Indulto a los presos del procès

“Por la fiesta [Pilatos] solía indultarles un preso, el que pidiesen. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la revuelta. Y la gente se puso en pie y comenzó a pedir el indulto de gracia acostumbrado… Entonces Pilatos, queriendo dar gusto a la gente, les indultó a Barrabás” (Marcos, 15, 6).

El indulto presenta las siguientes características para quien haya cometido delitos de cualquier clase. Es una medida de gracia. En Derecho, se refiere al perdón de la pena que concede el Jefe del Estado y se hace gratuitamente. Procede de indultus, es decir, concesión o acto de generosidad. Tiene carácter excepcional, siendo una excepción a la regla común. Constituye la remisión de las penas de los condenados por sentencia firme. Le otorga el Rey a propuesta de Ministros de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Hay dos posturas irreconciliables ante el procès. Una es la representada por el Gobierno. Se trata de aplicar a los presos condenados los valores de concordia y entendimiento, frente a la venganza y la revancha. Las cosas piden una salida para que no permanezcan permanentemente en el conflicto declarado, superando así una crisis que defrauda a la sociedad.

La otra es la que mantiene la oposición. No se trata de una venganza, sino del cumplimiento de la ley. Tampoco es revancha, porque se defiende la unidad de España. Un golpe de Estado no es un valor constitucional.

En todo caso, es una decisión política difícil y de gran calado en la que está implicado el Gobierno de la nación y el propio Jefe del Estado. Puede elevarse hasta a cuestión de Estado.

Prescindo de si dieron un golpe de Estado. Muchos estarán en desacuerdo con dejar este asunto, pero hay muchos juristas que niegan que esto haya sucedido. A mí me interesa si se puede salir del conflicto catalán. Para el partido de la oposición se sale de esto con la aplicación permanente del artículo 155 de la Constitución, es decir, forzar el cumplimiento de las medidas que atentan al interés general de España. Para el Gobierno se trata de abrir una negociación política. Esta forma de proceder ha conseguido que Salvador Illa haya ganado las últimas elecciones catalanas. Este es un dato poderoso, que no puede pasar desapercibido, ni tampoco relegar al olvido

Un proceso de negociación podría conducir a la racionalidad,de hecho, por más que se propalen posiciones igual de solemnes que increíbles, como que no hay arrepentimiento y lo volverían a hacer. No hay cárceles para el anhelo de libertad de un pueblo, lo volverían a hacer para ganar la República catalana. El conflicto político no lo soluciona el indulto. El contexto de todo esto es que quienes lo dicen están encarcelados.

De otra parte, la respuesta de otra manifestación en la plaza de Colón es la expresión de ínfulas totales, que solo consideran salida doblegar a los insurrectos y tirar al Gobierno que los apoya. Esto ya se ha intentado, sin aceptar que la presente legislatura dura cuatro años y que no es la oposición la que convocará las elecciones.

El Tribunal Supremo se opone a los insultos a los presos del proceso, pero esto era previsible, dada la índole de sus componentes. No se trata de menosprecio alguno, sino de considerar sus actuaciones precedentes. Otra cosa no pueden hacer estos magistrados, pero tampoco le sentará nada bien al Rey, dado su discurso con el que respondió al intento político catalán, pero firmará disciplinadamente el indulto, si se lo presentan, aunque sepa que la secesión puede prosperar, incluso sorteando las vías legales. En su mensaje de 2017 pedía a los poderes del Estado que aseguraron el orden constitucional y la situación de extrema gravedad que se había producido, pretendiendo la independencia de Cataluña con la vulneración de normas legítimas, quebrando la unidad de España y la soberanía nacional. Creo que no se puede ser más contundente y nunca se lo van a perdonar.

En aquella situación se originó el odio, que sigue bien amarrado en el humus político-cultural del país. Se impusieron los sentimientos al razonamiento. Solo quedó un objetivo, la independencia. Así no se puede vivir. Cuántas veces nos hemos preguntado desde entonces y ahora qué. Lo dejo en interrogante, pero creo que algo se ha movido entre los ciudadanos catalanes desde entonces a hoy. Y también en la totalidad de los españoles. Mi impresión es que seguimos divididos en dos mitades y que avanza la constitución de las dos Españas, que ya nos helaron el corazón. Albergo la esperanza de que el indulto no sea un volver a empezar, o proseguir en lo que estábamos.

El necesario encuentro entre gobierno y oposición no ha sido todavía posible en la presente legislatura, pero cualquier acontecimiento, el mínimo gesto, puede hacer cambiar las cosas. Demasiados conflictos penden sobre nuestras cabezas. Amenazar no es explotar, pero puede que estemos cada día más cerca de ello. Con el pueblo vasco se arreglaron las cosas, ¿por qué no va a ser posible hacerlo, paralelamente, con el pueblo catalán? Habrá que estar muy atentos al transcurrir de los próximos acontecimientos.

Cataluña necesita convivir entre sí y con el resto de España para resolver la división social. Estos problemas políticos tienen por base el diálogo. Cometer el mismo delito anterior no lo logrará, por eso habrá que condicionar los indultos a no poder volver a hacerlo de nuevo. La reincidencia no se puede permitir ya más. El encarcelamiento no resuelve nada, ya que el victimismo aumentará los independentistas. Hace falta un gesto político, la vía judicial no es suficiente.