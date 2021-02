Si alguna vez fue importante que los constitucionalistas catalanes hubieran ido a votar, ese día fué el día 14, y haber concentrado el voto en la única opción de Gobierno real, hubiera sido inteligente por su parte, porque el resto ha sido como tirar esos votos a la papelera . Nunca fue tan importante el llamado voto útil.

Ahora habrá muchos catalanes tirándose de los pelos por no acudir a votar, como pasa en todas las elecciones el día después. Cuando estuvo en su mano, decir que no quieren independentismo, que quieren mejorar la situación de Cataluña, pero sin dejar de estar también en España, no lo hicieron.

Hoy ya es demasiado tarde, y deberán asumir que la situación es la que es, porque se quedaron en casa, porque les dio pereza pedir el voto por correo, o acudir a los colegios electorales. ¿O es que son tan ilusos de pensar que los independentistas se iban a quedar en casa?

Illa lo va a tener muy difícil por no decir imposible para poder formar Gobierno, y los independentistas de derechas (Junts per Cat), de izquierdas (Esquerra Repúblicana) y antisistema (CUP) van a hacer lo que ellos quieran, porque tienen los votos que les avalan para formar un bloque fuerte con intereses muy dispares, pero con un frente común: dejar de ser españoles.

Las industrias, se seguirán marchando, y aún habrá más gente en paro, pero eso no importa con tal de conseguir su objetivo, a ellos no les interesa el pueblo llano, todo vale con tal de conseguir la independencia. Me apena, me entristece, lo lamento, porque me gusta Cataluña, quiero a los catalanes, me gusta Barcelona, la ciudad más cosmopolita de este país, y que si nada lo remedia dejará de serlo no tardando mucho tiempo.

La incertidumbre de lo que pasará a partir de ahora, está servida.