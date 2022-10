Indignación de la sociedad por la mofa de Ossorio, vicepresidente de Ayuso: “Los familiares (de los mayores muertos en las residencias) ya lo han superado”

- Publicidad-

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha vuelto a tener otro de sus días horribles y ya van muchos. Esta vez ha sido al rechazar que se debata en la Asamblea sobre las muertes en las residencias durante la primera ola de COVID-19.

La oposición madrileña en bloque ha pedido la dimisión o el cese de Ossorio tras decir que las familias habrán superado los fallecimientos en las residencias durante la primera fase de la pandemia.

Ossorio los familiares de los fallecidos en las residencias: “Ya lo han superado”

Ossorio ha contestado al anuncio de VOX, que este martes informó de su intención de impulsar otra comisión de estudio —donde no se depuran responsabilidades políticas— para hablar sobre cómo viven los mayores en las residencias, pero no sobre como desde el Gobierno de Ayuso, dejaron morir a nuestros mayores en la región.

“Esta comisión solo tiene interés electoral y va a causar un daño a los familiares que podrán pensar ‘¿Se podría haber evitado?’. Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, no es procedente”.

El vicepresidente autonómico ha insistido con el argumento, al asegurar “que es raro”, que Mónica García, líder de Más Madrid, y Rocío Monasterio, portavoz de la extrema derecha de Vox, “coincidan en cuanto a las peticiones para estudiar lo ocurrido durante la pandemia en las residencias”.

Ossorio ha justificado que lo ocurrido entonces no debe ser objeto de estudio, dado que ya se depuraron responsabilidades por la vía judicial y, que se archivaron las causas.

“La carga vírica de aquel mes de marzo era horrible, mortal, especialmente para personas mayores o con patologías. Esto sucedió igual en todo el mundo: con alta incidencia en mayores y especialmente en los que tenían otras patologías. La justicia ha archivado todas las denuncias interpuestas en esta materia. No solo en la Comunidad de Madrid, sino en todas partes”, ha dicho el vicepresidente regional.

La oposición madrileña en bloque ha pedido la dimisión o el cese de Ossorio

Más Madrid ha pedido este miércoles la dimisión o el cese inmediato del vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, al haber dicho que las familias habrán superado lo ocurrido en las residencias de mayores en pandemia.

Cuando buscas miserable en el diccionario: https://t.co/oq8UMhTOhx — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 5, 2022

En concreto, el partido ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir su reprobación en Pleno. Más Madrid ha reprochado estas declaraciones como “una vergüenza para Madrid. Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más”, han lanzado desde el partido liderado por Mónica García.

Estas declaraciones son una vergüenza para Madrid.



Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más. https://t.co/Op6BYQ2Hio — Más Madrid (@MasMadridCM) October 5, 2022

Mónica García cree que el vicepresidente “ha cruzado todas las líneas rojas y el nivel de inmoralidad de este Gobierno ha tocado techo. Este señor no puede representar a los madrileños que no solo no hemos olvidado a nuestros mayores, sino que queremos investigar hasta el final lo que pasó”, ha recordado enérgica.

Alejandra Jacinto, líder de Podemos em Madrid ha afirmado: “El problema del señor Ossorio es, una vez más, negar la evidencia. Lo hizo con la pobreza. Ahora tiene la desfachatez de hacerlo con el dolor de tantas familias con las que hay que hacer justicia.”

El problema del señor Ossorio es, una vez más, negar la evidencia.



Lo hizo con la pobreza.



Ahora tiene la desfachatez de hacerlo con el dolor de tantas familias con las que hay que hacer justicia. https://t.co/Knpdil3yTH — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) October 5, 2022

Ossorio el segundo de Ayuso busca pobres por el suelo

No es la primera vez que el número dos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hace declaraciones vergonzosas tras el Consejo de Gobierno. El entonces portavoz buscó a los pobres de Madrid por el suelo de la sala de prensa.

Fue un desprecio miserable y una mofa que causó profunda indignación. No solo en los partidos de la oposición, también en la extrema derecha de Vox.

Busca a los pobres en el suelo

Pero no se quedó solo en eso, Ossorio aseveró que “Madrid es la comunidad más rica de España. Existe pobreza, pero el informe dice que hay tres millones de pobres y dices: ¿dónde estarán?, mirando al suelo y buscando a esas personas que para él no existen, tirados en el suelo, durmiendo en la calle. Muchas veces por que su Gobierno clasista es el responsable.

Ossorio critica los presupuestos de 2023 con datos de 2022

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid se mostró preocupado con los nuevos PGE: “Están gastando como si no hubiera un mañana. Sánchez quiere que los españoles del presente y de próximas generaciones le paguen su campaña electoral”. Pero lo hizo con datos falsos sacados de medios económicos de la extrema derecha y con datos de los presupuestos generales de 2022.

Ossorio ha dicho: “Para hacernos una idea, el Gobierno de España va a gastar 55.000 millones de euros más de los que se gastaban antes de la pandemia sin contar los fondos europeos”.

La realidad es que ese dato está sacado de un medio económico de la extrema derecha, y que es falso. Fue publicado en enero de 2022.

Lo que dice Ossorio: La situación es muy grave porque la partida del pago de los intereses de la deuda ya llega a 31.000 millones de euros, es decir, estamos pagando por intereses de la deuda más que en Defensa, en Seguridad, en Justicia y en Infraestructuras. Los intereses de la deuda ya pesan más que estas acciones tan importantes de cualquier gobierno.

La realidad es que en 2022 disminuyó Presupuesto para el gasto en Deuda en España

El coste en intereses de la deuda pública española en los presupuestos de 2022 es de 30.175 miles de €, lo que supone un 6,57% del gasto total del presupuesto de 2022.

El gasto en intereses de deuda en los presupuestos ha caído un 4,74% respecto a 2021, en el que fue de 31.675 miles de €, al igual que ocurre con un 6,2% respecto a 2017, cuando fue 32.171 miles de € y suponía el 9,06% del gasto total.

Contradice a Ayuso: Sí emite deuda la CAM

Lo que dice Ossorio: “Esto contrasta con lo que hace la Comunidad de Madrid, que ayer emitió deuda y lo hizo de la manera más fácil y más ventajosa posible porque la Comunidad de Madrid es una región solvente porque hacemos lo que no hace el Gobierno de España”.

Lo que dice Ayuso: Lo que dice Ayuso: “Y mientras el Gobierno hipoteca a generaciones enteras con el dinero que no tenemos, Madrid se financia sin quebrar las cuentas ni endeudar a los ciudadanos”.

Y mientras el Gobierno hipoteca a generaciones enteras con el dinero que no tenemos, Madrid se financia sin quebrar las cuentas ni endeudar a los ciudadanos.https://t.co/r5gufFSQX4 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 4, 2022