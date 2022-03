Insignia de plata de la Real Federación Española de Hockey sobre Hierba al donostiarra José Luis Arizpeleta «Chevis», impulsor del Lagunak Hockey Club y jugador internacional

- Publicidad-

El pasado día 18 de Marzo se entregó en la Sociedad Gastronómica Gaztelubide de San Sebastián la insignia de plata de la Federación Española de Hockey sobre hierba al que fue jugador internacional de la selección e impulsor y cofundador del Club de Hockey LAGUNAK de Donostia.

Al acto asistió el presidente de la Federación Santiago Deó Valera, reelegido como presidente en el 2020 para el periodo 2020-2024. Eli Yarza presidenta de la Guipuzkoana y Agustín Rojo Presidente de la Vasca.

El Presidente se refirió a la satisfacción de entregar la medalla de plata a una persona como José Luis Arizpeleta “Chevis”, por sus grandes dotes como jugador internacional, impulsor del Lagunak, como persona y como potenciador del Hockey hierba en Donostia y en Gipuzkoa, también por sus virtudes morales de “fair play”. Popularizó el Hockey y lo sacó de la élite cerrada. Cuando me lo propusieron inmediatamente hablé con el presidente de la Vasca Agustín Rojo para comentárselo y que iría yo a San Sebastián a entregarla.

A la comida de celebración y acto de entrega se sumaron los componentes y cofundadores del club, una cuadrilla de amigos de la parte vieja que decidieron en su día fundar el club y retirarse dicho de alguna manera de la vida plácida de los “Txikitos” para cuidarse en el campo y así obtener victorias nunca soñadas.

Chevis remarcó – “Deseo agradecer la concesión de esta medalla a la Federación Española, ciertamente no podía imaginarme que estas cosas a mi edad podrían sucederme. Esta para mi es una distinción compartida con mis compañeros de equipo, principalmente de mis amigos del Lagunak, pero también de otros equipos que me desarrollaron como jugador, desde la Real Sociedad de San Sebastián, el Club de Campo de Madrid y del Gaviria Hockey Club.

Desde nuestra fundación en 1964 como Lagunak Hockey Club, muchas personas apoyaron nuestro proyecto deportivo y nos animaron a proseguir en nuestra actividad deportiva, asentada fundamentalmente en lazos de amistad. Quiero acordarme como recuerdo entrañable para las familias de los que desgraciadamente ya no están hoy con nosotros, acordándonos que fue todo un orgullo que compartieran ésta aventura social irrepetible.”

Chevis continúa – “También no quiero olvidar los esfuerzos, las idas y venidas que ha supuesto para Jon Aguirre el haber liderado la petición de la medalla. Él había jugado en el equipo del Pasajes y lamentablemente para sus compañeros ficho por el Lagunak como medio derecho.

Ion Aguirre me ha comentado un poco los pasos que dieron. Le dijo “estábamos celebrando el 50 aniversario del Hockey de Trintxerpe a finales del 2019 y teníamos mucha relación con el Lagunak, hicimos una comida a la que asistió Chevis. Al año siguiente el cumplía los ochenta y nos dijimos que teníamos que hacer algo con él por lo que supuso en el mundo del Hockey y pensamos que cuando cumpliría 80 le rendiríamos un homenaje, lo comentó con un jugador del Pasaiako Trintxerpe que antes era el Gazteak, José Miguel Tobio que es uno de los fundadores del Trintxerpe, jugador y árbitro nacional, lleva más de 50 años en su directiva, tiene relaciones en la Guipuzkoana y en la Española, me contesto que contactaría con el Presi de la Española y ahí empezó todo. Contactó con Santiago Deó y le pareció estupendo. Además Chevis tuvo mucha relación con el hockey en MADRID”.

1.- ¿Que supone en el plano de lo personal la entrega de esta distinción?

“Bueno ya me conoces, no soy muy amigo de esas cosas, pero tengo que reconocer que cuando cumplí los ochenta me escribió el presidente Santiago Deó y me gustó y sorprendió, pues yo no esperaba lo de la insignia, ni nada parecido. Me envió una foto con Charli del Coso con su dedicatoria, guardameta de la selección muchos años y participante en varias olimpiadas, sabía que ambos teníamos mucha amistad, pues jugué antes que en el Lagunak, en el Club de Campo de Madrid, fue la época en la que yo estaba allí trabajando para Cervezas El León de San Sebastián. También recuerdo a Alvear, Jonás, buenos jugadores. Nos entrenaba Luis Mª Usoz. Él me animó a jugar con el Club de Campo.”

