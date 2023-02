- Publicidad-

El calificativo con el que comenzamos la columna también puede aplicarse a aquellos que son inoportunos. Es decir, a los que lanzan sus soflamas cuando menos te lo esperas. O cuando no te gustaría que se dijeran. O con formas que pueden considerarse inadecuadas ( sin entrar a detallar qué es lo correcto, según cual se la situación.

Esto es lo que nos pasa con la derecha política, que con tal de que no se hagan las cosas o no se lleven a cabo como ellos quisieran, son capaces de argumentar o posicionarse con una imaginación desbocada, ajena a criterios racionales.

Así, por ejemplo, consideran la esencia de lo español, de la bandera, del territorio, única y exclusivamente a aquello y a aquellos que reúnan los requisitos ( esos y ni uno más, ni uno menos) que ellos definieron en el albur de los tiempos.

Ahora, además, quieren ganar la denominada batalla cultural. Tratan de extender ideologías reaccionarias. Es decir, que no avancen, que reaccionen al devenir de los tiempos. Desde su postura ante el enfoque de género en las políticas públicas, hasta la supuesta regeneración de una España en blanco y negro.

Ya en los años 80 del pasado siglo, nuestro país se llenó de color gracias a la modernización y a la puesta al día con nuestro entorno europeo. En cualquiera de los aspectos que queramos analizar.

Sin embargo, la alternativa, impertinente, inoportuna, como precisaba al comienzo de este artículo, estriba en la negación.

Que hay proyectos ilusionantes en Extremadura: me opongo. Que cada vez contamos con menos desempleados ( lo comparemos como queramos): se buscan resquicios para poner pegas. Que suben las pensiones, que se abona el precio de los comedores escolares o del transporte: “ eso serán medidas coyunturales” parecen decir ( cuando no te suelta alguno que no se lo creen…).

En definitiva, igual cuando escucho a alguien comentar que no se ha hecho nada ( me da lo mismo del partido al que se refiera) me parece una exageración desproporcionada, injusta y falsa, del mismo modo me sorprendo con aquellos cuya única y exclusiva interpelación es evitar explicar sus motivos ( salvo cuando se empeñan en matizar que lo que quieren es “echarnos”).