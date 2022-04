Imanol Bertolo y sus PAPELESMÍNIMOS

- Publicidad-

Me encuentro a un tipo que parece el vivo retrato de la felicidad, véase la foto que le hice cuando le pedí el teléfono para no olvidarme de su cara y que utilizo cómo cabecera de este artículo, y me dice que es editor y abre una cartera y me regala un libro, que también voy a fotografiar, hoy en día es tan extrañamente fácil hacer fotografías, para que el lector pueda verlo.

El libro recoge 33 cartas que le envío el poeta Ángel González a su amigo Antonio Navas Jiménez entre 1967 y 2004. El contenido, por supuesto, es interesantísimo, pero lo que es alucinante, inolvidable, una cosa de quitarse el sombrero y salir con el libro en la mano para enseñárselo en la calle a todos los transeúntes con los que nos crucemos, para dejarlos asombrados y llenos de contento, es cómo está hecho. Cómo está editado. Podría decir, escribir, que es una maravilla, pero sería quedarse muy corto.

Es bellísimo, el libro. Elegante. Estético. Discreto.

En suma: que además de literatura es un objeto fascinante.

Imanol Bértolo, como me contó él mismo, tiene una editorial llamada PAPELESMINIMOS, cuyo enlace web voy a dejar pegado aquí:

http://www.papelesminimos.com/

por si alguien que aún no la conozca quiere hacerse el regalo de descubrirla.

Queda añadir que conocí a Bértolo sentado en un sofá de ese oasis literario qué hay en la ciudad de MAD MADRID y qué es la LIBRERÍA ALBERTI. Estaba MARCHAMALO, Jesús Marchamalo presentando su nuevo marchamalín: HIERRO FUMANDO y el ambiente era como el título de aquella famosa novela de Hemingway sobre París. No solo Bértolo parecía el retrato de la felicidad, todas las personas que estábamos allí lo parecíamos, es más: lo estábamos y éramos.