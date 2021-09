Incultura y Mar Menor

- Publicidad-

Cada día que pasa se nota más la incultura en la Región de Murcia con respecto al Mar Menor.

De todos los sitios de España, desde el país Vasco, desde Canarias, desde Andalucía, desde todas las regiones, se está hablando en favor del Mar Menor.

Sin embargo, se nota en las redes sociales, e internet la poca o la mucha apatía que hay en la zona de la región de Murcia y ello es debido precisamente a la falta de cultura de esta región, es la tercera región de España en número de analfabetos,( no saben leer ni escribir).

Diferencias por regiones: Melilla encabeza la lista con un 3,7% de analfabetos (3.200 habitantes), por delante de Ceuta, que cuenta con un 3,64%, Murcia (2,75% sobre 1.888.000 personas, hace un total de 51.920 habitantes), Extremadura (2,7%) y Andalucía (2,16%).

Por el lado contrario, País Vasco, con el 0,34% de la población, Cantabria (0,35%) y La Rioja (0,38%) son las comunidades autónomas con menores índices), por ello, los políticos murcianos saben manejar muy bien a la población por la falta de cultura, por la falta de conocimientos son más fácilmente manejables son, más fácilmente manipulables.

Y consideran al pueblo murciano inculto y apático; de aquí que, excepto algunos grupos de ciudadanos, algunos ecologistas se han movido en la defensa y regeneración de la albufera, pero poco a poco esa lucha se va extinguiendo.

Las reuniones de los políticos murcianos dejan mucho que desear; prometen, prometen y prometen pero no actúan para regenerar la Albufera.

Y el Presidente de la CA de la Región de Murcia, después de la reunión que mantuvo con la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera le acusa de no hacer nada por el Mar Menor, cuando la ministra había dicho anteriormente, que ayudaría a la regeneración de la Albufera cuando no se vertiera agua contaminada con nitratos y otros productos químicos, procedentes de la agricultura intensiva de la agroindustria y siguen los vertidos.

En este sentido, poco o nada ha hecho el Sr López para solucionar los vertidos ilegales procedentes de más de 8.500 hectáreas, ni tampoco eliminar las balsas de la Sierra Minera que vierten sus aguas al Arco Sur del Mar Menor y por evaporación están contaminando a niños con arsénico en su sangre y con cánceres en el Llano del Beso y otros pueblos limítrofes.

Vascos y gente de otras comunidades que vienen a veranear, están pensando vender sus casas y marcharse porque piensan que la joya del Mar Menor se ha convertido en una cloaca y los gobernantes de aquí, de esta comunidad, no van a hacer nada para volver a tener la maravilla de Albufera que teníamos antes.

La Fundación, en proceso de constitución, NATUROCIENCIA, tiene las herramientas y los científicos para regenerar el Mar Menor, como ya lo han hecho en Canadá. ¿Por qué no se ponen en contacto con ellos? Si así lo hicieran, el gravísimo problema de la agonía del Mar Menor se solucionaría.

Cuándo van a hacer cumplir las leyes a las agroindustrias, qué son las que precisamente contaminan el Mar Menor con los abonos nitrogenados, fosfatados para que dejen de contaminarlo?

Es necesario, por tanto, que se cumplan y hacer cumplir la legislación vigente y las nuevas leyes que vayan surgiendo, si no el Mar Menor dejará de serlo pronto; no será un mar menor será un mar muerto, como una cloaca llena de lodos, nitratos, fangos y otros productos derivados de la contaminación de la Sierra minera como arsénico, plomo, etcétera etcétera y sin flora y fauna marina ya contaminada.

Si se compara la actuación del Sr López en la actualidad, con la del Sr Carlos Collado Mena presidente de la CA de la Región de Murcia en 1985, vemos cómo entonces si había voluntad de regenerar, no sólo la bahía de Portmán sino también el Mar Menor, pero aquello era otro cantar que quedó olvidado en el baúl de los recuerdos al acceder a la Presidencia Ramón Luis Valcárcel por la impugnación del cartagenero Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde jurista español,que ingresó por oposición restringida en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, y es un político español perteneciente al Partido Popular. Fue Presidente del Congreso de los Diputados de España y ministro de Defensa.

Aconsejo visionar y escuchar el siguiente documento en video, no tiene desperdicio.

https://www.facebook.com/100000214290670/videos/el-llano-en-lucha-fin-a-los-vertidos-en-portman/1091920967491703/

En este enlace observamos las tuberías que había en Portman(Portomagno para los romanos) y cómo caían los estériles que anegaron diariamente 8.000 toneladas en la playa de restos de plomo, zinc y mercurio y el total de toneladas vertidas a la bahía fue de 50 millones durante el tiempo que explotó Peñarroya las minas de plomo argentífero de La Unión y Portmán, en el que existía un puerto de pescadores, y el puerto fue prácticamente destruido y la preciosa bahía de Portmán fue tapizada de restos de miles de toneladas de plomo argentífero, y otros metales pesados contaminantes. Denominados en la zona estériles.

Los pocos veraneantes y los nativos se bañaban en una playita denominada el Lastre, que desde hace unos meses tiene bandera negra.

Mientras el pueblo, los ciudadanos, no se den cuenta que les están engañando, todo quedará igual que está ahora y el Mar Menor efectivamente será un lodazal, será una cloaca y tendrá que prácticamente quedarse como está en la actualidad, es decir, muerto para siempre.

La apatía, la desidia, la incultura que observamos en esta región, no se da en otras y como decía Julián Alonso Fernández, catedrático de Geografía de la Universidad, » Spain is different», con respecto a Europa, podríamos asegurar que » Murcia is different», con respecto al resto del país.