Influencers: la explotación laboral de los nuevos ricos de las redes

En la entrevista mantenida con Marc Ventura, creador de contenidos para las “celebrities”, se desgranan las prácticas abusivas y el despotismo de algunas de ellas con sus trabajadores

Comenzaron a sonar hace un tiempo de forma muy aislada pero con el auge de las redes sociales, especialmente Youtube, Instagram y TikTok, palabras como “Influencer”, “Youtuber”, “Streamer” han llegado para quedarse y formar parte de nuestra cultura cotidiana: se tratan de las nuevas “celebrities” que han nacido y crecido en Internet a golpe de seguidores y “likes” en sus publicaciones.

El poder de estas nuevas celebridades autodenominadas “influencers” radica en atraer un gran cantidad de admiradores y retenerlos a través de videos, fotografías o directos: “influir” en sus comportamientos de consumo, en sus hábitos de actividad física, de salud, en sus gustos musicales etc., y que marcas o empresas se fijen en ellas para obtener un rédito económico, vía salario o patrocinio, como así también recibir invitaciones a eventos de alto standing o bienes y servicios sin coste alguno, es su principal objetivo.

La ecuación es clara: cuantos más seguidores, mayor notoriedad y más poder para influir en su “audiencia”, su principal carta de presentación de cara a las grandes marcas. No obstante, estas no son ajenas al crecimiento vertiginoso de estas nuevas personalidades al margen de los tradicionales medios de comunicación: las firmas han detectado que en los miles y hasta millones de seguidores de estas celebridades hay un potencial que no se pueden permitir desaprovechar.

Cada vez es más frecuente observar que muchas empresas apuestan por patrocinar publicaciones de personas anónimas que de la noche a la mañana se han convertido en influencers por el solo hecho de contar en sus cuentas con una legión de seguidores, con un público masivo.

En este punto, es importante insistir que el patrimonio real de estas nuevas personalidades no está relacionado generalmente con el carisma, sus consejos, recomendaciones, habilidades o talento artístico-cultural: es la ingente cantidad de seguidores. En cualquier caso, la mayoría tiene que recurrir a realizadores de contenidos que graben, monten y editen videos y fotografías con los que alimentar a sus actuales admiradores y atraer a otros para seguir aumentando notoriedad y poder.

Sin embargo, más allá del lujo, la opulencia, el negocio de la imagen pública y hasta el narcisismo de estas celebridades, existe una cara B de las que muy pocos hasta ahora se han animado a hablar: las condiciones laborales y contractuales de las personas que están detrás de ellas.

Hoy en Diario16 rompemos el hielo para entrevistar a Marc Ventura, gestor de contenidos, que narra en primera persona las vicisitudes de trabajar para los influencers.

Marc, descríbanos cuál es la situación del sector de edición de contenidos para redes sociales.

El sector de la edición enfocado a creadores de contenido online es una profesión prácticamente nueva, donde la gran mayoría de profesionales no tenían experiencia previa tanto en otros sectores como en el sector de la edición y el montaje. Hemos crecido como los Youtubers/Streamers, a base de trabajar, y conseguir experiencia en nuestro trabajo. Es por eso que hay un % de profesionales (o futuros profesionales) que quizás cuentan con algo de desinformación sobre las condiciones o salarios que son considerados aceptables en este sector. Es por eso que estamos montando esta asociación: queremos informar a todo el que necesite o quiera direcciones para que existan las menores relaciones laborables abusivas posibles.

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrenta Ud. y el resto de compañeros de profesión en el día a día?

Como cualquier autónomo, los principales problemas son los impagos, la tardanza a la hora de pagar, y las condiciones que uno recibe al trabajar con muchos clientes diferentes a lo largo del tiempo. Hay un cierto desconocimiento sobre cuanto debería cobrar un editor en España, sobre todo por la gente que lleva poco trabajando en este sector. También existen, como en todas las profesiones, clientes abusivos o que tratan de forma poco profesional a las personas que contratan. La principal diferencia entre este sector y cualquier otro podría ser que solemos trabajar con gente «conocida», con muchos seguidores en redes sociales, así que en algunos casos se establecen unas dinámicas de poder algo extrañas. Pero nuestros problemas al final del día son como los de casi cualquier otro sector.

¿Por qué motivos los editores estáis en fase de constituir una asociación? ¿Qué hechos han motivado esta iniciativa?



