de salud, sus institutos, su formación profesional o sus universidades. pic.twitter.com/PeGI5vCMcs — PSOE Madrid (@psoe_m) March 2, 2023

Así, le ha pedido que no se centre en construir un circuito de Fórmula 1 y la foto en un Ferrari y haga que “los colegios y la sanidad” sean uno.

Por su parte, la presidenta le ha preguntado al portavoz del PSOE de Madrid, Juan Lobato si algún diputado por Madrid en el Congreso de “ha participado en las fiestas, recordando que ‘Tito Berni’. Criticó a la Comunidad por tener abierta en la pandemia la actividad comercial y que decía que había más contagios fuera de los hogares que dentro. Lo debía decir por experiencia porque era el más beneficiado en sus relaciones sociales y, ya le digo, que seguro sin mascarilla”, ha ironizado al respecto Ayuso, mientras morían a miles los mayores en las residencias de Madrid.

Lobato le ha pedido a la presidenta “que se interese por las cosas de la sanidad, la FP, el paro, en lugar de entretenerse por el mundo con sus frases, eslóganes y la barbaridad del día. Está con la codicia, con las becas para ricos, con regalar cheques fiscales a grandes patrimonios en vez de dar oportunidades a la inmensa mayoría o quiénes nos cuidan en los centros de salud. En eso es en lo que está usted”, ha lamentado el portavoz socialista sobre la gestión de Ayuso.

Mónica García a Ayuso: “Usted quiere una sanidad liquidada”

Mónica García ha iniciado su intervención recordando a los sanitarios “en huelga para ofrecer una mejor sanidad en la Comunidad”. “Se interpone su soberbia y mala fe”, decía a Ayuso asegurando que quiere una “sanidad liquidada”.

Le explico a Ayuso que lo suyo no es sanidad líquida, sino sanidad liquidada. pic.twitter.com/hnv8KMDgjM — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 2, 2023

Ayuso señala la “tofupolítica” de Más Madrid

Tras ser criticada por su política de vivienda, Ayuso ha lazado otra de sus puyas sobre la postura de Mónica García y Más Madrid sobre sus posiciones contra las políticas de su Gobierno como la de talar 1151 árboles para la ampliación de la Línea 11.

“Es sindicalista, no es política. Me veo en la obligación de explicarle cosas”, anunciaba asegurando que “la justicia ha archivado varias denuncias sobre residencias, mascarillas, el Zendal, el hospital de IFEMA y las camas del Puerta de Hierro”.