“Intento recordar por qué empecé en esto de la literatura: ¡la cerveza gratis!”

Cada nueva novela es un éxito seguro de ventas, y ello no es óbice para que el escritor vasco de Portugalete Mikel Santiago siga explorando los resortes de la novela de misterio con una más que sobrada solvencia, como queda claro con En plena noche (Ediciones B). Dos décadas atrás, el que fuera una rutilante estrella de rock Diego Letamendia actuó por última vez en su pueblo natal, el imaginario Illumbe. Fue aquélla la última vez que actuó con su banda y también la última que se vio con su grupo de amigos más selecto. También aquel día desapareció su novia sin dejar rastro hasta hoy, en un caso abierto aún por la policía dos décadas después. La intriga está servida, porque el pasado cerrado en falso siempre vuelve.

¿Qué se siente cuando se le cataloga como uno de los mejores autores de thrillers a nivel internacional?

No sé quién ha dicho eso, pero se lo agradezco en el alma. Me conformo con ser parte del pelotón y aguantar la carrera con salud y cabeza.

¿Acumular éxito editorial tras éxito con sus novelas da confianza y seguridad, o, al contrario, a un escritor le puede hacer perder pie y el norte de su trayectoria literaria?

Puedes perder el norte con muchas cosas que suceden al publicar y ganarte la vida como escritor. El dinero es tentador, y los aplausos. Pero yo intento recordar por qué empecé en esto: ¡la cerveza gratis! En serio. Intento mantenerme en forma, escribir cada día y desafiar a mi creatividad constantemente.

“Illumbe es el pueblo pequeño y lleno de leyendas que nunca tuve, porque provengo de la noble e invicta Villa de Portugalete”

Preguntarle a estas alturas por el secreto del éxito puede resultar saturante, pero, a grandes rasgos, ¿qué fórmula nunca le falla?

Divertirme con lo que hago, eso jamás falla.

¿Qué representa el imaginario pueblo de Illumbe en sus novelas?

Illumbe es el pueblo pequeño y lleno de leyendas que nunca tuve, porque provengo de la noble e invicta Villa de Portugalete, que es demasiado grande como para que ocurra un asesinato y lo resuelvan los vecinos. Quería crear un lugar bucólico, oscuro y donde se pudieran ambientar las historias rurales, domésticas y terribles que se me ocurren. Además, soy un hombre de mar y me gusta permanecer muy cerca de la orilla.

Un escritor de novelas de intriga que arrasan entres sus seguidores, ¿escribe pensando en sus lectores o sólo se deja llevar por la trama y los personajes?

Me fío de mi instinto. Si me divierte y me sorprende a mí, entonces seguro que les pasa igual a mis lectores.

¿Cómo logra un escritor de best sellers no caer en lugares comunes ya transitados?

Seguramente caigo en un montón de planteamientos y personajes canónicos, pero es cierto que hago un esfuerzo por “originalizar” mis tramas. Que una banda de rock se ponga a investigar un caso de desaparición no es algo que vayas a ver en todas las novelas. Creo que esas premisas son como una especie de gancho. Muchos lectores se acercan a mis novelas preguntándose cómo demonios lo he hecho.

En plena noche es en parte un emotivo guiño a esa generación que en los noventa se volcó con la música y el rock. ¿Viene a decirnos de manera simbólica que no todo fue tan bonito como pareció?

En plena noche es una reflexión sobre la vida adulta y cómo nos transforma el paso de los años. Pero también es un canto a la esperanza sobre esa llama juvenil que todos seguimos teniendo en alguna parte, esperando ser liberada. Yo me consagré al rock cuando tenía 20 años. Ahora, con 40, tengo mil razones para no ir a tocar un concierto… pero sé que perdería algo muy importante de mi alma si dejo la música. No me quiero alejar demasiado de aquel chaval soñador y loco que fui.

¿Tiene ofertas para llevar sus novelas a la televisión o el cine? ¿Le tienta esta posibilidad hasta el punto de querer probar como guionista?

He probado como guionista en alguna serie de Netflix y de hecho pienso seguir haciéndolo cada vez que se presente la ocasión. Me gusta. Es divertido y pagan bien. De mis seis novelas, cuatro están ya en manos de productoras estudiando posibles adaptaciones al cine o al mundo de la televisión. Me encantaría verlas sentado en mi sofá con unas palomitas. Eso sí… espero que no se me atraganten.