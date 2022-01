- Publicidad-

El ministro de Agricultura de España acaba de lanzar la siguiente falacia, para suavizar lo que son las Macrogranjas en España ha hablado en al «Rojo Vivo» de: INSTALACIONES ORDENADAS. Dónde están?

Sr Ministro, en palabras suyas, «no nos hemos caído de un guindo»; efectivamente Vd no lo sé, pero los españoles desde luego NO, «no nos hemos caído de un guindo». Y sabemos fehacientemente cómo son y cómo funcionan grandes granjas de ganadería intensiva en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia y otras CCAA.

El ministro de Agricultura declara que son declaraciones desafortunadas que no corresponden con la realidad, es una expresión libérrima del Ministro Garzón; ya no sabe que declarar para dejar en ridículo al Ministro de Consumo. ¿A qué se deben estás y otras declaraciones contra Garzón? ¿Es qué han dado orden de ridiculizar a Garzón y dejarlo solo? ¿Qué pretenden?

En el programa Al Rojo Vivo han puesto de fondo imágenes de ganadería extensiva, vacas sueltas pastando, cerdos limpios y muy separados, gallinas comiendo sueltas en el campo, es decir, en una granja extensiva. ¿Qué han pretendido con esas imágenes? Muy sencillo, dar «gato por liebre», o lo que es lo mismo, maquillar las macrogranjas de ganadería intensiva, contaminantes y estresantes para la ganadería.

El PP de Daimiel (Ciudad Real) dice que no a las MACROGRANJAS, aunque no todos los vecinos están de acuerdo con esta ordenanza.

Claro, los lobbys de la industria cárnica, no son precisamente de los partidos de izquierdas progresistas, sino de partidos de derechas y ultraderecha a, excepto algún iluminati, que pretenden obtener mucho dinero en poco tiempo, a base de exportar productos cárnicos que, como sabemos la propia UE denunció que la carne no era de calidad, por todo lo que sabemos.

«El fondo del asunto es doble, por un lado, Garzón señala que la ganadería extensiva es sostenible y de mejor calidad, mientras que la de las MACROGRANJAS no lo es , y además éstas últimas contaminan la zona donde está instalada y los animales sufren estrés; además muchos parroquianos que viven de la ganadería extensiva tienen que emigrar y los pueblos se quedan vacíos.

«El estrés que sufren en las cochineras o jaulas metálicas(más parecen campos de concentración), chocando unos contra otros, o el tener a las vacas atadas con cadenas, junto con la alimentación y medicamentos provoca un estado vital de los animales que les impide que su carne adquiera la calidad necesaria».

Según Greenpeace, que tuvo acceso a la Macro granja de Castilléjar indica lo siguiente:

«Esto es una macro granja, esto es lo que no te enseñan los anuncios del Pozo. Hemos accedido a una de las fábricas de carne más contaminantes de España, esto no es legal y es lo que el Pozo pone en tu plato con su ganadería industrial. Hacinamiento, crueldad, suciedad, muerte, uso masivo de fármacos, contaminación y las administraciones lo están autorizando concediendo nuevas explotaciones a un ritmo de 1,5 diarias y el lobby cárnico acelera la crisis climática y contamina el agua, antepone su lucro a todo, exigimos una moratoria urgente a la ganadería industrial, no a las macro granjas».

En Galicia, con cubas extractivas de excrementos y purines, desde las macro granjas llevan al monte, prados y riberas de ríos dichos productos contaminantes y se ha observado la aparición de balsas pestilentes y la aparición de sopas verdes que crecen en los ríos matando la flora fluvial y la fauna de los ríos. Además el olor es tan pestilente que pequeños ganaderos y ciudadanía próxima a las riberas de los ríos no lo soportan. Esto es DENUNCIABLE, que suponemos ya habrán hecho los vecinos, y si no lo denunciamos desde aquí.

Sr Ministro de Agricultura dedíquese a controlar los abonos químicos que utilizan los agricultores que son super contaminantes y venenosos; así, nitratos, fosfatos y otros productos químicos como el glifosato llegan a ríos, mantos freáticos, balsas, contaminando las aguas, eliminando la biodiversidad, flora, fauna, y como sabrá sabrá Vd, por la repercusión que tiene han llegado al Mar Menor y está agonizando..

NO SE TRATA DE EXPORTAR CARNE Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS A MANSALVA, SINO DE EXPORTAR CON CALIDAD.

Sr Ministro de Agricultura, sabe Vd que en Europa no hay MACROGRANJAS? Porque tienen una legislación ecologista que beneficia a sus ciudadanos. Sabe Vd que desde Europa se invierte en España para que SÍ las haya? Porque aquí Ministro, en España, vale todo, todo se puede hacer y no pasa nada.