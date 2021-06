¿Indultar… qué? Arrepentimiento y perdón ¿quién?

- Publicidad-

Míriam Nogueras, portavoz de JxCat en el Parlamento español, responde sobre los indultos.

Pregunta: “¿La ciudadanía entendería que esos indultos se produzcan teniendo en cuenta que no sólo no se arrepienten, sino que volverían a hacer lo que han hecho?”

Míriam Nogueras: “No hemos llegado hasta aquí para que nadie nos perdone. Menos, parcialmente. Y menos, el Estado que nos está reprimiendo. Esto es un conflicto político. Los conflictos políticos se resuelven, (…), ¡haciendo política! Y dialogando. Y ojalá el Estado español actuara como ha actuado Inglaterra o como Canadá. Pero, desafortunadamente, no tenemos a un Estado democrático enfrente. Nos encontramos con un Estado represor. Insisto, no hemos llegado hasta aquí para pedir perdón para nada porque lo que hemos hecho ha sido ejercer nuestro derecho legítimo a la autodeterminación, a poder ser el país que queremos ser y lo hemos hecho con una cosa tan democrática como las urnas. Ha sido la gente de Catalunya quien ha escogido mayoritariamente esta opción. No se pide permiso para ejercer unos derechos. Los derechos se ejercen”.

Respuesta que compendia mucho. Enfoques excluyentes: “Democracia/ represión”. “España/Catalunya”. “Libertad/colonización”. “Bienestar/expolio”. “Distorsión de la realidad, autoritarismo, por España / posición política, pacífica, democrática, por JxCat.” Etc.

Qué es “causa” y qué “efecto”. Hechos objetivos-

Transición. Regreso del presidente de la Generalitat en el exilio. Nueva Constitución, Nuevo Estatuto: No se materializan. “Loapa”: recortes. Financiación, infraestructuras, etc.: incumplimiento. Segundo Estatuto constitucionalmente elaborado: el TC anula, modifica, artículos que mantiene en Estatutos españoles. La sociedad catalana “reacciona”. El independentismo crece espectacularmente. Macromanifestaciones que asombran al mundo democrático. El Estado no rectifica. The Wall Street Journal denuncia expolio: más del 9% anual del PIB catalán. Economista Niño Becerra: “España retiene a Catalunya por los 250.000 millones de € anuales”. Grandes infraestructuras sin ejecutarse. Asedio castellanizante. El parlamento catalán, mayoría absoluta independentista, organiza un referéndum. “Reacción” del Estado: Supremo y policía. ¿Qué ha sido, es, “causa” y qué “efecto”? Con objetividad y orden cronológico, es claro. El independentismo es “reacción” ante los incumplimientos previos del Estado con Catalunya.

Míriam Nogueras, dice “dialogando”. Diálogo hubo para el regreso de Tarradellas, la Constitución, los Estatutos, presupuestos. Resultado: incumplimiento. Junqueras: “Hemos aprendido que las promesas del gobierno español no se cumplen nunca”.

Míriam Nogueras, habla de “Estado represor”. Ahí están los hechos. ¡Prohibido reaccionar por dignidad democrática!

Se dice: “no hay arrepentimiento, no se pide perdón. Lo volverán a hacer”.

Preguntas del independentismo al Estado: ¿Hay arrepentimiento, se ha pedido perdón, no lo “volverán a hacer” el Estado y sus estamentos? Hechos:

No respeta los Pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, firmados por España, que están por encima de la Constitución.

No respeta las instrucciones de Tribunales de la UE para excarcelar a los presos políticos.

No respeta el espíritu de la Constitución con Catalunya.

No transfirieron todo el primer Estatuto.

Nunca cumplieron la financiación que corresponde a Catalunya.

Han generado el conflicto.

La sentencia del Constitucional deja a Catalunya fuera de la Constitución. El texto no ha sido refrendado como exige la misma.

Recogida de firmas “contra” el Estatuto, convertida en “contra Catalunya.”

Menosprecio de pacíficas macromanifestaciones multitudinarias.

“Instrucción” reiteradamente cuestionada, denunciada.

Juicio que la prensa internacional calificó negativamente.

Sentencia no compartida por tribunales europeos, organismos internacionales.

Agresión, violencia, de la policía ante votantes que defendían urnas, cuyas “armas” eran papeletas de voto. ¡Incluso dependentistas!

Más de 1.000 heridos confirmados por medios como la BBC.

Un 155 vestido de legalidad, pero muy discutido. Amenaza de nueva aplicación.

Expolio fiscal que perjudica por igual a independentistas y dependentistas en calidad de vida, sanidad, educación, justicia social, trabajo, futuro.

Presión para que grandes empresas trasladen sus sedes.

Más de 3000 imputados por hechos que nunca habían merecido esa investigación, calificados, incluso, de terrorismo.

El Parlamento catalán que aprobaba leyes de clara orientación social. El TC las anula.

Operación “Catalunya”, “cloacas del Estado”, Instrucción manipulada.

Revisión sistema de financiación de Catalunya, 7 años demorada. Grave perjuicio para “todos” sus habitantes.

Ni un solo gesto de distensión. Sigue represión judicial.

No rectifica las graves carencias en financiación, democracia, justicia social, respeto a la lengua, identidad, dignidad, de Catalunya

No actúa democráticamente

…

Míriam Nogueras no habla por sí misma. Representa al 80% que quiere un referéndum. Mayoría absoluta parlamentaria y votos quieren: autodeterminación.

Objetivamente, ¿de qué han de arrepentirse los independentistas? ¿De qué han de pedir perdón? ¿Han de renunciar a ser demócratas, libres, prósperos, con justicia social avanzada, con su propia identidad y dignidad, tras comprobar que el Estado español se lo impide?

¿Indultar… qué? Arrepentimiento y perdón: ¿quién debe arrepentirse y pedir perdón? ¿Qué ganan los españoles con ese incumplimiento con los habitantes de Catalunya? El Estado, ¿no dice que lo volverá a hacer…?

Ante esa realidad, ¿qué es lo coherente, democrático, justo? ¿Un referéndum democrático con una alternativa como Reino Unido… o más represión política, económica, identitaria, cultural, judicial, policial…?