Gracias a las redes sociales y lo mucho que este sector está vinculado a ellas, no es raro encontrar cada X semanas o meses casos de denuncias públicas de un trabajador quejándose sobre explotación laboral, condiciones muy malas, o impagos por parte de clientes del sector. Al ser los clientes conocidos, se viralizan muy rápido. Nuestra intención es evitar estas situaciones y crear un espacio seguro donde cualquier trabajador que pueda sospechar que está en malas condiciones, que tiene dudas o preguntas, o simplemente acaba de empezar a trabajar en el sector, tenga un espacio donde le puedan guiar trabajadores que llevan muchos años en el sector y que trabajan al más alto nivel. La mayoría de los organizadores hemos tenido malas experiencias y problemas con clientes, y creemos que podemos ayudar a otras personas para que no tengan que pasar por lo mismo.

¿Hay buena sintonía entre sus compañeros? ¿Cuáles son las mayores recomendaciones? ¿En qué puntos puede haber algún tipo de discrepancias?



Sí, hay mucha camaradería. Como he dicho, muchos de nosotros hemos vivido situaciones similares, y todos queremos evitar que esas situaciones ocurran de nuevo, porque ayudará a la profesionalización del sector, y que se nos tome en serio. Estamos todos implicados porque las consecuencias de esta asociación mejorarán la experiencia laboral de todos, en mayor o menor medida. Y sobre discrepancias, obviamente cada cual tiene su punto de vista sobre muchos de los temas que tratamos a diario, pero cuando hemos tenido que decidir cosas, nunca hemos tenido un problema real a la hora de llegar a un acuerdo.

Influencers con miles/ millones de seguidores recurren a ustedes para contratar vuestros servicios. ¿Qué tipo de relación laboral se establece?



Depende de tu experiencia como trabajador, pueden crearse relaciones de poder discordantes, en el sentido de que el perfil de un trabajador «nuevo» en el sector tiende a ser alguien joven, con poca experiencia laboral, y que es seguidor de estos influencers. Eso puede llegar a crear problemas a la hora de que tú aceptes condiciones por debajo de las que aceptarías simplemente porque «admiras» a ese influencer con el que trabajas. También hay algunos casos donde el influencer ofrece «visibilidad», es decir, promoción, a un trabajador como parte del pago o incluso la totalidad de él. Queremos intentar evitar esas situaciones sobre todo para esos nuevos trabajadores del sector, para que el propio sector crezca y se profesionalice cuanto más mejor.

Cabe decir que, sobre todo para la gente que lleva ya un tiempo trabajando para influencers, se crean dinámicas de trabajo y relaciones laborables normales, sin diferencias a cualquier otro sector. La mayoría de relaciones trabajador-cliente son positivas y profesionales para ambas partes, pero estamos trabajando para que ese pequeño porcentaje de relaciones que no son así, desaparezcan o se minimicen.

¿Editar videos y contenidos para redes sociales es una profesión de futuro? ¿Ud. puede vivir de ello?



Si, obviamente. Hay maneras de progresar, subir de nivel laboralmente, y hay sueldos muy competitivos, y a medida que pasen los años, cada vez mejorará más la situación. Se ha creado un mercado de trabajo enorme donde cada día más y más influencers y empresas necesitan editores de vídeo para sus redes sociales, y esto es muy positivo. La cantidad de ofertas de trabajo del sector está creciendo, y tengo cero dudas de que va a seguir haciéndolo durante muchos años.

Respondiendo a la segunda pregunta, sí, yo me dedico a jornada completa a este trabajo y puedo vivir de ello.

¿Qué mensaje le gustaría trabajar a los miles de jóvenes que demuestran interés en seguir sus pasos?



Que tengan claro que este trabajo es precisamente eso, un trabajo. Si te gusta editar y te gusta la creación de contenido online, te lo vas a pasar muy bien trabajando, pero es importante tener claro que por mucho que te guste X influencer, trabajar de editor de vídeo es un trabajo demandante y exigente con uno mismo. Eso sí, con esfuerzo y dedicación cualquiera puede ser muy buen editor, y por suerte hay muchísimo contenido educacional en internet para mejorar en este trabajo.

Para acabar la entrevista, nos gustaría que nos contara alguna anécdota o situación curiosa que haya vivido en estos años desarrollando su trabajo

Ahora mismo no me viene una situación concreta, pero sí que los mejores recuerdos que tengo que me han «dado» esta profesión son de ver como las personas que ven los vídeos lo disfrutan y les gustan, la satisfacción de crecer profesionalmente junto a tus clientes, el poder vivir experiencias que poca gente puede vivir gracias a precisamente ser cercano a estos influencers, y el descubrir que hay personas super interesantes y que vale la pena conocer a nivel personal y profesional en el sector. Hay mucha camaradería, ganas de ayudarnos entre nosotros, y eso hace que sea un sector super bonito y enriquecedor. Ah, y poder conocer a tus ídolos de la «juventud» es un plus que tu niño interior va a disfrutar muchísimo.