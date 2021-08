Irune Costumero: «Siento vergüenza de los políticos del PNV que se preocupan más por la mala prensa de los imputados que por la tortura a la que someten a mi hija»

- Publicidad-

Hoy se cumplen cuatro años desde que el Servicio de Menores de la Diputación de Bizkaia arrebatara a Irune Costumero a su pequeña. Hace escasos días, una sentencia absolvía a los imputados por esta causa. En este contexto, la madre coraje explica a Diario16 que «siento muchísima vergüenza de los políticos que gobiernan en un País Vasco corrupto, en el que dirigentes del PNV, como Aitor Esteban, están más preocupados por la mala prensa de los imputados que por la tortura a la que llevan sometiendo a mi hija y a tantísimos niñas y niños arrancándoles a sus madres».

A su juicio, y tras la sentencia que absuelve a los imputados por arrebatarle por la fuerza a su pequeña hace cuatro años, piensa que «la justicia es totalmente patriarcal y que favorece al poderoso, en este caso el PNV», afirma con contundencia.

Quien vota a los políticos

Así, Costumero también afirma que «los politicos están ahí porque la gente les vota; por eso, me gustaría preguntarles a los que votan al PNV si les seguirían votando si en vez de ser mi hija, fuese la suya».

Contundente y rota de dolor, Irune Costumero habla con Diario16 tras sufrir un nuevo varapalo judicial y sin que aún los tribunales ordinarios hayan resuelto que pueda volver a tener la custodia total o compartida de su pequeña.

Costumero explica además que «que les hayan absuelto no quiere decir que no hayan cometido ni prevaricación, ni maltrato, ni delito de lesiones psíquicas hacia mi hija y hacia mí». Por eso, recurrirá y, según afirma, «no pararé hasta que se haga justicia, una justicia verdadera no una justicia comprada como lo fue el juicio durante tres larguísimos días».

Apoyos

Tras conocerse la decisión del tribunal sobre el juicio contra los responsables del Servicios de Menores de la Diputación Foral de Bizkaia, la propia ministra Irene Montero ha expresado su indignación por el fallo y el apoyo a Irune Costumero.

También lo ha hecho la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua y buena parte del colectivo feminista, tanto en Euskadi como en el resto del país.

La ONU ya tiró a España de las orejas hace dos años porque aún instituciones como la Diputación Foral de Bizkaia utilicen el Síndrome de Alienación Parental, tan inexistente entonces como ya prohibido ahora en la Ley de Infancia, para arrebatar una niña a su madre y se la dé al padre.

Un padre que, aunque la justicia nunca ha querido creerlo ni dar crédito a las denuncias, Irune Costumero acusa de haber recibido maltrato por su parte.