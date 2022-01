Incidencias de casos Covid en vacunados y no vacunados. La poco creíble estadística del Ministerio de Sanidad

- Publicidad-

En los últimos días hemos visto cómo los grandes medios de comunicación españoles difundían los largamente esperados datos de incidencia de casos de COVID en vacunados y no vacunados publicados en las recientes actualizaciones del Ministerio de Sanidad.

Esta es la última actualización del Ministerio de Sanidad donde podemos ver las tasas de incidencia por 100.000 habitantes entre el 25/10/2021 y el 19/12/2021.

Las gráficas parecen reforzar la narrativa oficial del llamado “consenso científico” (que no es más que el consenso de los “expertos” con mayor proyección en los grandes medios) según la cual los no vacunados son más susceptibles a la infección que las personas vacunadas con pauta completa.



Es lógico pensar que esas diferencias de incidencia relativa entre vacunados y no vacunados se dan de forma generalizada en todo el territorio nacional y que no deben existir diferencias significativas a nivel regional



¿Por qué entonces las gráficas de Sanidad dibujan una realidad muy distinta a la que nos muestran los datos de la Generalitat de Cataluña?



Lo que sigue son gráficas de elaboración propia según este fichero de datos del Departament de Salut y del Servei Català de la Salut. Para calcular la incidencia semanal por 100.000 habitantes uso las estadísticas de población de julio de 2020 según el INE, las mismas que emplea el Ministerio de Sanidad para estimar la cobertura de vacunación (y que supuestamente usa para calcular las tasas de incidencia, aunque no lo mencione en sus actualizaciones).

Como vemos, la incidencia de casos COVID en Cataluña es similar en la población vacunada con pauta completa y la no vacunada, exceptuando la cohorte 50-59 años, que difiere de las otras por motivos que no alcanzo a entender.



Es más, en las últimas semanas los casos por 100.000 habitantes en los vacunados superan los de los no vacunados.



No tengo claro si Cataluña está incluyendo en su fichero de datos los casos positivos de personas a las que han administrado la dosis de refuerzo, ya que en el fichero de datos no hacen alusión a este grupo (las cuatro categorías según el estado de vacunación son: pauta no iniciada, pauta parcial y pauta completa). Ese es el motivo por el que he omitido las gráficas de la población mayor de 60 años, que lleva semanas recibiendo dicha dosis



De este modo me aseguro que comparo dos poblaciones: la de no vacunados y la de vacunados con dos dosis



Hay otros motivos para sospechar que los datos del gobierno de España no reflejan bien este aspecto concreto de la realidad epidemiológica



En primer lugar: la subestimación la población no vacunada, algo que queda patente cuando constatamos que, según la actualización del 30 de julio, casi todas las comunidades autónomas habían alcanzado el 100% de cobertura de vacunación en mayores de 80 años y cinco de ellas habían hecho lo propio en la cohorte 70-79 años (nueve en el último informe).

Ello no ha impedido que las cifras de vacunados crezcan en estas cohortes por encima del 100%, o que se hayan sucedido decenas, cientos o miles de casos positivos, hospitalizaciones y muertes de no vacunados en estas cohortes, sin que el Ministerio de Sanidad se haya dignado a realizar una estimación realista de la población no vacunada



Valga como ejemplo: Cataluña tiene una población de 447.196 habitantes según el INE de julio de 2020. Según el último informe hay 460.459 vacunados con al menos una dosis (¡el 103%!)



España ha vacunado a miles de personas no regularizadas. Éstos engordan las cifras de inoculados pero nadie parece haberse molestado en cuantificar los que no se han vacunado e incluirlos en el total de población a vacunar, que permanece invariable con las cifras del obsoleto INE de julio de 2020

Tampoco nadie parece molestarse en señalar que esta muy conveniente dejación de funciones no sólo falsea los porcentajes de cobertura vacunal sino que también distorsiona las tasas de incidencia COVID en vacunados y no vacunados.



Distorsión que se acentúa especialmente al existir un elevado porcentaje de vacunación



Este trabajo del Hart Group avala las cifras de población diana que emplea el UKHSA británico para estimar de forma dinámica las tasas según estatus de vacunación



Las diferencias respecto a la estimación realizada por el gobierno español son abismales: desde el mes de septiembre la incidencia de casos COVID en los vacunados con pauta completa es superior a la de los no vacunados, siendo incluso aproximadamente el doble en la mitad de los grupos de edad (enlace al informe del UKHSA de finales de septiembre).

Probablemente la gráfica de incidencia en Cataluña mostrada más arriba se parecería más a la de Inglaterra si se realizara una estimación realista de la población real aún no vacunada.



En segundo lugar y para finalizar, ninguna comunidad autónoma excepto Cataluña publica datos brutos detallados de incidencia según estatus de vacunación. El hecho de nos priven de conocerlos invita a la desconfianza.



Cuanto más profusos y detallados sean los datos estadísticos en todos los niveles de las administraciones públicas mayor es la posibilidad de detectar incoherencias, algo que debe tenerse en cuenta si lo que se pretende es falsearlos (con el fin que ya conocemos: vacunar, vacunar y vacunar).



No olvidemos que los altos tribunales pueden tener en cuenta estos datos estadísticos para validar la implementación del ominoso pasaporte COVID.