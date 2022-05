Indignación por el empadronamiento exprés de la alicantina Macarena Olona para ser la candidata de la extrema derecha el 19J

- Publicidad-

La candidata del partido de extrema derecha Vox a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, la alicantina Macarena Olona, diputada en el Congreso de los Diputados por la provincia de Granada, no sólo no reside habitualmente en Andalucía sino que además ahora se ha conocido que se ha empadronado de forma exprés en un domicilio que no es el suyo, concretamente en el del presidente de su partido en Granada, según ha adelantado la Cadena Ser. Esta circunstancia ha desatado una cascada de declaraciones de indignación de los principales líderes políticos andaluces, que consideran este hecho una falta de respeto a los ciudadanos andaluces en general.

Olona se inscribió como vecina del municipio granadino de Salobreña el pasado 5 de noviembre, donde reside Manuel Martín Montero, líder de Vox en Granada y propietario del domicilio donde está empadronada la candidata de Vox. Los vecinos de la localidad granadina no le han visto el pelo a la dirigente de extrema derecha durante todo este tipo y el propio líder de Vox en Granada así lo reconoce a la Ser: “No puedo decir que ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo”.

La normativa legal es taxativa en estas circunstancias y obliga a quien vive en varios municipios debido a sus compromisos familiares y laborales a “inscribirse en el domicilio que habite durante más tiempo al año”. En este más de medio año transcurrido no se puede asegurar que el domicilio citado de Granada haya sido el más habitual de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, que sólo ha comenzado a dejarse ver por Andalucía cuando se ha hecho oficial su designación como candidata de Vox a las elecciones andaluzas cuando su líder, Santiago Abascal, comenzó a verle “cara de presidenta”.

Falta de respeto a los andaluces

La presidenta de Más País Andalucía, integrada en la coalición Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha asegurado que “la ultraderecha vuelve a faltar al respeto a Andalucía. Su candidata a presidir la Junta se empadrona, deprisa y corriendo, en un domicilio que no es suyo. No creen en nuestra autonomía, no creen en nuestras instituciones. No nos merecemos que nos gobiernen”.

“¿Alguien duda de que si la mandamos a la oposición con Moreno Bonilla se larga y se empadrona en otro sitio?”, se pregunta la número dos del PSOE Andalucía

También la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este desplante de Olona. “Andalucía para Olona es un argumentario que le pasan por la mañana temprano. Cita las provincias por orden alfabético para que no se le olvide ninguna. Después del 19 de Junio, Olona pernoctará aquí algunos días de la semana, en un Airbnb, los días de pleno. El resto del tiempo estará en Madrid. Porque no le importa Andalucía. A ella le importa Vox”, ha señalado Rodríguez.

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, se suma a la oleada de indignación. “Ni vive aquí, ni trabaja aquí. Su única relación con Andalucía es que un día se vistió de flamenca y se vino a la Feria. ¡Arsa!”.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y número dos del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, no tiene la más mínima duda de que se irá de Andalucía si no consigue entrar en el próximo gobierno andaluz. “No vive en Andalucía, ni la conoce, ni la siente. Ni la respeta. No tiene ni idea de nuestros problemas. Somos solo un juego para ella. ¿Alguien duda de que si la mandamos a la oposición con Moreno Bonilla se larga y se empadrona en otro sitio?”.