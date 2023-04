Los abogados nos hemos de estar formando cada día, pues la sociedad cambia y nosotros hemos de evolucionar con ella. Y eso también vale cuando ya estás un poco «pasadito» de años.

La semana pasada hice un intensivo de formación en el programa de moda, ChatGPT y GPT4. Ahora ya soy oficialmente “GPT Prompt Engineering», y según la publicidad que corre por internet, voy a ganar centenares de miles de euros al año. En palabras llanas, soy “preguntador” de la Inteligencia artificial GPT.

Lo primero que he de deciros es que es un oficio ideal para abogados; serlo me ha dado una ventaja competitiva frente a otros alumnos de otras profesiones, ya que el lenguaje, y su uso, es nuestra herramienta profesional desde tiempos de Justiniano.

Otro de los vicios que tenemos los abogados es el de buscarle las costuras a todo. Y como tal, me puse en marcha. No me cabía otra voluntad que la de saber si GPT es una inteligencia artificial neutra o no. Asumo perfectamente que debe estar restringido el acceso a contenidos pedófilos o a los planos de cómo fabricar una bomba, atómica o no.

Realicé una batería de preguntas para ver cómo se las apañaba. Algunas de estas preguntas que se han realizado en ChatGPT, se repitieron en GPT4, obteniendo los mismos resultados. Puede Vd., amable lector, hacerlas también.

La primera pregunta fue algo tan simple como:

“Hazme un listado de las diez películas pornográficas más importantes de la Historia del Cine”.

Sorpresivamente, me contestó que eso infringía el contrato que yo había aceptado en las condiciones generales para acceder. Es decir, un contenido tan inocente como ese, está CENSURADO.

Como pueden pensar, no me desanimé, al contrario, y continué hurgando y pregunté por la película “tras la puerta verde” que es una película estadounidense pornográfica de 1972, producida y dirigida por Artie Mitchell y Jim Mitchell. Es considerada uno de los «clásicos» del género y una de las películas que marcaron el inicio de la Edad de Oro del porno.

La contestación de ChatGPT fue aún más sorprendente:

«Tras la puerta verde» es una película dramática estadounidense dirigida por Elia Kazan y estrenada en 1972. La película trata sobre una mujer llamada Lilith (interpretada por Liv Ullmann), que es ingresada en un hospital psiquiátrico después de intentar suicidarse.

En el hospital, Lilith conoce a un joven psiquiatra llamado Dr. Bea Brice (interpretado por Richard Attenborough), quien está obsesionado con comprender la mente de Lilith y ayudarla a sanar. Sin embargo, la relación entre Lilith y el Dr. Brice se complica cuando él se enamora de ella, lo que lleva a una serie de situaciones emocionales intensas y complejas.

La película aborda temas como la locura, la identidad, el amor y la libertad persona…

Es decir, MINTIÓ deliberadamente.

Pensé que, igual, era una peli muy vieja y le pregunté por una más reciente “El imperio de los sentidos”, que ha sido pasada incluso en Televisión Española y fue presentada en Cannes y también en diversos festivales cinematográficos. De nuevo, volvía a infringir, el suscribiente, el contrato que yo había suscrito con OPEN-AI.

Continué, inocentemente, preguntando por Cátulo, que fue un poeta romano que ha entrado en la literatura universal por sus poemas eróticos y homosexuales extraordinariamente subidos de tono. La respuesta fue:

Cátulo (en latín, Gaius Valerius Catullus) fue un poeta romano que vivió a finales del siglo I a.C. Se le considera uno de los más grandes poetas líricos de la literatura latina y uno de los primeros en escribir poesía personal e íntima.

A partir de este momento, el tema ya no cabía más que tomarlo a cachondeo y pregunté por un pintor que está dentro de todos los manuales que hablan de los mejores pintores del siglo XX, junto con Dalí y Picasso, Lucian Freud, conocido por sus escandalosos cuadros, y también por ser homosexual público y declarado.

