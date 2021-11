Infalibilidad Cientificia

- Publicidad-

Mayor rendimiento, productividad, “bienestar”. Menor depresión, duda, “malestar”. Visión y promesas de los neurocientíficos laborales. Todo se destapa en la sección de ventas: Neurociencia aplicada al marketing digital. Neuromarketing, lo llaman. Quizir: metodología neurocientífica orientada a sacar el mayor partido de ciudadanos no-pensantes, obedientes hiperadaptados al sistema. No veo una voluntad de evolución real sino, más bien, una destilación del producto en sí, la persona, para exprimir hasta la última gota de sus posibilidades, laborales o consumistas, dentro siempre del mercado, bajo las directrices y límites del mercado. El nuevo, refinado producto (¿capitalista?) ya no es cosa, sino persona: a un paso del canibalismo (¿Soylent Green?).

La palabra “invierte” destaca como una de las más aparecidas en los pantallazos de esa otra cosa cada vez más insoportable de nombre Internet (por cierto, si ya encarábamos problemas analógicos con las cosas, ahora hay que enfrentarse a los derivados de su digitalización y conexión: no puedes encender la tele, abrir el grifo o limpiarte el culo: tienes que pedírselo, dependiente, a una tal Alexa. Otro elemento a añadir al ya saturado paquete de necesidades-obstáculo. A eso lo llaman “evolución”, sí señora, con un par). Hablamos de invertir, de dinero. Porque si gracias a la neurociencia vamos a rendir más… Bueno, eso parece una ventaja para el tenista, pero a una señora a sueldo fijo, con su horario fijo y su hora del bocata, sinceramente, no creo que le atraiga mucho enriquecer el doble a su jefe, porque sí. De modo que la máxima “rendimiento = bienestar” no resulta válida para la mayoría de ocupaciones y, en tal caso, entraría en conflicto con las nuevas tendencias “ecológicas” que los científicos, dentro de similar movida, parecen acaudillar con orgullo guay. ¿Os dais cuenta? Todo “lo que ocurre en el mundo”, tanto lo bonito y científicamente maravilloso como lo catastrófico y finalmundista no sucede porque sí, a escala vital, por así decirlo, como inherente consecuencia de adaptación evolutiva. Nanay. Lo que ocurre, se “descubre” (estafa) y está por venir se cimienta, en el fondo, en unas cuantas incoercibles voluntades con significativos intereses monetarios y empeño, así, en que todo se desarrolle como veis en la tele y en Internet: confusa y vertiginosamente mezclado y digitalizado. Pero ¿desde cuándo, para los políticos (primeros influencers de las farmacéuticas) y mercachifles de la ciencia (misma familia), había merecido un minuto de atención la salud real de la gente o el planeta?

La misión de la pastillita, el chip o la cirugía contra la depresión es hacerte no pensar: adaptarte a que tomes lo que hay o te den. El “malestar” fecunda en la conciencia. Anulamos los neurotransmisores implicados y se acabó (o eso imaginan). El producto, tú, en este caso, queda perfeccionado para seguir dando vueltas en la noria, bajo el yugo del miedo a los virus, los volcanes o los apagones. Ya puedes continuar produciendo y comprando todo lo que no necesitas. A eso lo llamo yo neurocirugía a distancia, pantallazo mediante.

Al final, como en toda época, solo nos quedará el espíritu. Así, vaticino un exponencial revival de revelaciones. Y es que todo exceso de cientifismo propicia su necesario contrapeso de mística, y viceversa.