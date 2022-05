Impiden la entrada en Ámsterdam del buque Crisomson Ace procedente de Brasil con 60.000 kilos de soja

- Publicidad-

Más de 60 activistas de toda Europa, capitaneados por Greenpeace Holanda, han bloqueado al buque en su llegada a los Países Bajos, cargado con 60 millones de kilos de soja de Brasil, «para exigir una nueva ley de la UE contra la deforestación». Los activistas cerraron las compuertas de la esclusa que el Crimson Ace, de 225 metros de eslora, debía pasar para acceder al puerto de Ámsterdam. Según ha explicado la organización «Países Bajos es la puerta de entrada a Europa de productos importados como el aceite de palma, la carne y la soja para alimentación animal, a menudo relacionados con la destrucción de la naturaleza y las violaciones de los derechos humanos». Holanda es, además, el país que más soja importa, con un 16,6 % del total, seguido de España (16,4%), Alemania (14,2 %) e Italia (10 %)

«Hay un proyecto de ley de la UE sobre la mesa que podría acabar con la complicidad de Europa en la destrucción de la naturaleza, pero aún está lejos de ser lo suficientemente ambicioso como para conseguir el objetivo de frenar la deforestación importada y la violación de los derechos humanos.Cientos de barcos que transportan soja para alimentación animal, carne y aceite de palma llegan a nuestros puertos cada año. Puede que la ciudadanía europea no esté conduciendo las excavadoras que destruyen la selva, pero a través de las importaciones de materias primas europeas, estamos siendo responsables de la tala de árboles en Borneo y de los incendios en Brasil. Levantaremos este bloqueo si el ministro van der Wal y otros ministros de la UE anuncian públicamente que van a corregir el proyecto de ley para proteger la naturaleza del consumo europeo», ha declarado Andy Palmen, director de Greenpeace Holanda.

Acción en IJmuiden

Personas voluntarias de 16 países (15 europeos y Brasil) y líderes indígenas del país han participado en la protesta pacífica en la puerta del mar de IJmuiden. Los líderes indígenas se han unido a la protesta desde el Beluga II, el velero de Greenpeace de 33 metros de eslora, con una pancarta entre los mástiles en la que se puede leer «UE: Detengan la destrucción de la naturaleza ya».

Alberto Terena, líder del pueblo Terena en el estado de Mato Grosso do Sul, explica: «Nos han expulsado de nuestras tierras y nuestros ríos han sido contaminados con veneno, todo para dejar espacio a la expansión del agronegocio. Europa comparte la responsabilidad de la destrucción de nuestros hogares, pero la legislación puede ayudar a detener la destrucción futura. Pedimos a los ministros que aprovechen esta oportunidad, no solo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sino también por el futuro del planeta. La producción de piensos para sus animales industriales y la carne de vacuno no deben seguir provocando nuestro sufrimiento».

En palabras de Andy Palmen, director de Greenpeace Holanda: «El buque Crimson Ace es parte de un sistema agroalimentario enfermo vinculado a la destrucción de la naturaleza. La gran mayoría de la soja desaparece en los comederos de nuestras vacas, cerdos y pollos. Se está destruyendo la naturaleza para la producción industrial de carne, mientras que lo que realmente necesitamos es la naturaleza para mantener la tierra habitable».

Una nueva ley de la UE

Greenpeace exige una nueva ley de la UE que sea firme y garantice que los productos que puedan estar relacionados con la destrucción de la naturaleza y los abusos de los derechos humanos puedan ser rastreados hasta el lugar donde se producen. La ley debe proteger otros ecosistemas, además de los bosques, como la diversa sabana del Cerrado en Brasil, que está desapareciendo a medida que se expande la producción de soja. La ley también debe aplicarse a todas las materias primas y productos que pongan en peligro la naturaleza, y proteger adecuadamente los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluida la protección legal de las tierras de los pueblos indígenas.

Los ministros de Medio Ambiente de los 27 países de la UE se reunirán el 28 de junio para debatir el proyecto de ley contra la deforestación. En este marco, Christianne van der Wal, ministra de Naturaleza y Política de Nitrógeno, representará a los Países Bajos. Greenpeace Holanda ha manifestado que «actúa hoy para garantizar que los ministros de la UE adopten una posición firme para mejorar la ley».

España en el ranking de consumo irresponsable

Esta acción de protesta viene precedida de otra acción en Madrid, dentro de las actividades de una gira que se está llevando a cabo por Europa promovida por la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, la Campanha em Defesa do Cerrado, Repórter Brasil, Rainforest Foundation Norway, Conselho Indígena de Roraima, Ecologistas en Acción y el apoyo de las organizaciones ecologistas Mighty Earth, WWF España, Greenpeace, Amigos de la Tierra y SEO/BirdLife.

El pasado viernes 9 de mayo, activistas de Brasil acompañados de miembros de estas organizaciones se concentraron frente al Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación en Madrid portando una pancarta que decía “Stop Soja procedente de la deforestación”, apelando al Ministro Luis Planas a trabajar para evitar que las importaciones españolas de materia primas sigan contribuyendo a la violación de derechos humanos y la destrucción de la naturaleza. La representante de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, Valeria Pereira Santos, subrayó entonces «la importancia de que los consumidores conozcan que esta soja importada está manchada de sangre».

Como destacan WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Mighty Earth, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, “España es el tercer país dentro de la UE con mayor consumo de productos vinculados a la destrucción de los bosques. No podemos mirar hacia otro lado. Necesitamos que, en las negociaciones del reglamento, España esté a la altura del desafío y defienda un texto que no reduzca su ambición y que solucione las importantes lagunas que presenta la actual propuesta”.