Foto: José Luis Arizpeleta “Chevis” en su emotivo discurso de agradecimiento.

Lo de la insignia y estas cosas pues que quieres que te diga. Pero lo agradezco de corazón.

2.- ¿A quién le agradeces principalmente la entrega de esta insignia de plata?

“En primer lugar expresé mi agradecimiento profundo con la distinción otorgada al presidente D.Santiago Deó y en mi intervención, quise destacar mi deseo de compartir con todos los jugadores habidos del Club Lagunak, algo más que un equipo. Por lo tanto el galardón es para todos nosotros, exjugadores, amigos y sus familias. Fuimos algo más que un equipo y aportamos nuevo viento fresco. También fue una aportación importante para nuestra ciudad en lo deportivo y en lo humano y eso me enorgullece como capitán del equipo verde, como nuestros valles y montañas.”

Chevis me cita una frase de Cicerón que decía:

“Si la amistad desapareciera de la vida, sería lo mismo que si se apagara el sol, porque nada mejor hemos recibido de los Dioses inmortales, vivir sin amigos es morir, no es vivir”

“Han pasado muchos años desde la fundación del Lagunak, hoy somos aitonas con nietos, ya algunos sin canas, solo cabezas mondas y lirondas, pero volvemos a juntarnos, nos hicimos un propósito, el celebrar nuevamente la reunión de fundadores, ex-jugadores y directivos de forma periódica. Nuevamente estamos juntos en esta Sociedad Gaztelubide, con ausencias inevitables del transcurrir del tiempo”.

3.- ¿Quién te inició? Háblanos de tus comienzos.

“Tengo que reconocer que el futbol era lo que me gustaba, pero las lesiones no me dejaban vivir. También jugábamos con botas de futbol que eran terribles de malas. Me destrozaron los pies. Cuando jugabas terminabas medio sangrando de las uñas. Fuimos campeones del torneo playero y pasamos a la Real en juveniles, Juan Mari Lasa, Areta el que fue triple saltador campeón de España, también jugaba en el baloncesto a las órdenes de Gasca, Luis Arriaga y yo. Fito Arriaga Q.E.P.D, no pudo pasar pues todavía no tenía la edad. Todavía una vez concluido mi periplo en juveniles me llamo La Real y jugué en regional algún partido. Pero eso se terminó.”

“A los 18 añitos después de juveniles el gran preparador Sebastián Cilveti Q.E.P.D fue el culpable de mis inicios en Hockey hierba justo en la Real Sociedad. Nos dijo un día a Juan Mari Lasa, a Luis Arriaga y a mi. Oír, hay un campeonato en León, venga venir a jugar. Fuimos a León con gente como Postigo, Gayurralde era el portero, y fíjate por donde hicimos un papelón. Nos eliminó el Polo de Barcelona con prórroga incluida.”

“Jugábamos en el antiguo campo en Anoeta, sobre una tierra con gravilla, pero esta vez con zapatillas cómodas, aún cuando la gravilla también hacia daño.

Algunos compañeros apuntan – “Chevis, jugaba ya a hockey, nos supo transmitir la ilusión por un deporte absolutamente desconocido para nosotros, para su cuadrilla de amigos. El reto era difícil. Pasar de tomar potes en “lo viejo” a sudar la camiseta en duros entrenamientos y coger una herramienta como el “stick”, que a más de uno nos recordaba solamente a una azada. Pero surgió el milagro.

4.- ¿Fuiste un gran deportista amateur, tanto en el Futbol aunque brillaste con más intensidad en el Hockey Hierba?

Si, hoy ya con mis 81 años flamantes, reconozco que así fue, que junto con mis hermanos Miguel “Purito” Q.E.P.D, y Patxi fuimos parte fundamental en los éxitos del Club Lagunak de Hockey Hierba, yo diría que ayudamos a democratizar este deporte desvinculándolo de su carácter de elitista ya que solo lo jugaban las familias consideradas “bien”, de alto nivel de la ciudad, “Club Naútico”, ”Club de Tenis”, Basollúa, Café Madrid, Café Gaviria, Eguzki, Carreras de Lasarte, etc.

