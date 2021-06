Irene Montero cuestiona la ovación a Plácido Domingo

- Publicidad-

La ministra de Igualdad, Irene Montero, critica en Twitter a quienes han “aplaudido con estruendo” este miércoles a Plácido Domingo en el Auditorio Nacional. Sobre todo tras los últimos asesinatos machista y vicarios. También organizaciones de mujeres del mundo de la música denuncian el ensalzamiento del tenor, que confesó el acoso a las artistas que trabajaron para él.

Críticas a la ovación a Plácido Domingo

La asociación Mujeres en la Música (AMM) también han querido manifestar su repulsa en un manifiesto que cuenta con el apoyo de la Plataforma de Asociaciones de Mujeres en las Artes Escénicas y la Música.

“Consideramos, una vez más, pisoteados e invalidados los argumentos de tantas mujeres que, armadas de valor y sabiendo que se juegan su credibilidad y su carrera, deciden hacer pública tan tremenda experiencia a través de diversos testimonios”, reza el texto.

“Si a nivel social y, no digamos ya nada dentro de nuestro ámbito musical, no somos capaces de reaccionar ahora, no podemos exigir que nadie denuncie en el momento en el que suceden los hechos”, se añade.

El testimonio y la veracidad de tantas mujeres del gremio, pisoteado.

El mensaje que mandamos es que denunciar da igual, aunque la víctima sepa a lo que se expone.

Como mujeres en la música, esta actitud nos avergüenza profundamente. https://t.co/vjJkjsPJA2 — Mujeres en la Música (@MujeresMusica) June 10, 2021

Un sociedad igualitaria, no puede tolerar declaraciones complacientes con maneras machistas, presentes o pasadas.

El trato machista y de acoso que Plácido Domingo utilizaba con sus compañeras en sus espectáculos quedó constatado también hace dos décadas en unas declaraciones para TVE de Montserrat Caballé a Mercedes Milá.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso lo ensalzó con estas palabras la ovación a Plácido Domingo: “Para mí es un orgullo tenerlo entre nosotros”.

Mónica García

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, también critica que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, haya ensalzado el papel del tenor Plácido Domingo como embajador de la música y la cultura cuando “reconoció haber cometido abusos sexuales”.

“Tenemos muy buenos embajadores y embajadoras de nuestra música. Que Ayuso elija a Plácido Domingo, quien reconoció haber cometido abusos sexuales contra más de 20 mujeres, no ayuda ni a la música, ni a la cultura ni a construir una sociedad igualitaria”, ha escrito Mónica García en su cuenta de Twitter.

Tenemos muy buenos embajadores y embajadoras de nuestra música. Que Ayuso elija a Plácido Domingo, quien reconoció haber cometido abusos sexuales contra más de 20 mujeres, no ayuda ni a la música, ni a la cultura ni a construir una sociedad igualitaria.https://t.co/1BWheTO5eW — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 10, 2021

En cambio, Irene Montero considera la ovación como un reconocimiento a un acosador confeso: “Luego de sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas”, ha señaló.

Lo ocurrido en aquella sala trascendía el arte y el buen hacer de la música. Se traspasó una frontera. Madrid y sus elites retrocedieron en el tiempo y ensalzaron con sus vítores y aplausos a un hombre que abusó a sus compañeras de reparto, a sus empleadas y a todas aquellas que quisieron llegar alto. Madrid volvió al provincianismo al que nos ha abocado el PP de Ayuso y Almeida.

¿La cultura nos hace mejores?

Un comentario de Fátima Anllo Vento, directora ejecutiva del Observatorio de Creación y Cultura Independientes, del que es fundadora y presidenta de Clásicas y Modernas a través de Twitter lo explica perfectamente el significado de la ovación a Plácido Domingo:

“Lo peor, lo más grave es que esa ovación no es al Plácido Domingo tenor, esa ovación tiene texto: “Plácido, tienes todo nuestro apoyo y nuestro afecto frente a esta injusticia que el feminismo comete contigo. La “elite cultural” cuidando al acosador. ¿La cultura nos hace mejores?”

Lo peor, lo más grave es que esa ovación no es al Plácido Domingo tenor, esa ovación tiene texto: "Placido, tienes todo nuestro apoyo y nuestro afecto frente a esta injusticia que el feminismo comete contigo. La "elite cultural"cuidando al acosador ¿La cultura nos hace mejores? — Fátima Anllo Vento (@fanllovento) June 10, 2021

Aplaudir con estruendo a un abusador

“¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres?” se pregunta la ministra de Igualdad. Además remarcó la crítica: “incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos”.

¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos. — Irene Montero (@IreneMontero) June 10, 2021

“Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas”, señaló

Regreso a los escenarios

Domingo regresó a los escenarios españoles el pasado miércoles con un concierto benéfico en el Auditorio Nacional que comenzó con unos aplausos y una larga ovación y concluyó con bises y gritos del público, “recordando al artista que es el mejor”.

¿Era necesario?

«Ha sido un concierto único y creo que el público lo va a recordar para siempre. Y yo también. Tenía muchas ganas de cantar en mi Madrid, mi Madrid», señaló Domingo a la conclusión del concierto. Después de los aplausos y viendo el drama que estamos viviendo estas últimas horas. ¿Era necesario ese aplauso?