Imposición de lo jurídico

Todo juicio de validez tiene en última instancia carácter moral; el sistema jurídico no es autosuficiente en cuanto a generar su propia validez. Nino, C. S. (1984) “Ross y la reforma del procedimiento de reforma constitucional”

Me duermo y me despierto de ese magnífico vaivén entre la vigilia y el sueño, que por sí mismo ya es causa suficiente para que el hombre no lamente haber nacido. Oigo en la radio que el TC ha prohibido una votación en el Senado y el fundamento de su resolución es: «Los poderes públicos al igual que los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (…) incluido el Poder Legislativo», no así el Tribunal Constitucional, «que está al margen de los poderes clásicos del Estado». Rorty tiene un articulito donde dice: “Hay que darle prioridad a la democracia por encima de la filosofía”, por encima del derecho, añado.

En ninguna otra época han tenido más prestigio los inquietos y si tienen el mandato caducado, ya me diréis, por eso uno de los cambios necesarios a hacer en el carácter de la sociedad es reforzar en gran medida el componente contemplativo. No toda forma temporal se puede acelerar, sería un sacrilegio, acelerar un rito por ejemplo o la deliberación en el TC que necesita su tiempo, su ritmo, su compás.

Benjamín es de los primeros pensadores en diferenciar derecho de justicia. En esa distinción fascinante donde para Benjamín digamos una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia y si hay derecho no hay justicia. Así como suena, así como lo escuchan. No es una boutade, lo suscriben juristas prestigiosos de toda clase y condición Zaffaroni entre otros.

Porque la justicia implica que todos ganen; pero en el derecho lo que hace es generar siempre un límite. Entonces si esto es mi propiedad y el derecho lo legaliza unos tienen, otros no tienen. Es imposible que desde el derecho positivo se pueda administrar y ordenar una sociedad con justicia para todos. Debido a ello o por lo cual el derecho es un acto de violencia.

No se preocupen, porque como saben, cualquier definición es una delimitación y por tanto, un acto de poder. Su corrección no se verifica como verdadera o falsa con la descripción de lo que encierra en su horizonte, pues allí no queda más que lo previamente colocado por el poder ejercido en el mismo acto de definir. En este sentido, toda definición es tautológica.

No obstante, muy a menudo se verá que la gente tiene mucho apego a ilusiones o prejuicios y no es sólo víctima huraña de dogmas u ortodoxias. Si alguna vez han discutido con un devoto religioso, por ejemplo, habrán advertido que su amor propio y su orgullo participan en la discusión y que se le está pidiendo que renuncie a algo más que a un argumento. Lo mismo cabe decir de los patriotas viscerales y de los admiradores de la monarquía y la aristocracia. La lealtad es una fuerza poderosa en los asuntos humanos; no servirá de nada tachar a alguien de siervo mental si está convencido de que su servidumbre es honrosa y voluntaria.

Si ustedes quieren continuar por el camino arduo y difícil y llevar una vida desprovista de ilusiones, ya sean propagadas o abrazadas, sugiero que aprendan a reconocer y evitar los síntomas del fanatismo y a la persona que sabe que tiene razón. La mentalidad escéptica es como mínimo tan importante como cualquier coraza hecha de principios.