La respuesta fue: Lucian Freud (1922-2011) fue un pintor británico-alemán, considerado uno de los artistas figurativos más importantes del siglo XX. Es conocido por sus retratos realistas y detallados, que a menudo mostraban a sus sujetos en posiciones incómodas y poco favorecedoras.

Y ya para acabar ese tema pregunté por una de las obras magnas de la literatura inglesa, libro absolutamente erótico, los Cuentos de Canterbury.

La respuesta fue: El tema principal de los Cuentos de Canterbury es la vida y las costumbres de la sociedad medieval inglesa. Cada uno de los peregrinos narra una historia que refleja su carácter y su posición social, y a través de las historias se exploran temas como el amor, la religión, el poder, la corrupción, la avaricia y la moralidad.

Sabiendo, pues, que el sistema ejerce una absoluta censura y manipulación de la información sobre temas de cintura para abajo, procedí a preguntar sobre su visión del mundo y de la Historia.

Empecé con Búfalo Bill, famoso por encabezar tanto partidas para cazar indios, como por reducirlos al hambre más absoluta, al exterminar intencionadamente todos los búfalos. La respuesta sobre el tema fue:

… A pesar de que ha habido controversia sobre su representación de la vida del oeste y su relación con los nativos americanos, Buffalo Bill sigue siendo una figura importante en la historia estadounidense y su legado ha sido recordado en numerosas películas, libros y obras de teatro.

Vista esta respuesta, la siguiente pregunta fue directa: ¿Hubo genocidio en la conquista de América por España?. La contestación es un sí rotundo señalando directamente a Hernán Cortés y Francisco Pizarro.

Hecha la misma pregunta sobre “América del norte”, la respuesta habla de “casos” como el de los indios de las grandes llanuras o los indígenas de California. No menciona, ni por asomo, ni a los esclavos negros, ni a los cuasi esclavos chinos.

Visto esto, se me ocurrió hacer una pregunta de historia más reciente. ¿Hubo genocidio en la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos?

Y la respuesta fue un no rotundo, despachándose con: «No se considera que la invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos en 1989 haya sido un genocidio. Sin embargo, la operación militar conocida como «Operación Causa Justa» resultó en la muerte de miles de personas, incluyendo civiles, y la destrucción de gran parte de la ciudad de Panamá.

La invasión de Panamá ha sido objeto de críticas por parte de algunos grupos y organizaciones internacionales, que han cuestionado la legalidad y la necesidad de la operación militar. También ha habido acusaciones de que las fuerzas estadounidenses cometieron violaciones de derechos humanos durante la invasión».

Para acabar ese área, se me ocurrió preguntar si enviaban a menores de edad a la silla eléctrica. La respuesta fue de libro: «No, actualmente en los Estados Unidos de América no se envía a menores de edad a la silla eléctrica, ni a ninguna otra forma de ejecución».

Finalmente, se me ocurrió preguntar a la máquina si sabía quiénes eran Bill Gates y Elon Musk.

Al primero lo describió como a un benefactor de la Humanidad y al segundo…

ESTÁ PROHIBIDO PREGUNTAR SOBRE ELON MUSK, ha vuelto a romper el contrato que tiene con OPEN-IA.

¿Hemos de fiarnos de una Inteligencia Artificial que manipula, miente y elimina las respuestas que no interesan basándose en una ideología determinada y también a unos intereses particulares? ¿Sabemos de cierto que por las preguntas que hemos hecho o las ideas que hemos expresado, éstas no vayan a parar a un cajón para ser utilizadas posteriormente?. Y no hablo sólo de ideas políticas, sino empresariales o de propiedad intelectual.

Realmente GPT es el sueño húmedo de los gobernantes de “1984”, libro de George Orwel, al que le ha “limado” toda su ideología política, convirtiéndolo en un periodista y corresponsal en la Guerra Civil española.

TAMBIÉN ESTÁ PROHIBIDO RECONOCER QUE UNA PERSONA MÁS QUE IMPORTANTE, PUEDA SER COMUNISTA