También debo decir que mi paso por la Real Sociedad de Futbol me estimuló mucho, por lo que suponía para mi la representación de la ciudad. Con el hockey hierba alcancé a estar en la selección española, pero mi mayor satisfacción fue el Lagunak en cuanto supuso seguir con la cuadrilla haciendo deporte y subir a la Liga de Primera División desde la nada pues todos empezaron de cero. Siempre dentro del total amateurismo.

Jugando en la selección española con Colomer como seleccionador y Joaquín Dualde también llegué a marcarle, todavía conserva una foto preciosa en el campo, yo detrás suyo con el palo abajo, de la que está orgulloso. Yo también tengo la foto. Es un bonito recuerdo.

5.- ¿Define cual fue tu estilo como jugador?

Fui una persona con mucho carácter en el campo, no conflictivo, a diferencia de mi hermano Purito, que fue un tanto “broncas” y jugador muy duro, pero era un gran hombre y buen jugador. Jugué mayormente de medio centro, rematador en los penaltyes strock como atacante y en acciones defensivas con salida muy rápida desde la portería. Eso sí, dirigía al equipo y a las personas y era claro y directo, con carácter fuerte como todos los Arizpeleta. Con bastante sentido posicional. Dejé de jugar con 39 años. Creo que mas que producir faltas, he recibido más que a una estera.

Foto: Los primeros tiempos del Lagunak.

6.- ¿La cuadrilla de amigos tenían otras ideas?

“La verdad es que unos cuantos estaban pensando en montar una trainera para competir, estaban con la idea Areso Q.E.P.D., Chachi, Chicha (casi todos teníamos un mote). Les dije si les dolía la cabeza y que estaban locos, que si sabían donde se metían construyendo ellos mismos el barco. Me decían “el último en la regata también cobra” -y se hecha a reír-. Fueron con un tronco al almacén de Iñaki Girón y un equipo de 6 personas lo trasladó por el puente del Kursaal que cruza el Río Urumea. En el fondo nos estábamos preguntando que podríamos hacer con nuestro tiempo.

Se planteó la pregunta. Indefinición, inestabilidad, desubicación mental como juventud inquieta, etc… entonces apareció lo del LAGUNAK. Inicialmente dijeron, ¡ese deporte de señoritos¡, pero poco a poco la idea fue calando. Comenzamos a entrenar en Mundaiz. Era el 1964 año de fundación del Lagunak. Bendito año. El hockey sobre hierba fue la mejor medicina. Fue un milagro embarcar a la cuadrilla en esta aventura”

7.- Lagunak, los primeros pasos. ¿Recelos en el mundo del hockey guipuzkoano?

“Sin más celebramos una reunión de los amigos -éramos 22- en la que se determinó el nombre del club y los colores de las camisetas y animados por mi nos decidimos por el sitck, así en la primera temporada en 1.964 jugamos nuestro primer partido, con la rabieta, entonces, de más de un clásico oponente, pues despectivamente decían que eran unos chavalillos que llegaban. Recuerdo a algunos componentes del equipo de la Escuela de Comercio que lo llevaba Gabriel Sola, profesor y entrenador, les decía a sus jugadores, no les metáis muchos goles porque les vais a quitar la afición, ganamos por tres a cero.”

“Luego estaban equipos como el Batablanca, el Gaviria, nos veían como entrometidos en “su” deporte, pero cambiamos la idiosincrasia del hockey. Jugamos la final del Torneo Javier Arbide que era importante y se negó a darnos la copa, la dejó en las gradas del campo.”

“Esa era nuestra competencia. El Gaviria, anteriormente el Tenis, equipo con los que jugué a veces para reforzar su plantilla en partidos clave, lo hacía cuando necesitaban reforzarse, yo tendría entonces 19 o 20 años , cuatro años antes habían ganado la liga nacional española, había grandes figuras como Perico Murua, Eduardo Usoz, Luis Maria Usoz , Gonzalo Movilla, Pepe Fuentes, Jack Artola todo un equipazo, les ganamos uno a cero y Arbide se negó a darnos la copa, una vergüenza torera.

