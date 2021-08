Indignación de los afectados tras una presunta falsificación documental del Banco de España: «Nos toman por gilipollas»

- Publicidad-

Los afectados por la resolución del Banco Popular están absolutamente indignados con el Banco de España tras recibir una explicación absolutamente surrealista respecto al hecho de que el día de registro de la aprobación de la operación de venta al Santander correspondiera a un día antes de la subasta y que la fecha del 7 de junio de 2017 apareciera manuscrita en el mismo documento. «Nos toman por gilipollas», señala a Diario16 un afectado, mientras que otro demuestra su indignación afirmando a este medio que «O son tontos o quieren hacernos tontos».

En concreto, la respuesta del Banco de España es, según un documento al que ha tenido acceso Diario16, la siguiente: «El acuerdo de la Comisión Ejecutiva objeto de comunicación al FROB se adoptó en la madrugada del 7 de junio de 2017 antes de la apertura ese día del Registro Central. Dado que el Registro permanecía cerrado en ese momento, para poder dar salida al documento con la urgencia requerida, y de acuerdo con el acuerdo establecido al efecto, hubo de emplearse una etiqueta de salida generada el día anterior».

Además de la indignación de los afectados por esta respuesta, la realidad es mucho más grave, puesto que, según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, el Banco de España podría estar reconociendo la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público.

Si la decisión se adoptó el día 7 de junio de 2017 de madrugada y a esa hora el Registro Central estaba cerrado, la urgencia no justifica el hecho de tener preparada, según la versión del Banco de España, una etiqueta del día anterior porque se está dando entrada a algo que no se ha producido aún.

Además, se trata de un documento que no era preceptivo para la resolución y la venta del Popular. Una posible oposición por parte del Banco de España no hubiera paralizado el resultado de toda la operación. En consecuencia, la urgencia no justificaba la preparación de la etiqueta un día antes y podían haber esperado perfectamente a la apertura del Registro Central a las 8.30 de la mañana.