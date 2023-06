Inés Arrimadas abandona la política tras liquidar con su mala gestión a Ciudadanos

- Publicidad-

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, deja la política tras el descalabro del partido en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha señalado que es la decisión más difícil de su vida.

Nadie echará de menos a Arrimadas

“Es una decisión difícil para el centro liberar del país. Llevo diez años en la política, pero como siempre he dicho, todas las etapas empiezan. He tenido errores y aciertos, pero todas las decisiones las he tomado pensando en lo que era mejor para España”, señalaba en su última rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados.

Aseguró que “inicia una nueva etapa de compromiso con España”, ya que “los principios se pueden defender desde dentro y fuera de las instituciones”.

“He tenido errores y aciertos”

Inés Arrimadas ha tenido más errores que aciertos. Afortunadamente no tendremos que seguir informando de sus errores y desvaríos en la sesión de control al Gobierno.

Arrimadas se despide de su carrera política: “He decidido poner fin en mi etapa política. He decidido dar este paso después de dedicar los mejores años de mi vida a ayudar a mi país. Siempre he tomado todas las decisiones pensando que eran lo mejor para nuestro país”.

Arrimadas: “No hay mayor honor que haber podido representar a millones de españoles en un momento crucial para la historia de mi país”. Y gradece a Albert Rivera “la oportunidad de participar en este proyecto y a los compañeros en el Parlamento de Catalunya y el Congreso de los Diputados. También a todos los adversarios políticos, de los cuales ha «aprendido mucho”.

Saca pecho por sus errores

Arrimadas ha sacado pecho “de la inolvidable victoria contra el nacionalismo en Catalunya y a los ciudadanos que les dieron apoyo en las urnas para detener el golpe de Estado del 2017”, lo que significó el fin de Ciudadanos.

Su radicalidad y su acercamiento a la extrema derecha o a la derecha extrema, supuso un duro golpe para un partido que podría haber sido útil en España, pero que en los últimos años ha sido un lastre. Su mala gestión ha terminado por animar al suicido colectivo de una formación que ahora ya era irrelevante.

La ejecutiva de Ciudadanos decidió el martes no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, dando por muerta a la formación morada.

El acuerdo fue ratificado por el comité nacional de CS, entre los que se encontraba la propia Arrimadas. La expresidenta fue uno de los cargos del partido que abogó en la reunión celebrada el martes porque el partido no se presentase a los comicios del 23-J.

Bal llamó “cobardes” a la dirección de Ciudadanos: “Ya no sirve para nada”

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido la dimisión en bloque de la dirección nacional de Ciudadanos por la decisión de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

“Si no vamos a las elecciones no somos un partido”, ha asegurado Bal un día después del comité nacional de Cs en el que la formación naranja tomó la decisión de no concurrir al 23J.

Arrimadas animó al suicidio de Ciudadanos

Edmundo Bal se quedó “atónito» con la noticia de ayer, según la cual fue “la ex presidenta de Cs, Inés Arrimadas la que propuso esa solución de no presentarse”, lo que supone, según ha señalado, “echar el cierre, buscarse la vida en el PP”.

El diputado sugirió que la decisión de no presentarse a las generales es que personas relevantes del partido, como Inés Arrimadas, puedan “buscarse la vida en el PP”. “No habiendo partido se abre la puerta para que cualquiera pueda defender las ideas liberales como una corriente interna del PP”, como sugirió la vicealcaldesa todavía en funciones de Madrid, Begoña Villacís, que quedó fulminada y sin acta de concejala.