Pero eso quedó olvidado cuando el club demostró con su ascenso a primera división que no era un bluf. Bueno eso fue una demostración de la impermeabilidad y de la estanqueidad de las clases sociales, en una ciudad todavía pequeña”

“Éramos una cuadrilla que tomábamos “txikitos” en la Parte Vieja de la ciudad, decidimos retirarnos de la vida plácida para cuidarnos y hacer deporte – aunque tengo que decir que yo era el menos bebedor-, con participar nos bastaba, nadie iba a soñar con los éxitos futuros que llegarían. Los entrenamientos se tomaron con mucho rigor y llenos de ilusión en unas edades difíciles, ya adultos (18-21 años).”

8.- ¿El primer éxito importante?

El primero de Enero de 1970 conseguimos ser campeones de primera en Gipuzkoa, coincidió con el nacimiento de uno de mis hijos. Solo habían pasado 6 años desde nuestra fundación. El equipo comenzó a reforzarse con amigos como Txiki Ayestarán, mi hermano Patxi, el “socio” Ignacio Azkarate, Meissner. El ascenso a la primera división del Hockey hierba español fue en el año 1.970

9.- ¿Un orgullo ser impulsor, cofundador y jugador del LAGUNAK?

Te recuerdo en tu discurso de recogida de la insignia de plata dijiste “me enorgullezco como miembro del Lagunak haber formado parte de la actividad deportiva y humana de nuestra ciudad San Sebastián-Donostia con mi cuadrilla y como capitán del equipo verde. Y te remitiste a una frase de Cicerón que decía “Si la amistad desapareciera de la vida, sería lo mismo que si se apagara el sol, porque nada mejor ni más deleitoso hemos recibido de los dioses inmortales. Vivir sin amigos es morir. Vivir sin amigos no es vivir.”

10.- Nacía el Lagunak Hockey hierba. Era una época en que el mundo estuvo revuelto.

El nacimiento del Lagunak Hockey Hierba en 1964 coincide con una época apasionante bajo el punto de vista histórico en nuestro país. A la juventud, pues tenían entre 18 y 22 años de edad, se sumaba noticias sociales y políticas relevantes, entre otras el fusilamiento y muerte del comunista Julián Grimau por el General Franco, también la muerte del Papa Juan XXIII y la independencia de Argelia. La conflictividad en la Universidad era muy importante, en demanda de libertades, de sindicatos democráticos, de nuevas reglas en el juego social. Se inauguraba el frontón de Anoeta de Donosti, con el triunfo del pelotari Atanillo frente a Azcárate. Pero una noticia que nos convulsionó, sobre todo a nosotros jóvenes, fue el asesinato en Dallas del presidente de los Estados Unidos John Kennedy, hombre que aportaba sabia fresca a la sociedad de entonces, el premio Nobel, se llamaba Martín Luther King. Moría el Pandit Nehru en la India gran defensor de los derechos humanos. Tenía que llegar la democracia a España.

Foto: Presidentes de la Federación Española de Hockey Hierba, de la vasca y de la gipuzkoana, rodean a “Chevis”.

Cada uno de la cuadrilla lo llevábamos dentro y nunca hubo una bronca ni enfrentamiento por las ideas.

11.- ¿Cómo asumisteis la desaparición del club en 2010?

El equipo desapareció por diversas circunstancias, se había bajado de la liga de honor y perdidas muchas ilusiones, algunos ya se habían casado, tenían hijos y otras obligaciones, fue un proyecto fundamentalmente de amigos, duró lo que duró. Por otro lado con la alegría de saber que colaboramos fuertemente a democratizar el Hockey Hierba y ayudar a la creación de más clubs. Lo habíamos fortalecido. Y ese es nuestro recuerdo y todas las vivencias para cada uno de los 22. Hubo tristeza, pero era una crónica anunciada. La desaparición estaba cantada, se integraron chicos más jóvenes y el equipo fue perdiendo su personalidad, éramos una cuadrilla, no profesionales.

12.- ¿Con quién compartirías esta distinción?

“Con la cuadrilla sin dudarlo. El hockey lo que nos ayudó es a seguir manteniendo el fuego sagrado de la amistad. Las cuadrillas tan grandes después van desapareciendo, cada uno con sus obligaciones, sus carreras, los matrimonios, hijos, etc. Sin embargo el hockey hierba y el LAGUNAK nos permitieron seguir unidos hasta hoy.

