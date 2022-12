Irán niega que el futbolista Amir Nasr Azadani haya sido condenado a muerte y lo califica como «fake news»

- Publicidad-

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hacía un comentario en redes sociales, donde le pedía a Irán que «no matase el fútbol», acompañando su mensaje de una foto del jugador Amir Nasr Azadani, del que se había dicho durante los últimos días que había sido condenado a muerte por apoyar las protestas a favor de la libertad de la mujer en su país.

Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol. pic.twitter.com/fUVCMp9xpY — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2022

Sin embargo, las palabras del presidente Gustavo Petro fueron inmediatamente desmentidas por la cuenta oficial de la embajada iraní en Colombia: «Falsas noticias sobre la sentencia de muerte de un futbolista iraní». Han explicado.

De esta manera, la embajada ha detallado que todavía el juicio contra el jugador no se ha celebrado, «por lo que no se ha dictaminado ninguna sentencia». «El juicio todavía no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la noticia de pena de muerte es pura mentira«, han afirmado.

Azadani es el quinto acusado en una causa penal que investiga su presunta pertenencia a un grupo armado que habría matado a tres agentes de Policía y de seguridad con armas automáticas en el contexto de protestas ciudadanas.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) confirmó la semana pasada que el futbolista había sido condenado a muerte. «FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo», señalaban en un comunicado.