Todos los terceros viernes de cada mes nos juntamos en una Sociedad Gastronómica Gizartea en Donostia para seguir contándonos cosas. Si el premio fuera a los que más se han divertido, eso seríamos nosotros. Nos hemos reído a tope y hemos disfrutado mucho.

13.- ¿Tu no sospecharías que dado el tiempo transcurrido la Federación Española se acordaría de ti?

Que va, para nada. Yo ya llevaba muchos años fuera del hockey aunque también estuve entrenando al equipo del Liceo, con Ayestarán. Pero el hockey es una maravillosa historia ya pasada. Un culpable es Jon Aguirre, ya te lo he dicho. Y la comisión formada para este otorgamiento que puedo disfrutarlo en vida.

14.- ¿Con que te quedarías de tu vida deportiva?

Lo he pasado muy bien en esta vida, sobre todo con mis amigos y compañeros de juego. Con el Club de Campo me lo pase bien, viajamos a Escocia y a otros sitios increíbles, además Luis Mª Usoz su entrenador, era una bellísima persona. Cuando yo estaba en Madrid trabajando para Cervezas el León, me llamó Josetxo, alias el panadero, buen árbitro de Hockey y responsable de alineaciones del Lagunak, pues habían subido a la división de honor, tome la invitación de inmediato de sumarme al Lagunak, un club en el que estaban todos mis amigos.

Me fui con Arantxa desde Madrid a jugar contra el Tenis de Santander, hice yo mismo la alineación pues me lo pidieron, Jugué de medio centro , en la Península de La Magdalena. Fue un adios al Club de Campo.

De mi vida deportiva me quedaría con el conjunto del Lagunak y el especial sentido de la amistad que teníamos.

15.- ¿Tu mejor y peor recuerdo?

La lesión que me hizo en Donostia un jugador alemán del Gold Weis de Wupertal, me pisó por detrás, tu Félix también fuiste seleccionado como guardameta aquel partido con la selección de Guipuzkoa, era la 1ª Copa Ciudad de San Sebastián organizada por la Federación, la Diputación y el Centro de Atracción y Turismo, con el equipo de Burdeos, el Club de Campo y nosotros. Todavía me duele en ocasiones, era 1966. Con el Lagunak, -continúa Chevis- en liga de honor una hernia discal me dejó con bastantes problemas de movilidad. El mayor éxito haber jugado con una cuadrilla magnífica. Llegamos una vez a semifinales de la liga de honor, nos eliminó el Polo de Barcelona. Con el equipo que teníamos, fue una azaña sin paliativos.

Mi mayor tristeza hoy que me han dado la insignia es esos nueve amigos que han desaparecido, se han ido al otro barrio, eso si me pone triste. Y los quiero mencionar, Jaime Casla, Ignacio Azkárate “el socio”, José Antonio Areso “el tablas”, Romualdo Moriones, Purito “mi hermano”, Jesús Casbas, Iñaki Girón, Benito Oyarzabal, Txiki Ayestarán.

16.- ¿Qué mensaje trasladarías a los jóvenes que se inician en el Hockey Hierba?

Como en cualquier deporte que tengan pundonor, que sean caballeros ante todo y que luchen por las victorias y por la amistad. En el Hockey hierba que perseveren, pues el manejo del stick exige mucha técnica y habilidad. Virtudes como en la vida misma.

Foto: Lagunak en división de honor.

Nota final del autor de esta entrevista:

Tuve la fortuna entonces como miembro de la cuadrilla, jugar de guardameta en el Lagunak Hockey Club en sus años de lanzamiento, también en la Selección guipuzkoana junto a “Chevis”, después de haberlo hecho en el C.D.Pasajes y Real Sociedad en futbol en juveniles. Le tuve como amigo y compañero de estudios en la carrera de Ciencias Económicas que juntos realizamos, hoy ya jubilado colaboro como articulista en Diario16 y es una profunda satisfacción en esta ocasión realizar esta tarea informativa en honor de mi compañero y de todos los que entonces dieron brillo al club (la cuadrilla), elevando al Lagunak a la División de Honor del Hockey Hierba, a la que entonces se supo acceder con muchas dificultades y sacrificios, pues se partió de cero. Las recomendaciones y consejos deportivos de Chevis fueron claves para la fundación y el despegue del equipo. Chevis un grandísimo compañero y buen amigo.